Cómo se armó la venta de recuerdos del Papa, entre los puestos oficiales y el rebusque callejero

Naiara, de 19 años, llamaba “combo papal” a su oferta de llaveros, pulseras y almanaques con la imagen del Papa a $3000. Calculaba que había vendido unas 35 de las 300 unidades que llevó a Palermo. En el catálogo de uno de los operadores autorizados para la misa de León XIV figuraba una camiseta deportiva de $80.000, con el número 14 en la espalda.

Ya había gente a la medianoche. Antes de la primera misa del Papa en el país, la organización estimó que más de dos millones de personas se habían congregado en los alrededores del Monumento de los Españoles de la Ciudad de Buenos Aires. Cerca del mediodía, el calor se hacía sentir. Hubo desmayos y entre la gente se oían pedidos de “¡Un médico!”. En torno al vallado, la venta había empezado varias horas antes.

En los artículos autorizados se leía: “Producto oficial autorizado por la Conferencia Episcopal Argentina”. El Episcopado había convocado a empresas y emprendimientos a sumarse al programa de productos oficiales. Para obtener el permiso, debían hacer una donación al Episcopado, según explicaron los vendedores consultados. El monto dependía de lo que cada uno esperaba vender.

El “combo papal” que Naiara ofrecía a $3000 en Palermo reunía llaveros, pulseras y almanaques con la imagen de León XIV.

El domingo, en el Palacio Libertad y ante el presidente Javier Milei, León XIV había dicho que “una de las condiciones más elementales es poder vivir del propio trabajo”. Pidió abrir oportunidades para los jóvenes y habló de quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar. “La economía debe estar al servicio de la persona”, afirmó.

“Trabajo en negro y me cuesta conseguir algo en blanco que pegue con mis horarios. Estudio medicina”, contó Naiara, la del “combo papal”.

Los puestos con sello

Una de las líneas autorizadas fue la de Juan Pablo Corleto y Marcelo Gaztambide. Corleto, publicista, cofundador de PASTA BA y hermano de Ignacio Corleto, exjugador de los Pumas, llegó al proyecto por un amigo que lo puso en contacto con el estudio Leguizamón Pondal & Asoc. Según contó a LA NACION, el estudio trabajaba con el Episcopado en la protección de la marca de la visita. A la iniciativa se sumó Gaztambide, socio de Promote, una empresa de merchandising e importación. “A ver, probemos”, recordó Corleto que se dijeron.

Juan Pablo Corleto, cofundador de PASTA BA, lanzó junto con Marcelo Gaztambide una de las líneas oficiales de recuerdos de la visita de León XIV.

Los socios cerraron el acuerdo antes de la convocatoria pública del 25 de octubre, según Corleto. La autorización les permite usar la identidad de la visita en los artículos acordados y se extiende hasta marzo. Los socios hicieron una donación por un monto que mantuvieron en reserva, financiaron la producción y asumieron el riesgo de quedarse con parte del stock.

La primera tanda fue de varios miles de unidades. Para decidir qué fabricar, se guiaron por la experiencia de Gaztambide en el rubro y por los tiempos de producción. Un artículo que exigiera veinte días quedaba fuera del plan. “Estamos preparados para reponer y volver a producir en 24 horas”, había dicho Corleto en la previa. Para Palermo habían previsto dos gazebos, uno en un acceso al perímetro y otro junto al Planetario, con unas diez personas para atenderlos. También planeaban vender en Luján.

El viernes habían abierto la tienda Bienvenidos Todos en Mercado Libre. En el catálogo inicial, un bolígrafo costaba $3600 y un llavero de madera, $5400. El pañuelo estampado salía $14.400, la gorra $24.000 y la mochila beige $25.000. La botella metálica blanca y la remera unisex costaban $30.000 cada una. El paraguas negro se vendía a $36.000.

Otro operador autorizado, Merch Oficial (Cover Your Bones), que trabaja con merchandising de grandes recitales, anunció 22 tiendas dentro del perímetro porteño, cuatro en Córdoba y cuatro en Luján. Para el operativo en la Ciudad contrató a unas 100 personas, según indicó una vocera de la empresa ante la consulta de LA NACION. La firma mantuvo en reserva el monto de su donación.

Los muñecos de Pituca Muñecas colgaban de una cuerda sobre la avenida Bullrich. Costaban $30.000 cada uno.

En su catálogo, las estampitas costaban $2000, los rosarios de hilo $5000, los gorros $15.000, las remeras de adulto $35.000 y los buzos $50.000.

También estaban autorizados Daniel Veadi, de 66 años, y Silvio Gilader, de 65, ambos jubilados. Contaron a este medio que donaron $243.000 al Episcopado para vender un lote de 50 remeras. Repartida entre las 50 remeras del lote, la donación equivalía a $4860 por prenda, antes de sumar el costo de la mercadería. Pedían $15.000 por una o, la promo, $25.000 por dos.

Emiliano, un vendedor autorizado de 36 años que llegó desde Mendoza, contó que habían pasado toda la noche en el lugar y vendido 50 banderas a $10.000 cada una. Los rosarios con la imagen del Papa eran “lo que más salía”, dijo.

La venta al paso

Román, de 18 años, llegó a la avenida del Libertador a las cinco de la mañana con sus padres y su hermano. Vendía banderitas con la imágen de Leon XIV a $3000. Las banderas grandes y los pañuelos salían $5000. “Se trabajó muy bien”, dijo. Su familia se había repartido por el perímetro.

Un vendedor ambulante ofrecía muñecos de León XIV y del Indio Solari entre la multitud reunida por la visita del Papa a Buenos Aires.

Sobre Bullrich, casi Libertador, Gustavo Molina, de 52 años, seguía a las 10.30 con las 50 ensaladas de fruta que había llevado la noche anterior en una conservadora. Las vendía a $3000. “Los de la organización me dijeron que no me quede estático, porque me tenían que sacar si no. Tengo que moverme”, contó.

Julieta, de Pituca Muñecas, relató que le advirtieron que podían sacarle la mercadería si seguía en el lugar. Ofrecía muñecos a $30.000, bustos a $15.000 e imágenes y pañuelos a $5000. “La gente compra cosas chicas, baratas”, dijo. Hasta entonces había vendido unos 20 pañuelos. En la calle también se ofrecían muñecos de León XIV y Francisco junto a otros del Indio Solari.

También hubo venta ambulante autorizada. Un operador ofrecía gaseosas a $5000 y papas fritas a $7000 desde un carrito y a través de vendedores que recorrían la zona. En los food trucks habilitados, una hamburguesa smash costaba $15.000, un pancho $5000 y un choripán $10.000. Los nuggets con gaseosa y los milkshakes salían $12.000, cada uno.

Una de las estampitas de León XIV y Francisco que Ariel Duarte, de Repliegue, repartía entre los asistentes.

Emiliano Roldán, de 40 años, y su esposa Daira, de 38, llegaron de Brandsen a medianoche. Vendían sándwiches de milanesa completos a $10.000 y gaseosas a $5000. “Floja la venta por ahora, pero recién son las 10 de la mañana”, dijo a LA NACION. Trabaja por su cuenta en mantenimiento de parques y piletas y describió la venta como un complemento.

Juan Ramírez, un retirado de Gendarmería de 62 años, compró una bandera a $10.000. Había ido a pedir por su esposa, que había sufrido una trombosis y no podía caminar, y dijo que esperaba que las autoridades tuvieran en cuenta el mensaje del Papa de “pensar en los que están afuera”.

Ariel Duarte, de 33 años, repartía estampitas de León XIV y Francisco. Integra Repliegue, una organización que reparte comida y ropa y ayuda a personas que buscan trabajo. “Tratamos de que los últimos, los postergados, sientan que pueden ser parte de la sociedad”, dijo.