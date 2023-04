8 plataformas para ganar en dólares desde la Argentina: cómo funcionan

escuchar

El trabajo remoto es una realidad cada vez más común y, en los últimos años, especialmente tras la pandemia del coronavirus, esta modalidad creció en la Argentina. Una de sus ventajas más destacadas es que permite trabajar para distintas empresas de otros países e, incluso, cobrar en dólares, cuyo cambio es muy favorable en nuestro país, principalmente ante la rueda cambiaria con la que continuamente escala la cotización de la divisa estadounidense.

Hoy en día existen distintas plataformas que facilitan la posibilidad de encontrar teletrabajo en el exterior. Estos suelen pedir que los interesados suban su currículum y datos personales, a cambio de distintas ofertas laborales a las cuáles pueden aplicar. La más conocida de todas es Linkedin, pero hay muchas más opciones para buscar trabajos en otros países pero sin necesidad de mudarse.

A continuación, algunos de los sitios que permiten conseguir trabajos que paguen en dólares:

Fiverr

Fiverr tiene ofertas de trabajo de distintas partes del mundo bbc-mundo-14416

Fiverr es una plataforma israelí fundada en 2010 para freelancers, es decir, personas que realizan trabajos de forma independiente. A través de este sitio, las personas pueden ofrecer sus servicios a clientes de todo el mundo en la moneda que quieran. Al poco tiempo de su lanzamiento, se la empezó a considerar uno de los 100 sitios más populares de Estados Unidos y, desde principios de 2013, uno de los 200 más destacados del mundo.

Su nombre surge de la palabra “five” (”cinco”, en inglés). Eso se debe a que los servicios, como mínimo, comienzan en US$5, pero pueden ascender hasta lo que considere el usuario.

Los trabajos que más se ofrecen en este sitio son de artistas AI (Inteligencia Artificial), diseñadores de logos, programadores, locutores y editores de vídeos.

JustRemote

Tal como lo indica su nombre, esta plataforma solo ofrece búsquedas laborales de trabajo remoto. En el sitio, se puede ver una lista de distintos trabajos y filtrar según la duración de estos (es decir, si son por contrato o permanentes) y el país de origen de la propuesta. Los rubros más buscados son tecnología, marketing y diseño.

“Nuestra misión es ayudarlo a encontrar el trabajo que ama y permitirle hacerlo todos los días desde cualquier lugar”, indican desde la plataforma.

WellFound

Esta plataforma, que antes era conocida como AngelList Talent, trabaja desde 2013 con startups, es decir, empresas que están empezando y necesitan personal. Por lo tanto, es muy utilizada para las personas que quieren innovar y buscar un gran cambio en el ámbito laboral. De hecho, en su sitio web señala: “Somos el lugar donde el mundo de las startup va para encontrar qué es lo siguiente”.

En los últimos 10 años, ayudaron a unir a millones de personas que quieren participar de nuevos emprendimientos. Hoy cuenta con aproximadamente 100,000 ofertas laborales de todas partes del mundo, incluídos trabajos remotos.

Upwork

Se trata de otro sitio dirigido a freelancers que quieren trabajar con clientes mundiales. Como en otros casos, aquí la persona interesada debe realizar un perfil con su CV y navegar entre miles de búsquedas. Este también tiene la opción de buscar proyectos puntuales y mandar propuestas a clientes potenciales.

Sin embargo, si decide tener el perfil gratuito, solo se podrá aplicar a 15 ofertas máximo por mes. En tanto, en la versión premium esto se puede hacer de forma ilimitada y con un mejor ranking para aparecer en más búsquedas.

Upwork ha sido una de las plataformas de freelance líderes en Alemania en los últimos 15 años, y conecta a talentos y compañías internacionales desde 2012. Hoy tiene alrededor de 200.000 usuarios y, cada semana, surgen allí más de 4.000 ofertas.

Working Nomads

Esta plataforma está dirigida a los nómades digitales que realizan trabajo remoto, es decir, personas que solo necesitan una computadora, Wi-Fi y una nube para realizar su trabajo. Working Nomads publica nuevas ofertas de trabajo actualizadas todos los días en muchas áreas diferentes, como desarrollo, administración, marketing, diseño, ventas, etc.

Es gratuito para los que buscan trabajo, mientras que los reclutadores deben pagar por cada oferta que publican en el sitio.

WeRemoto

Es una comunidad latinoamericana de trabajadores de teletrabajo donde se comparten oportunidades de trabajos remotos de programación, diseño, marketing, ventas y más. Se trata de la bolsa de trabajo más grande de América Latina, es 100 por ciento remota y totalmente gratuita.

Hoy en día no hace falta vivir en el mismo lugar en que se trabaja

Workana

Workana apunta a freelancers calificados. Tal es así que, para tener acceso a su bolsa de trabajo, el interesado debe dar algunos exámenes para acreditar su nivel en distintas habilidades y, a partir de los resultados, el sitio decide si puede ser parte de su comunidad o no.

Por otro lado, esta web tiene una clara política de pago: el empleador paga al freelancer una vez que lo contrata para un proyecto, pero no se le da el dinero hasta que este haya sido terminado.

Flexjobs

Según señala en su sitio web, desde hace 14 años, este sitio permite encontrar trabajos remotos y flexibles en más de 50 categorías en Estados Unidos y el resto del mundo. Además, estudia cada empleo que se publica en el sitio antes de que llegue al usuario, y brinda datos de las empresas para que las personas puedan tomar decisiones informadas.

Esta plataforma no es gratuita: ofrece distintos paquetes según la cantidad de tiempo que uno quiera formar parte del sitio. De esta manera, por mes, la suscripción vale US$24,95, pero si la persona no encuentra trabajo o no le guste el sitio, este sitio ofrece un reembolso por los primeros 30 días.

