La palabra que más se repite entre los comerciantes es incertidumbre. Mientras que a muchos no les queda otra que abrir y vender para subsistir otros analizan qué hacer frente a la semana corta que mañana empieza previa a las elecciones. El interrogante más fuerte es si conviene seguir operando normalmente ante la falta de certezas sobre cuál será el precio de reposición de la mercadería post 22 de octubre. Una eventual nueva devaluación del dólar oficial como la que tuvo lugar después de las primarias o una reanudación de la corrida cambiaria del dólar blue podrían alterar mucho los valores y ocasionarles perdidas.

“Hay de todo. Cuando uno concurre a distintos establecimientos se ve que hay muchos faltantes y ha pasado algo llamativo en muchos lugares. Generalmente en estos fines de semana largos, muchos comercios trabajan igual el primer día, aunque sea medio día, y en esta oportunidad se ha dado que hay muchos que se tomaron los cuatro días completos y eso más que un indicio de querer descansar, es más bien un indicio de no querer vender y aprovechar la circunstancia de los cuatro días para resguardar stock”, afirmó Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) a LA NACION y adelantó que el panorama de esta semana será similar al de la anterior.

Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, agregó, por su parte, que la cadena de precios está ligeramente interrumpida en algunos sectores. “La gente no se anima a vender porque no sabe a qué precios va a reponer. Los que estamos reponiendo, como en el caso nuestro, con los autos, vendemos, y algunos que no están pudiendo conseguir los insumos para fabricar, esos están frenando las ventas. Está bastante dispar la situación, El gobierno, con este control que está ejerciendo, genera diferencias en función a sus criterios. Hay sectores a los que les autoriza SIRA y hay sectores a los que no o menos”, puntualizó.

Por su parte, el titular de la Federación de Comercio e Industria de la ciudad de Buenos Aires (Fecoba), Fabián Castillo, también señaló que las pymes no saben a qué valor va a estar la mercadería. “No saben, no sabemos, porque yo soy parte de esto estando en el sector del calzado, qué va a pasar mañana a la mañana. Si vamos a recibir la mercadería y a qué precio. Las empresas más chicas necesitan vender para poder sobrevivir. Pero ahora está esta cuestión compleja que es vender nada más que para subsistir y no para generar o para hacer negocio por los precios de reposición. Hoy la micro pyme y la pyme están sobreviviendo”, remarcó.

En el mismo sentido, Alfredo González, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) dijo que los micro, pequeños y hasta medianos no tienen la posibilidad de cerrar porque tienen obligaciones fiscales o de pago a proveedores para que envíen productos o mercaderías. “Lo que sí está pasando en distintos sectores es que los proveedores no envían listas de precios y entre martes y miércoles esto se dará más fuerte como siempre nos pasa en épocas electorales y más en esta con la crisis macroeconómica que tenemos”, predijo el dirigente.

En tanto, una fuente representativa del comercio electrónico dijo que algunas empresas estaban preparando distintos escenarios para el post elecciones, entre ellos pausar publicaciones y desde ya promociones si el escenario se vuelve muy incierto.

Y una casa que vende herramientas llamada Equus ya colgó desde el jueves pasado el siguiente cartel en su página Web: “Estimados clientes, debido a la fluctuación tan amplia de precios hemos preferido detener las ventas por el momento. Les agradecemos su comprensión. Estamos trabajando para brindar como siempre la mejor relación precio-calidad”.

Consumo adelantado

Por el lado del consumo, quienes siguen el comportamiento online dijeron que la semana pasada no hubo un adelanto de compras ante la suba del dólar blue con la intensidad de episodios anteriores y la lectura que hacen las empresas es que la gente ya no tiene capacidad de gasto ni límite en sus tarjetas.

Y un dato significativo, según Castillo, de Fecoba, es el que dio a conocer ayer la CAME referido a las ventas por el Día de la Madre. “Esta baja significativa de las ventas, que fue prácticamente de casi un 4% respecto del año pasado afecta a todos los sectores y el Día de la Madre es una de las dos fechas fundamentales de ventas junto con la Navidad. Después de las elecciones tampoco se sabe si se va a vender o no para las Fiestas y cómo se va a subsistir enero, febrero y marzo, que son los meses que uno trata de enganchar con diciembre. Estamos todos con la preocupación de los precios de reposición como nunca porque esto es diferente a todo lo que hemos pasado: el Rodrigazo, la crisis del 2001, etcétera. Esta es totalmente diferente, es una tormenta casi perfecta, porque no sabemos mañana a la mañana por donde vienen los vientos fuertes”, cerró.

Remarcaciones

Una forma que encuentran algunos comerciantes para protegerse es subir los precios y eso se estuvo viendo en algunos rubros con la disparada del blue si bien los comportamientos no son uniformes y hay algunos productos que solo seguirían a la inflación del período.

Por caso, el sitio Historial de Precios relevó a pedido de este diario que, entre el 22 de septiembre y el 13 de octubre pasado, distintas categorías de electrodomésticos y tecnología tuvieron un aumento promedio del 14,44% salvo excepciones que duplicaron la norma como cámaras digitales (28,02%) o nebulizadores (28,74%).

En tanto, entre el 22 de septiembre y el 11 de octubre, el sitio web que compara precio, Precialo, encontró que el aumento promedio fue un tanto superior, en el orden del 21% con productos con subas que casi duplican este porcentaje como es el caso de productos para practicar ciclismo (39,16%). Los celulares y teléfonos tuvieron un incremento del 24,90%, mientras que las laptops, los accesorios y las notebooks, del 25,01 por ciento.

