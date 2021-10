Modelismo: desde Olavarría, vende réplicas de aviones de guerra

Existe una pyme de aeromodelismo artesanal, unipersonal y sustentable, con muy bajo costo en insumos y materias primas ya que todo el material que se utiliza en la construcción de los aviones proviene de aluminio reciclado de latas de gaseosas o cervezas, y es llevado adelante en un taller de la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires. Desde allí, Raúl Visvequi, dueño y creador de estos modelos a escala, exporta réplicas de aviones de la Segunda Guerra Mundial a países como Estados Unidos y Holanda, Suiza, Bélgica, Francia, Irlanda y Reino Unido.

En su taller, Visvequi, quien no usa celular, le cuenta a La Nación que su empresa nació a partir de un pasatiempo adquirido desde muy chico, asociado a un especial interés por la aviación, su historia y su desarrollo. En ese proceso, las dos guerras mundiales significaron un salto evolutivo significativo en el campo del diseño y la motorización y fueron precisamente los aviones de ese período los que más le llamaron la atención y sobre los cuales comenzó a dar sus primeros pasos en el modelismo estático.

“Cuando empecé, muchos de aquellos aviones legendarios ya se comercializaban en forma de kits de plástico para armar, pero por entonces –a fines de la década del 70 y principios de los 80– en mi ciudad no estaban o no eran económicamente accesibles. Por lo tanto, comencé yo mismo a construir modelos, utilizando madera de cajón, chapa de zinc, cartón y otros materiales disponibles y baratos. Yo no sabía de escalas ni tampoco contaba con planos y fotografías de referencia. Tan solo unas pocas fotos de revistas bastaban para disparar mi imaginación y creatividad en la construcción”, cuenta.

Uno de los modelos a escala

Pero para convertir ese hobbie en una actividad profesional, Visvequi tuvo que replantear el modo de producción artesanal, desarrollar una estrategia de promoción y hacer un estudio de mercado, que realizó a través de grupos de aficionados por el aeromodelismo, muchos años después, en la red social Facebook. Allí, entendió que su producto tenía un alto valor agregado y que era un bien de lujo para un nicho de mercado “tremendamente exigente”.

“Las innumerables páginas vinculadas con la aviación y con los aviones clásicos me brindaron detalles sobre los gustos y preferencias de la gente vinculada con el tema. Pude definir un ránking de los aviones clásicos mundialmente preferidos y reconocidos y descubrir que, en ese orden, el bombardero cuatrimotor estadounidense B-17 se llevaba gran parte de los laureles”, añade.

Con estos antecedentes, estaba claro que para vender sus modelos a escala del B-17, el principal mercado se encontraba en Estados Unidos y comenzó a trabajar para concretar su primera exportación. Su competitividad no estaba dada por el precio, sino por la calidad de sus materiales, componentes, terminaciones y detalles.

Comenzó a realizar su primer avión en serie en 2015, cuando realizó la construcción de un modelo-prototipo E:1/32 del B-17 en poliuretano y poliéster, a efectos de sistematizar las técnicas y métodos de construcción manual. Para esto, fue necesario documentar cada uno de los procedimientos implicados en la construcción de partes y secciones y a su vez realizar matrices y croquis explicativos de cada una de las piezas y componentes.

Fue así que, dos años más tarde, se animó y comenzó la construcción en serie de los modelos para la venta en el exterior. “Construir un modelo E: 1/32 del Boeing B-17 me demanda unos tres meses de trabajo, con una dedicación de no más que cuatro horas diarias”, explica.

Por el nivel de detalle, realiza 10 modelos por año

Visvequi resalta una anécdota, con un cliente en Irlanda. “Yo había publicado un álbum con fotografías de un helicóptero utilizado por la Guardia Costera de ese país. El cliente había resultado ser miembro de aquel organismo. Mi sorpresa fue cuando me consultó sobre la posibilidad de un descuento. Yo pensaba que se refería a dos unidades semestrales, pero pretendía quince unidades, una para él y las otras catorce para ser obsequiadas a sus compañeros de la Guardia Costera. Le expliqué solo puedo realizar 10 modelos por año”.

Facebook, Instagram y la web son su principal herramienta de comercialización. El método del envío y la exportación lo hace a través del Exporta Simple. Las exportaciones crecen, sobre todo a Estados Unidos y Europa. Esto significa envíos por exportaciones por más de US$ 30.000 anuales. Una suma importante, teniendo en cuenta que se trata de un producto “hand made”.