Cómo figura Milei en el mercado de apuestas para el Nobel de Economía

El presidente Javier Milei figura entre los economistas cuyos nombres se negocian en Polymarket, uno de los principales mercados internacionales de predicción, en la categoría vinculada al Premio Nobel de Economía 2026.

A pocas horas de que se conozca al ganador del galardón, Milei registra una probabilidad implícita cercana al 1% en esa plataforma. En la misma lista aparecen economistas de reconocimiento internacional como Ariel Pakes, Susan Athey y Michael Woodford, además de Demian Reidel, extitular de Nucleoeléctrica Argentina y con quien el mandatario publicó el pasado mes de julio una investigación académica.

La inclusión de ambos refleja las expectativas de los participantes sobre quién podría recibir el Nobel, aunque no implica una nominación oficial ni guarda relación con el proceso de selección de la Real Academia Sueca de Ciencias, encargada de otorgar el premio.

El presidente Javier Milei junto al expresidente de Nucleoeléctrica Argentina, Demian Reidel Presidencia

La investigación académica que Milei escribió junto a Reidel

La mención al líder de La Libertad Avanza (LLA) y su exasesor se produce meses después de la presentación de un trabajo académico en el que ambos desarrollan un modelo matemático para analizar el crecimiento económico, los rendimientos crecientes y el efecto de las regulaciones sobre la actividad.

En julio de este año presentaron el paper titulado Minimum Viable Scale: Extinction and Escape under Increasing Returns (Escala mínima viable: extinción y escape bajo rendimientos crecientes). El estudio, de unas 30 páginas, propone un marco teórico para explicar las condiciones que permiten a una economía sostener una trayectoria de crecimiento o, por el contrario, ingresar en una dinámica de declive.

El trabajo cuestiona algunos supuestos de los modelos económicos tradicionales basados en rendimientos decrecientes y plantea que factores como la división del trabajo, la innovación tecnológica y la acumulación de conocimiento pueden generar rendimientos crecientes.

La investigación busca ofrecer un marco teórico para conceptos que el mandatario argentino expuso durante el Foro Económico Mundial de Davos 2026 MANDEL NGAN - AFP

A partir de esa premisa, Milei y Reidel desarrollan el concepto de escala mínima viable, según el cual una economía necesita alcanzar determinados niveles de capital, productividad y capacidad de trabajo para mantener una senda de expansión sostenida.

El modelo identifica dos factores que podrían comprometer esa viabilidad: la reducción de la capacidad de trabajo y las distorsiones regulatorias que afectan la productividad y los incentivos económicos.

Según explican en el documento, la pesquisa busca ofrecer además un marco teórico para conceptos que el mandatario argentino expuso durante el Foro Económico Mundial de Davos 2026, especialmente en temas relacionados con la desregulación, la inversión, la productividad y el crecimiento de largo plazo.

El galardón que se entregará el lunes a las 6.45 (hora dela Argentina) distingue contribuciones relevantes al conocimiento económico Angela Weiss - Pool

Asimismo, el estudio utiliza herramientas de optimización dinámica y demostraciones matemáticas asistidas por computadora. Se trata de un estudio teórico preliminar, sujeta a discusión y evaluación académica, cuyos resultados no constituyen por sí mismos una validación empírica de las hipótesis planteadas.

Expectativa por la entrega del Nobel de Economía

El Nobel de Economía será el último de los galardones de 2026 en anunciarse. Hasta el momento ya fueron distinguidos Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel en Medicina, por sus aportes al desarrollo de la optogenética; Francis Halzen en Física, por sus contribuciones al observatorio de neutrinos IceCube; Henri B. Kagan y Kenso Soai en Química, por sus investigaciones sobre síntesis orgánica asimétrica; la escritora canadiense Anne Carson en Literatura; y la jurista sudafricana Navi Pillay con el Premio Nobel de la Paz.

El galardón que se entregará el lunes a las 6.45 (hora de la Argentina) distingue contribuciones relevantes al conocimiento económico y su proceso de selección es independiente de las cotizaciones que muestran los mercados de predicción, donde los valores reflejan únicamente las expectativas de sus participantes y pueden variar hasta el momento del anuncio.