Los jubilados y pensionados de todo el país, que habitualmente cobran la mínima, tienen en diciembre un incremento del 2,17%, que se distribuye de manera automática debido que proviene de la actualización por inflación. Además, quienes perciben la jubilación mínima cobran el bono previsional en su totalidad, y se añade la liquidación de la segunda cuota del aguinaldo.

La jubilación mínima aumenta un 2,17% Shutterstock - Shutterstock

De esta manera, los jubilados y pensionados tienen un reajuste del 2,17%, en concordancia con la inflación registrada en octubre, que fue del 2,2%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

En el último mes del año la jubilación mínima es de $453.796,69. A esta cifra es preciso agregarle el bono de $70.000, cuyo valor se mantiene congelado desde marzo de 2024; y la segunda cuota del aguinaldo, que se cobra en la misma fecha que la prestación principal.

Cuánto cobran los jubilados en diciembre de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en diciembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos, y el pago del aguinaldo:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Aguinaldo Total a cobrar Jubilación mínima $453.796,69 $70.000 $226.898,34 $750.695,03 Jubilación máxima $3.053.622,05 - $1.526.811,02 $4.650.433,07 PUAM $363.037,35 $70.000 $181.518,65 $614.556 PNC (Invalidez/Vejez) $317.657,68 $70.000 $158.828,84 $546.486,52

Cuándo se cobra la jubilación mínima de diciembre

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 14 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 15 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 16 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 11 de diciembre

Cuando se cobra la jubilación mínima DANTE COSENZA

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?