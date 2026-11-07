Cuál será la cotización del dólar este lunes 9 de noviembre

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV, por lo que no habrá movimientos del mercado financiero. Por tal motivo, surge la inquietud del precio del dólar: tanto para el valor de compra como para el de venta, la cotización oficial tendrá los mismos números que en su último día de cierre.

La cotización del dólar oficial unsplash.

Este es el precio del dólar el lunes 9 de noviembre

En la última jornada hábil, el dólar oficial, en las pizarras del Banco Nación, cotizaba a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta.

Por lo tanto, se toman esos valores para este lunes 9 de noviembre.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

En tanto, el dólar blue, que se comercializa en el mercado informal de cambios, en el último día hábil operaba a $1.508,35 para la compra y $1.555 para la venta.

Así se movió el dólar paralelo Shutterstock

A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL

El valor de los dólares financieros, categoría que engloba al dólar MEP (o dólar Bolsa) y al dólar CCL (contado con liquidación), involucra mecanismos bursátiles para hacerse de esta moneda a través de la venta de bonos y acciones.

El último día hábil, estos tipos de cambio cerraron al siguiente valor:

Dólar MEP: $1577,76

Dólar CCL: $1671,78

La cotización de los dólares financieros Shutterstock

Los pasos para comprar dólares por home banking

A partir de la salida del cepo cambiario, los bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking. En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria. En caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación.

Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.

del banco y asegurarse de tener los para hacer la operatoria. Entre las opciones del menú del home banking , buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares .

, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la . Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día .

en pesos. Allí se detallará . Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Confirmar”.

Cuándo se conocerá la inflación de octubre

Después de que la inflación de septiembre se ubicara en el 1,9% y registrara una leve aceleración frente a agosto (1,7%), el índice de precios al consumidor (IPC) de octubre, que se conocerá el próximo 12 de noviembre a las 16 horas, se mantendría en niveles similares, según las estimaciones de las principales consultoras económicas. Mientras algunas proyectan una desaceleración de apenas una décima, hasta el 1,8%, otras anticipan que podría llegar al 2%.

Las proyecciones coinciden en que la inflación enfrenta dificultades para perforar el piso del 2% mensual, en un contexto en el que los aumentos de los alimentos, los servicios regulados y algunos precios estacionales siguen ejerciendo presión.