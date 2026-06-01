En mayo subió 7% el ingreso de dólares de la agroexportación: el acumulado del año llegó a US$10.343 millones, una merma del 12%

El ingreso de divisas realizado por la agroexportación subió un 7% en mayo pasado respecto de abril. En tanto, en el acumulado del año, entre enero y mayo último, se reflejó una merma del 12% versus igual lapso de 2025.

Así lo señaló un relevamiento realizado por la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (Cereales). Según la entidad, en mayo pasado las empresas exportadoras de granos y subproductos liquidaron US$2677 millones. Este es el número que representó el crecimiento del 7% mencionado.

Para la agroexportación, en lo que va del año entraron US$10.343 millones, un ingreso inferior no obstante del 12% versus el mismo lapso de 2025.

Si bien en mayo último se observó un mayor movimiento de camiones hacia las terminales cerealeras, en línea con el avance de la cosecha, la merma en valor respecto de enero-mayo del año pasado obedeció a que los precios promedios del período resultaron más bajos.

Sobre este último comportamiento, Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC, analizó: “El mes de mayo marcó un crecimiento en embarques y en recepción de camiones a los puertos, especialmente con la recuperación de ventas de maíz a la exportación. Las diferencias con el año pasado están dadas por precios internacionales menores en términos comparativos”.

Es intenso el movimiento por la cosecha Marcelo Manera

En cuanto al movimiento de camiones hacia las terminales portuarias de granos, en los primeros días de mayo último la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) había dado cuenta, en base a Williams Entregas, de que el acumulado trepaba a las 850.000 unidades. Esto representaba un récord con 185.000 camiones más versus el año pasado.

En este marco, un reciente informe de Dante Romano, gerente de Research de Max Agro, destacó que en soja “subió la venta de productores de la mano de precios disponibles más en línea con los diferidos [a otras posiciones]“.

Respecto del maíz, observó que los “productores desaceleran sus ventas y van ahora a un ritmo más normal”. Agregó: “La cola de buques por cargar se normalizó, y las entregas se mantuvieron firmes a pesar de la cosecha de soja. Se descomprime el mercado y los precios bajan”.

A los primeros días de mayo el ingreso de camiones a las terminales cerealeras superaba las 850.000 unidades, un nivel récord Marcelo Manera

La semana pasada, el ritmo de la agroexportación tuvo una amenaza de freno por parte de los gremios aceiteros, que están en medio de una discusión salarial con las empresas. Los aceiteros llegaron a poner en marcha un paro por tiempo indeterminado, pero una intervención del Ministerio de Capital Humano a las pocas horas desactivó la acción con el decreto de una conciliación obligatoria por quince días. Los sindicatos aceiteros reclaman un aumento del 20% mientras las empresas, que destacan ya se otorgaron incrementos por encima del IPC, ofrecen reconocer la inflación a mes vencido.

Lo que viene

El ingreso de la agroexportación se da mientras avanza la cosecha a nivel país. En soja la recolección ya cubrió el 84,6% del área apta. En maíz el nivel es del 34,7%, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Sobre la soja, la entidad indicó: “El rinde promedio nacional se ubica en 32,3 quintales por hectárea, perfilándose como el segundo mejor registro histórico luego de la campaña 2018/19. La soja de primera ya alcanza el 92% del área recolectada, con un rinde medio de 34,5 qq/ha [quintales por hectárea], mientras que la soja de segunda, con casi el 70% cosechado, promedia 26,6 qq/ha. En ambos casos, se destaca el norte de La Pampa-oeste de Buenos Aires por sus elevados rendimientos, por sobre el resto de las zonas PAS [Panorama Agrícola Semanal]. Bajo este contexto, sostenemos nuestra proyección de producción en 50,1 millones de toneladas”.

La cosecha de maíz dejará 70 millones de toneladas, según el Gobierno Shutterstock

Para el Gobierno, la cosecha 2025/2026 terminará en un nivel récord de 163,2 millones de toneladas de granos. El número representa un crecimiento del 21,25% versus el ciclo agrícola pasado.

El crecimiento vino de la mano de un clima que acompañó el desarrollo de los cultivos y tres cifras espectaculares en materia de producción: 70 millones de toneladas en maíz, 7,4 millones de toneladas en girasol y 27,9 millones de toneladas en trigo [con la cosecha de diciembre último]. La soja, según la estimación oficial, dejará 49,9 millones de toneladas, un registro que no es récord a diferencia del maíz, el girasol y el trigo.

Más allá de lo que son los números de divisas y exportaciones de la agricultura, la semana pasada el Gobierno señaló que las exportaciones totales del sector agroindustrial alcanzaron un “nuevo récord histórico” durante el primer cuatrimestre de 2026.

Entre enero y abril el volumen total exportado trepó a 41,07 millones de toneladas, una mejora del 18% en comparación con el mismo período de 2025. En valor entraron US$17.095 millones, un salto del 16%.