Cómo quedarán las jubilaciones y otros ingresos en marzo, tras el reajuste por inflación

En medio del ruido generado por la decisión repentina del Gobierno de no implementar el anunciado índice de inflación basado en una canasta de consumos más actual que la utilizada ahora, el Indec comunicó que en enero el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó un 2,9%.

En consecuencia, las jubilaciones y pensiones del sistema de la Anses tendrán en marzo un reajuste de 2,88% (para la movilidad previsional, se toma el índice con dos decimales).

El haber mínimo pasará entonces de $359.254,35 a $369.600,88 y el máximo de $2.417.441,63 a $2.487.063,95. Descontado el aporte para financiar al PAMI, los ingresos mínimo y máximo serán de $358.512,85 y $2.348.927,95, en cada caso.

Según lo previsto, volverá a disponerse mediante un decreto el pago de un bono de hasta $70.000 para quienes tienen los haberes más bajos del sistema. Por lo tanto, quienes perciben solo un haber mínimo cobrarán $439.600,88, en bruto, y $428.512,85 en términos netos. En cantidad de dinero, se trata de $10.037 de bolsillo más que los cobrados este mes.

Para quienes perciben el ingreso más bajo del sistema (según datos oficiales, son 2,96 millones de personas), la suba no llegará a 2,88%, sino que será de 2,41%, como efecto del congelamiento del bono, que no tuvo ningún reajuste desde marzo de 2024 y que, según se prevé en la ley de Presupuesto, tampoco lo tendrá este año.

En los últimos 12 meses el reajuste acumulado de los ingresos previsionales quedó por debajo de la inflación JUAN MABROMATA - AFP

Los montos mencionados fueron estimados por LA NACION. En los próximos días, la Anses dispondrá por resolución los definitivos (los números exactos dependen de los redondeos). El cálculo está basado en el índice de inflación con dos decimales. Para calcular los ya citados ingresos netos se restó el aporte al PAMI, aunque hay que tener en cuenta que en algunos casos se descuentan importes por otros conceptos, como la cuota de una moratoria (la herramienta por la cual accedieron a su beneficio la mayor parte de quienes cobran el haber mínimo, por no cumplir con el requisito de 30 años de aportes).

El importe de $439.600,88 será en marzo el ingreso garantizado del régimen contributivo general de la Anses. Así como quienes son titulares de solo un haber mínimo tendrán un refuerzo de $70.000, los jubilados con un haber mensual de más de $369.600,88, pero de menos de $439.600,88, cobrarán en concepto de bono la cantidad de pesos necesaria para completar la última cifra.

Ingresos vs. precios

Según dio a conocer el Indec, en los últimos doce meses la inflación fue de 32,4%. En igual período, las jubilaciones puras (sin bono) tuvieron un incremento de 31,4%, por lo que estuvieron cerca, pero no alcanzaron el nivel de suba del promedio de precios usado por el Indec para calcular la inflación.

El ingreso básico garantizado -el haber mínimo más el bono de $70.000- tuvo una recomposición bastante más baja en igual período (enero de 2025 a enero de este año): fue de 24,8%, por la falta de movilidad del refuerzo. Por lo tanto, en este caso y frente al nivel de suba de precios informada por el Indec, hubo una caída del poder adquisitivo de 5,7%.

El último reajuste del bono fue en marzo de 2024. Si se hubiera aplicado para esa parte del ingreso y a partir de abril de aquel año la misma suba acumulada que se les dio a los haberes propiamente dichos, este mes (febrero) habría llegado a $187.050, con lo cual el ingreso mínimo garantizado ascendería a $546.304, 26,3% más elevado que el que efectivamente se cobró.

El bono que cobran los jubilados de menores ingresos está congelado desde marzo de 2024 Daniel Basualdo

Además de los casi 3 millones de jubilados y pensionados del sistema contributivo que cobran el bono (la mitad del total de prestatarios), también lo reciben alrededor de un millón y medio de personas que acceden a prestaciones no contributivas, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), a la que se accede a los 65 años sin requisitos de aportes, y que será el mes próximo de $295.680,70, tras aplicarse el reajuste por IPC; con el bono, el monto será de $365.680,70.

También se actualizará el valor de la pensión por invalidez laboral, que equivale al 70% del haber mínimo contributivo. Será, por tanto, de $258.720,62 y, sumado el refuerzo, se cobrará un total de $328.720,62.

Cobros por hijos

La actualización de 2,88% alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH), que en marzo será de $129.133 para menores de 18 años y de $420.476 por hijos con discapacidad. Se trata de la prestación que perciben trabajadores informales y desocupados. Cada mes se cobra el 80% de esos montos (en marzo, $103.307 y $336.381), en tanto que el 20% queda pendiente para un pago de frecuencia anual, sujeto a la certificación de cuidados sanitarios y asistencia escolar.

Pese a que el Gobierno intentó quitar del sistema de movilidad a las asignaciones por hijo, la iniciativa no fue aprobada y los ingresos se siguen reajustando por inflación Freepik

Las asignaciones del salario familiar que cobra un grupo de empleados formales y de monotributistas también reciben el reajuste. En este caso, los montos por hijos menores de 18 años serán, según el nivel de ingresos del hogar, de $66.413; $44.798; $27.097; $13.979.

Aportes reajustados

Además, se reajustarán en un 2,88% los aportes previsionales a cargo de los autónomos y las remuneraciones mínima y máxima para hacer el cálculo de los aportes al sistema jubilatorio, a la obra social y al PAMI (en total, 17% del sueldo bruto). Los valores de febrero serán, aproximadamente, de $120.996,78 y de $4.045.590,45.

Así, todos los salarios mayores a esta última cifra tendrán un descuento de $687.750 por los tres conceptos mencionados. Y se actualizarán con el mismo índice los aportes previsionales a cargo de los autónomos.

El valor de cada mes de aporte que puede comprarse para completar los aportes jubilatorios según el sistema previsto en la ley 27.705 será el mes próximo de aproximadamente $35.089.