Jubilaciones de Anses: cuánto se cobrará en junio, con una suba de 2,58%, bono y aguinaldo

Las jubilaciones y pensiones del sistema general de la Anses tendrán en junio un reajuste de 2,58%. Esa es la variación que tuvo en abril el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según dio a conocer el Indec.

Con el nuevo reajuste, el haber mínimo quedará en $403.318 y el máximo, en $2.713.948, según los montos en bruto. Una vez descontado el aporte para financiar el PAMI, los ingresos quedarán, en cada caso, en $391.218 y $2.563.211 (según el caso, puede ocurrir que se resten del haber bruto otros montos, por ejemplo, los correspondientes a las cuotas de una moratoria por aportes no hechos en su momento).

En el caso de quienes cobran el ingreso básico, al monto del haber se le suma el bono de $70.000 que se viene pagando cada mes y que no tiene descuentos. Por lo tanto, el importe quedará en bruto en $473.318 y en términos netos, en $461.218. Esas cifras son el ingreso más bajo garantizado para quienes tienen prestaciones del sistema contributivo general de la Anses.

Las cifras fueron estimadas por LA NACION, utilizando como referencia para la actualización el índice de inflación con dos dígitos. En los próximos días, la Anses publicará la resolución oficializando el incremento y las cifras definitivas.

Ingreso total en junio

Por tratarse del sexto mes del año, se sumará también el medio aguinaldo, calculado sobre los haberes ya actualizados. De esta manera, quienes son titulares de un haber mínimo recibirán en total un importe de $674.977, en bruto, y de $656.828 restado el aporte al PAMI.

Por el congelamiento del bono, los jubilados que solo cobran un haber mínimo pierden frente a la inflación Daniel Basualdo

El pago del refuerzo, cuyo importe está congelado en $70.000 desde marzo de 2024, se dispone todos los meses mediante un decreto del Poder Ejecutivo, que así mantiene la discrecionalidad sobre esa parte del ingreso de muchos jubilados y pensionados. Si se confirma que en el sexto mes del año será nuevamente de esa cifra (el escenario más probable), el aumento para quienes cobran el monto más bajo del sistema no será de 2,58%, sino de 2,19%. El bono no está sujeto a las actualizaciones mensuales y tanto su pago como su cuantía dependen de decisiones discrecionales del Gobierno.

En el caso de quienes perciben el haber máximo del sistema, el haber más el aguinaldo será de $4.070.922, en bruto, y de $3.844.816 de bolsillo.

En el primer semestre del año, el aumento nominal de los haberes (sin bono) será de 18,3%, un índice que está en línea con la inflación estimada por varios economistas para el período, o incluso un poco por arriba. Ese nivel de suba impacta en los ingresos de alrededor de la mitad de los jubilados y pensionados que perciben prestaciones contributivas (son algo más de 3 millones, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social). Quienes están en este grupo no reciben el bono y son quienes más poder de compra perdieron en años anteriores, sobre todo entre 2020 y 2023.

Para los que perciben el monto conformado por el haber básico más $70.000, el reajuste de la primera mitad de 2026 será de un porcentaje menor, a causa del congelamiento del bono: de 15,2%, con lo cual no llegaría a compensarse la suba promedio de precios según la medición del Indec.

Prestaciones no contributivas

En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), a la que se accede a los 65 años sin requisitos de aportes, pasará a $322.654. Sumado el bono de $70.000, quedará en $392.654. Y, sumado el aguinaldo, la cifra será en bruto de $553.982.

Las pensiones no contributivas por discapacidad, por su parte, quedarán en un monto de $282.323 en junio. Sumados el bono y el aguinaldo, el importe total solo por ese mes será de $493.484.

Otras actualizaciones

El reajuste de 2,58% para junio alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a las prestaciones del salario familiar que percibe un grupo de empleados formales y de monotributistas. Además, impacta en el monto de algunos aportes al sistema previsional.

Las asignaciones por hijo se actualizan, al igual que las jubilaciones, mensualmente y según el índice de inflación Lisavetta - Shutterstock

La AUH será en junio de $144.931 por hijos menores de 18 años, y de $471.914 por hijos con discapacidad. En rigor, cada mes se cobra el 80% de esos montos (en junio, $115.945 y $377.531, respectivamente), en tanto que el 20% queda para un pago anual, sujeto al cumplimiento de condiciones en materia de salud y educación.

En cuanto a las asignaciones por hijo percibidas por trabajadores debidamente registrados, dependiendo del nivel del ingreso familiar, serán de $72.474; $48.888; $29.570, o de $15.257. El ingreso tope del hogar para tener derecho a estas prestaciones será el mes próximo de $5.941.934, en tanto que ninguno de los padres podrá cobrar, individualmente, más de $2.970.967.

Aportes

Por la regla de movilidad, se reajustan también los montos de las remuneraciones mínima y máxima para hacer el cálculo de los aportes al sistema jubilatorio, a la obra social y al PAMI, que equivalen al 17% de la remuneración bruta. Los valores de junio serán, respectivamente, de $135.837,40 y $4.414.652,38.

Así, los sueldos mayores a esta última cifra, sin importar de cuánto sean, tendrán un descuento de $750.491 por los tres conceptos citados. Y se actualizarán los aportes previsionales que abonan cada mes los inscriptos en el régimen de autónomos.

A la vez, el valor de cada mes de aporte que puede comprar un grupo de personas activas según el sistema previsto en la ley 27.705 será en junio de $39.393, aproximadamente. De esa manera, la compra de, por ejemplo, 5 años de contribuciones tendrá un costo de $2.363.580.