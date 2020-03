Pantuss: las pantuflas "calentitas" que se venden en el exterior

Pantuflas de exportación

Lionel Paredes SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de marzo de 2020

La empresa que se le plantó a la fluctuante economía nacional -y a la estacionalidad de sus productos- es Pantuss. "Se trata de un calzado indoor que permite mantener los pies calentitos y aromatizados al llegar del trabajo, algo como un mimo", cuenta Laura Tripoli, una de sus socias. La empresa nació en 2012.

Las plantillas del calzado fabricado por Pantuss son removibles y están rellenas de semillas de lino y flores de lavanda, "un giro muy innovador para nuestras pantuflas", comenta Tripoli. Tienen además la particularidad de que esas plantillas pueden ser calentadas en el horno microondas para el invierno, o congeladas en el freezer durante el verano.

Pantuss fue fundada por dos hermanas, Fernanda y Laura Tripol y hace 4 años se sumó Yamil Kloury. Cada uno de los socios se ocupa de tareas especificas y mantiene reuniones semanales donde se comparten las novedades y toma de decisiones. Fernanda se ocupa de la parte comercial tanto de Argentina como de los Estados Unidos. Esta a cargo de la coordinación del manejo de redes, y del área administrativa. Yamil, se ocupa del manejo y control de proveedores. Es experto en el área textil y se ocupa de toda la logística de exportaciones. Y Laura, quien realiza el desarrollo y testeo de producto, es la encargada de las mejoras, colecciones, temporadas, talleres y control de calidad.

Desde que nació Pantuss tuvo como objetivo llegar a otros mercados como el Reino Unido, Europa y los Estados Unidos. Les fascinaba la idea de llegar con un producto argentino al resto del mundo, y empezaron a exportar a finales de 2016.

"Nuestra idea fue jugar con los sentidos. Para nosotros era como reinventar la pantufla convencional y convertirla en un calzado agradable, novedoso y de diseño", dice Tripoli sobre el producto estrella de la marca. Y agrega: "la Argentina es un mercado muy pequeño y con muchos altibajos, por lo que a nosotros como pyme nos obliga a buscar nuevos mercados para ampliar la cartera de clientes e intentar lograr un equilibrio que se traduzca en ventas durante todo el año, esquivando así de alguna manera esa estacionalidad tan marcada que tiene el producto en la actualidad".

Si bien no comparte el valor total de las exportaciones, Tripoli señala que representan el 70% de sus ventas y destaca su participación en exposiciones en el exterior orientadas a mayoristas como los primeros pasos que llevaron a la pyme a llegar al nivel en el que se encuentra.

"Siempre abrir nuevos mercados es un desafío importante para cualquier empresa, y para nosotros fue tomar la decisión y avanzar, de la manera que podíamos y con los recursos disponibles. Fue muy difícil, especialmente para mi hermana quien se ocupaba de eso, ya que las costumbres y las formas son diferentes en otro país. Luego de asesorarse y meterse de lleno en el tema encontramos las manera", agrega.

Para captar más clientes asistieron a varias exposiciones como New York Now, Coast Miami, Accessories, The Show Las Vegas y The Show Nueva York. entre otras.

En su primera exportación cuenta que el proceso les pareció bastante engorroso, y hasta complicado. "Tuvimos que darnos de alta como exportadores e importadores, buscar un despachante de aduana, realizar un tipo de documentación diferente a la que estábamos acostumbrados. El hecho de que nuestras pantuflas estén rellenas de semillas y flores nos hizo el proceso más complicado aún pero por suerte bien asesoradas por un profesional se logró solucionar ese obstáculo", comenta.

Actualmente para poder exportar utilizan la herramienta Exporta Simple. "La verdad es que el programa nos permite exportar sin necesidad de que sean cantidades grandes porque sus costos así lo permiten, y esto es muy importante para las pymes. ¿Porque? Porque antes los costos eran bastante altos y solo se justificaban para cantidades mayores, o simplemente para lograr llegar al mercado pero sin margen de ganancia". Actualmente la empresa exporta a USA, Chile y España..