Cuánto hay que ganar para ser de clase media en Buenos Aires

En diciembre se prolongó la aceleración de la inflación en la Ciudad de Buenos, que escaló 0,3 puntos porcentuales y llegó a 2,7%. Esa dinámica volvió a castigar al bolsillo de los hogares, con ajustes en rubros sensibles como los combustibles, el boleto de colectivo, la carne las expensas y los alquileres que elevaron el umbral estadístico para que una familia de cuatro integrantes pueda ser considerada formalmente de “clase media”. Pese a la baja de la inflación, esa vara ya supera los $2 millones.

La estadística oficial marca que el piso de ingreso mínimo que un hogar tipo de dos adultos mayores y dos menores debe recibir por mes para integrar ese estrato socioeconómico ascendió en diciembre a $2.128.462 en el mes.

Se trata de una cifra definida por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba), que se elabora a partir de las mediciones para de su propio relevamiento de precios mensual en territorio porteño.

En ese sentido, el dato del IPC porteño difundido hoy marcó que la inflación del último mes de 2025 se aceleró al 2,7%. Con esa variación, acumuló un 31,8% en todo 2025, lejos del 136,7% de 2024.

Luego, el organismo estadístico produce, a partir de esos datos, el informe sobre “Líneas de pobreza y Canastas de consumo para la ciudad de Buenos Aires”, y ahí define los diferentes estratos de ingresos de la población, que incluye la definición formal de “clase media”.

Billetes de pesos y dólares STRINGER - AFP

En ese ingreso mínimo, se considera, entre otros, la compra de los bienes y servicios mínimos para la subsistencia, el conjunto de gastos vinculados con la adquisición o renovación de bienes durables para la vivienda, la salud y otros rubros como indumentaria y transporte.

Como se mencionó, el umbral de ingresos es diagramado para un grupo familiar de cuatro integrantes —dos mayores económicamente activos y dos menores— que vive en Capital Federal. En comparación con el mes previo, tuvo un aumento del 2,5%, un movimiento que estuvo por debajo del alza del costo de vida promedio en la ciudad en el mes.

En términos absolutos, son $51.557 más que el ingreso mínimo que ese mismo hogar requirió en noviembre para seguir siendo considerado estadísticamente de “clase media”. Según datos oficiales, en el mes pasado eran necesarios ingresos por al menos $2.076.905

Cuando se compara la evolución del valor de esa canasta de “clase media” frente a los precios en los últimos 12 meses, se observa que también se encareció menos que inflación promedio: el umbral de clase media subió 29,5% (dos puntos por debajo de la inflación promedio).

En términos absolutos, son $484.522 más que un año atrás para que ese hogar de cuatro integrantes pueda ser considerado de clase media.

Billetes en un cajero automático Andrzej Rostek - Shutterstock

Sin embargo, el informe oficial tiene una característica que condiciona su análisis: se elabora con referencia a grupos familiares que son propietarios de su vivienda. Es decir, no contempla para sus cifras de gastos mensuales el costo del alquiler de un departamento o casa, un factor que está presente en los gastos habituales de más de un tercio de las familias que viven en la ciudad de Buenos Aires.

En noviembre, el valor promedio mensual de un departamento de tres ambientes y 70 m2 en Capital subió a $987.205 mensuales, según el Zonaprop Index, que toma en cuenta los valores de los avisos de alquileres publicados en ese sitio de clasificados online. De esta manera, el ingreso mínimo para ser de clase media para una familia que alquila se elevó aproximadamente a $3.115.667 el mes pasado.

El informe del Idecba actualizó también las cifras correspondientes a la canasta básica total (CBT), que define el piso de la pobreza, y de la canasta básica alimentaria (CBA), que marca el umbral bajo el cual los hogares son considerados indigentes.

Esta última, que contempla un conjunto de alimentos básicos para la subsistencia, se ubicó en $726.569 en diciembre. De acuerdo con el ente estadístico porteño, los hogares que el mes pasado no consiguieron un ingreso de al menos ese valor fue considerado estadísticamente indigente.

La línea de pobreza, que además de alimentos tiene en cuenta otros bienes y servicios no alimentarios (incluye transporte, artículos de limpieza, expensas, tarifas de servicios públicos, ropa, esparcimiento, salud, educación y comunicación, entre otros), se estimó en diciembre en $1.346.876. Quienes tuvieron en el mes ingresos inferiores a esa cifra fueron considerados estadísticamente pobres.

Los hogares cuyos ingresos se ubicaron entre esa cifra y $1.702.769 quedaron comprendidos en el segmento de los “no pobres vulnerables”.

Además, ese mismo hogar tipo de cuatro integrantes (dos mayores y dos menores), el estrato del “sector medio frágil” correspondió a quienes tuvieron ingresos de hasta $2.128.462.

El grupo de los “acomodados” correspondió a las familias que en diciembre percibieron ingresos superiores a $6.811.078.