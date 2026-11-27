El mundo en general se transforma vertiginosamente por la tecnología y la inteligencia artificial y, con él, también lo hace una de las industrias más relevantes: la de las finanzas. La aparición de nuevos medios de pagos electrónicos, el surgimiento de las criptomonedas y la mayor accesibilidad al mundo de las inversiones son, entre muchas otras, algunas de las transformaciones que han tenido lugar en poco tiempo. Con el objetivo de poder debatir y pensar hacia dónde evolucionan estas tendencias, y sobre todo cuál es el rol estratégico de nuestro país, es que Poincenot decidió parar un poco la pelota y generar un espacio de encuentro e intercambio entre los principales actores del sector: bancos, fintech, empresas de activos digitales, cámaras, y referente del ecosistema.

La cita fue el miércoles 25 de noviembre en el espectacular predio del Parque de Innovación. Allí tuvo lugar la primera edición de Climb, un espacio de diálogo entre los principales actores del ecosistema financiero sobre cuestiones que van a ser estratégicas para el desarrollo económico y financiero de Argentina. Stablecoins, la competencia por la principalidad entre bancos y fintechs, y soluciones para el fraude digital estuvieron entre los potentes temas de la agenda de la jornada.

“Estamos trabajando en una agenda conjunta entre los principales actores del sistema financiero para poder adoptar stablecoins con una estrategia consensuada, sin afectar la estabilidad económica”, señaló Facundo Vázquez, co-fundador de Poincenot y secretario de la Cámara Argentina Fintech, en un evento que tuvo como primer hito un encuentro privado de nivel C-Level en el que referentes del sector financiero analizaron el impacto macroeconómico, las dinámicas de fondeo, los desafíos y distintos escenarios regulatorios, así como casos de adopción y uso en distintos países del mundo, con el objetivo de profundizar el entendimiento y conjuntamente desarrollar una agenda de trabajo entre los distintos actores, en pos de su adecuada implementación, sin afectar la estabilidad económica del país.

Tras dos horas de un rico debate que fue solo el comienzo de una agenda financiera que llegó para quedarse y actualizarse, referentes, invitados y colaboradores de Poincenot pasaron al domo principal para el Meetup, el “corazón” de Climb. En los dos paneles estuvieron presentes destacadísimas empresas del sector como Schroders, Payway, ePagos, Huawei, Circle, Tether, Bitso y Empiria.

Fabian Malavolta

Principalidad: la competencia por la relación con el usuario

El primer gran eje de la tarde-noche fue el tema de la principalidad, es decir la estrategia de bancos y fintechs para lograr que un usuario o comercio opere dentro de un único ecosistema. En ese sentido, la discusión del panel avanzó hacia una definición más amplia: no se trata únicamente de ganar clientes o volumen de transacciones, sino de convertirse en el actor que administra la relación cotidiana con esa comunidad y captura la mayor parte del valor generado por ella.

El punto crucial del debate giró alrededor de la “estrategia de principalidad”. Los referentes de la industria coincidieron en que gobiernos, empresas, comercios y grandes corporaciones tienen necesidades completamente diferentes. Por eso, la principalidad no se consigue con una solución universal, sino adaptando productos, servicios y propuestas de valor a cada tipo de cliente. Lo que genera fidelidad en una pyme puede ser irrelevante para un organismo público o una gran empresa, resumieron.

De hecho, una de las reflexiones más interesantes de la charla es que no siempre conviene perseguir la principalidad. Hay nichos de mercado donde resulta más eficiente actuar como habilitador o infraestructura para terceros, permitiendo que otros sean quienes mantengan la relación directa con el cliente final. La idea es que renunciar a la centralidad en algunos segmentos puede generar negocios más rentables y escalables.

Stablecoins y estabilidad financiera

El universo cripto también es fuente de debates intensos en el mundo financiero y Climb reflejó las miradas de los principales actores del sector. Uno de los consensos del panel fue que las stablecoins ya no deben pensarse solamente como un activo digital para invertir o especular, sino que su verdadero potencial aparece como infraestructura para pagos, transferencias y movimientos de dinero. Al estar respaldadas por monedas fiduciarias, combinan la estabilidad del dinero tradicional con las ventajas operativas de la tecnología blockchain: disponibilidad permanente, liquidación rápida y menores costos de transacción.

Y es que, por ejemplo, las stablecoins permiten enviar dinero entre empresas o personas en segundos, funcionando las 24 horas y sin depender de los horarios bancarios tradicionales. Esto genera beneficios para compañías que operan internacionalmente, para usuarios que envían remesas y para cualquier organización que necesite mover fondos de manera más ágil y previsible.

Pero una de las cuestiones más álgidas, presente en las charlas de toda la jornada, es el de la regulación. Así como todos coincidieron en que la confianza sigue siendo el activo central del sistema financiero y que la innovación tecnológica es imparable, la adopción masiva dependerá de marcos regulatorios claros. La regulación no es vista como un obstáculo sino como un mecanismo que brinda seguridad a usuarios e instituciones, garantizando que quien posea una stablecoin pueda canjearla por dinero tradicional sin incertidumbres.

En América Latina, y Argentina no solo no es la excepción, sino que es un “caso modelo”, el primer motor de adopción de las stablecoins fue la necesidad de proteger el ahorro frente a la inflación o la devaluación. Funcionaron como una puerta de entrada al ecosistema cripto y a las finanzas descentralizadas. Sin embargo, los participantes sostuvieron que la industria está entrando en una nueva etapa donde el foco pasa del ahorro dolarizado a los pagos, las transferencias internacionales, la tokenización del dinero y la integración con sistemas financieros tradicionales.

Una nueva arquitectura para el Fraude digital

Por último, el Meetup concluyó con una keynote a cargo de Augusto Fernández Villa, CEO y co-fundador de Poincenot, sobre el complejo problema del creciente avance del fraude digital y los desafíos que presenta al sistema financiero global. Tras destacar que en la Argentina los dos modelos de fraude más utilizados son el Account Take Over y el pago bajo engaño, Poincenot presentó su nueva Arquitectura IA Anti-Fraude.

Esta solución complementa los motores de monitoreo transaccional con una nueva capa de inteligencia artificial agéntica, integrada por agentes especializados en diferentes funciones: análisis, contextualización, comunicación y reportería. Se trata de una arquitectura que aporta mayor velocidad, escalabilidad y eficiencia a los procesos de gestión del fraude. “Creemos que llegó el momento de rediseñar cómo las entidades abordan el fraude digital. Nuestra visión es que cada entidad contará con su propia arquitectura de IA para gestionar el fraude”, explicó Fernández Villa.

“El sistema financiero global está evolucionando a una gran velocidad y con un nivel de sofisticación que nos exige, como empresarios y emprendedores argentinos, un compromiso cada vez mayor con la innovación y la capacidad de anticiparnos”, destacó Mario López, co-fundador de Poincenot y expresidente de la Cámara Argentina Fintech. “En Argentina no contamos con la escala ni los niveles de inversión de las grandes economías, y todavía tenemos el desafío de consolidar la estabilidad económica y reconstruir la confianza internacional. Desde nuestros comienzos como emprendedores, y también desde la construcción de la Cámara Argentina Fintech, siempre hemos promovido espacios de diálogo y colaboración. Hoy necesitamos profundizar esas conversaciones y construir una agenda estratégica que nos permita capitalizar el talento argentino, competir globalmente y lograr que el valor generado se traduzca en desarrollo para Argentina y bienestar para su gente”, concluyó.

Poincenot es una compañía especializada en el diseño, operación e infraestructura de proyectos financieros digitales complejos que trabaja junto a organizaciones como Mercado Pago, Banco Nación, Schroders, Macro, BIND, BICE (Chile), Nuevo Banco de Chaco, Banco Provincia de Neuquén y Farmapay, entre otros. Con Climb, la empresa demostró que, más allá de sus capacidades tecnológicas y de negocio, ampliamente conocidas en el sector, hoy da un paso más en la industria generando un espacio de amplia convocatoria e ideal para articular, innovar y construir una agenda estratégica para la industria financiera argentina.

Más información: www.poincenot.com

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