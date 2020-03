"No queremos que la mujer sea jefa porque es mujer, sino porque es capaz"

La titular de Wista, Dafne Anghelidis Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

La nueva va titular de la organización internacional de mujeres en el comercio internacional (Wista Argentina, por sus siglas en inglés) apuesta por el trabajo mancomunado entre el sector público y el privado para incrementar la participación femenina en espacios jerárquicos; sólo el 4 por ciento de las mujeres empleadas en comercio exterior ocupan puestos con poder de decisión.

"Crecí, desde los tres años, escuchando a mi padre hablar con los capitanes, los propietarios, los pilotos y todo lo relacionado", recuerda Dafne Anghelidis que además de dirigir la empresa que fundó su padre -un inmigrante griego- en 1969, preside el capítulo local de la organización internacional de mujeres en el comercio internacional, (Wista -Women's International Shipping & Trading Association).

La empresaria planteó que avanzar en políticas que promuevan la incorporación de más mujeres en el ámbito de los negocios no es moda ni tendencia, es dar respuesta a la agenda global que impulsan organismos locales e internacionales. En la industria de servicios marítimos representó un gran envión la Organización Marítima Internacional al conmemorar el Día Marítimo Mundial, en 2019, bajo el lema "Empoderando a la mujer en la comunidad marítima".

Esa consigna le dio respaldo a las fundadoras de la sede local de Wistapara afianzar el trabajo que comenzó María Belén Espiñeira, abogada maritimista, en 2016. "Hay mucha apertura y tiene que ver con lo que sucede a nivel internacional", reconoce Anghelidis y aclara que "en la actividad hay mucha participación de mujeres, pero los hombres son amplia mayoría en los espacios jerárquicos".

Según una encuesta realizada por la organización que encabeza Anghelidis, en el sector de comercio exterior sólo el 4 por ciento de los espacios de toma de decisión son ocupados por mujeres. "Wista apunta a que se generen oportunidades a partir de igual nivel de formación, no queremos que la mujer sea jefa porque es mujer sino porque es capaz", destaca.

P-¿ Cómo fue el primer acercamiento profesional al sector?

R-Cuando terminé la escuela, ingresé a la Universidad de la Marina Mercante en Buenos Aires para estudiar Administración de Envíos. Trabajé en la compañía de mi padre y después de cuatro años encontré un trabajo en otra agencia naviera que se ocupaba de barcos refrigerados. Allí pasé cinco años aprendiendo todo sobre el transporte refrigerado. Cuando Maersk Line aterrizó en la Argentina, me invitaron a unirme como vendedor para carga refrigerada. Fui la primer persona contratada y me ocupé de la contenedorización de la carga refrigerada. Después de 16 años de arduo trabajo entre contenedores de pescado, carne y frutas de diferentes puertos de carga en la Argentina, dejé Maersk para unirme a mi mejor cliente, un exportador de frutas y al poco tiempo volví para continuar con el legado de mi padre. Desde entonces dirijo junto a mi esposo la Agencia Marítima Intercontinental, que en 2019 celebró su 50 aniversario.

P-¿ Qué es Wista y qué hacen en la Argentina?

R-Es una organización de mujeres profesionales de la industria naviera que busca darle poder y promover la participación de mujeres para desarrollar la carrera y la actividad; es una red de contactos y capacitación. Genera la posibilidad de acceder a becas y vincularse con asociaciones internacionales. Somos miembros consultivos de la Asociación Marítima Internacional y a nivel local estamos vinculados con universidades, entidades gremiales y empresariales, y con autoridades del sector.

P-¿ La participación es personal?

R- Si, la membrecía es particular pero las empresas pueden patrocinar la incorporación de sus colaboradoras porque es una gran posibilidad para generar oportunidades de negocios. Hay empresas que ven ese beneficio porque comprenden lo valioso de ser parte de una red de profesionales a nivel internacional, algo clave en nuestra actividad.

P-¿Qué tipo de profesionales son parte de esta comunidad marítima?

R-Uno de los principales atractivos de Wista es que vincula profesionales de los distintos sectores del shipping, desde representantes de armadores, fletadores, seguros, abogados, consultores, shippartners, puertos. Nuclear a este nivel de profesionales hace que WISTA sea único y que el intercambio de información sea muy enriquecedor tanto en el ejercicio diario como en momentos críticos.

P-¿ Existen tensiones de género en el sector?

R-No, no diría tensiones. En este último tiempo vimos mucha apertura y tiene que ver con lo que sucede a nivel internacional. En la actividad hay mucha participación de mujeres pero es cierto que los hombres son amplía mayoría en los espacios jerárquicos. En ese sentido, los acuerdos internacionales que tiene Wista junto con la consigna de la Organización Marítima Internacional (OMI) de 2019, también nos ayudaron en cuestiones de relacionamiento. Más allá del apoyo que recibimos como asociación, en los hechos, en el sector de comercio exterior, las mujeres ocupan sólo el 4 por ciento de los puestos ejecutivos en nuestro país.

P-¿ En qué se debe trabajar para mejorar la participación ?

R-En primer lugar, la mujer se tiene que animar y para eso se tiene que empoderar. Por eso, Wista apunta a que se generen oportunidades a partir de igual nivel de formación; no queremos que la mujer sea jefa porque es mujer sino porque es capaz. Vamos golpeando puertas para romper con ciertas cuestiones culturales que ponen un techo al desarrollo de las mujeres, como puede ser la licencia por maternidad. Pero tenemos claro que es un cambio mutuo que tiene que ver con el conocimiento y con darle herramientas al que está del otro lado.

A nivel mundial hay muchas mujeres que se están involucrando con la actividad de practicaje, que navegan; acá no lo vemos tanto porque es poca la flota de bandera nacional, pero queremos ayudar a que no haya barreras. Es un proceso que ya empezó y va avanzando. Sabemos que si no hay trabajo mancomunado de Estado, empresas y ONG`s, va a ser más difícil. Tiene que haber una política y planes diseñados con ese objetivo.

P-¿Cuál es la meta para este año?

R- Mi objetivo primordial es que se conozcan las actividades que organizamos en cada una de nuestras comisiones, que más mujeres se sumen para fortalecer nuestra red y al mismo tiempo puedan beneficiarse con nuestras actividades. Básicamente, que más mujeres sepan que hay una organización internacional que las apoya para progresar en sus carreras, y que logren crecer a partir de la capacitación y la red que representa Wista.