A cuánto llega la jubilación mínima en diciembre de 2026
Los haberes previsionales se ajustan en un 2,17%; cuál es la cifra final con la segunda cuota del aguinaldo
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Los jubilados y pensionados de todo el país, que habitualmente cobran la mínima, tienen en diciembre un incremento del 2,17%, que se distribuye de manera automática debido que proviene de la actualización por inflación. Además, quienes perciben la jubilación mínima cobran el bono previsional en su totalidad, y se añade la liquidación de la segunda cuota del aguinaldo.
De esta manera, los jubilados y pensionados tienen un reajuste del 2,17%, en concordancia con la inflación registrada en octubre, que fue del 2,2%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
En el último mes del año la jubilación mínima es de $453.796,69. A esta cifra es preciso agregarle el bono de $70.000, cuyo valor se mantiene congelado desde marzo de 2024; y la segunda cuota del aguinaldo, que se cobra en la misma fecha que la prestación principal.
Cuánto cobran los jubilados en diciembre de 2026
En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en diciembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos, y el pago del aguinaldo:
|Tipo de jubilación o pensión
|Haber con aumento
|Bono
|Aguinaldo
|Total a cobrar
Jubilación mínima
$453.796,69
$70.000
$226.898,34
$750.695,03
Jubilación máxima
$3.053.622,05
-
$1.526.811,02
$4.650.433,07
PUAM
$363.037,35
$70.000
$181.518,65
$614.556
PNC (Invalidez/Vejez)
$317.657,68
$70.000
$158.828,84
$546.486,52
Cuándo se cobra la jubilación mínima de diciembre
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 14 de diciembre
- DNI terminados en 4: 15 de diciembre
- DNI terminados en 5: 15 de diciembre
- DNI terminados en 6: 15 de diciembre
- DNI terminados en 7: 16 de diciembre
- DNI terminados en 8: 16 de diciembre
- DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 11 de diciembre
Cómo tramitar la jubilación en la Anses
Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio oficial de Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.
- Verificar que todos los aportes estén registrados a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.
- Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.
- Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.
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