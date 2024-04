Escuchar

Desde el 1° de abril aumentaron las tarifas de los colectivos y los trenes. Este incremento es sustancialmente superior para aquellas personas que no registraron su tarjeta SUBE, ya que los boletos pueden llegar a valer el doble. En ese sentido, en los últimos meses hubo un gran número de usuarios que realizó un simple trámite para asegurarse de no pagar de más en sus viajes en transporte público. De acuerdo a la secretaria de Transporte, se registraron cerca de 3.000.000 de nuevas tarjetas por los canales digitales y presenciales de atención

Sin embargo, no sirve solamente inscribirse en el sistema SUBE, puesto que hace falta realizar un paso final para que la registración tenga validez. De no realizarse, no se aplicará la tarifa diferencial para los viajes del usuario.

Cómo validar la tarjeta SUBE registrada

De acuerdo con el sitio oficial de la SUBE, no sirve con solo realizar la gestión para normalizar la credencial, sino que además hace falta validarla. Esto es para las personas que gestionaron el registro de su tarjeta SUBE a través de la web o la app en el último tiempo.

La finalización del trámite consiste en acreditar la tarjeta, así queda registrada en el sistema. Esto se puede hacer de dos formas:

Apoyar la tarjeta asociada en una Terminal Automática SUBE.

Colocar la tarjeta en la parte trasera de un celular con NFC desde la app SUBE, con opción “Ver Saldo”.

De esta forma, queda constatada la normalización de la tarjeta SUBE del usuario, lo que permite que no pague una tarifa más cara por el colectivo y el tren. Vale recordar que esto no aplica para aquellas personas que llevaron a cabo la gestión de forma presencial ni quienes haya registrado su plástico antes del anuncio de los aumentos.

El precio del boleto de colectivo con Tarjeta SUBE registrada en abril

Quienes cuentan con la tarjeta SUBE abonan:

De 0 a 3 kilómetros: $270

De 3 a 6 kilómetros: $300,78

De 6 a 12 kilómetros: $323,95

De 12 a 27 kilómetros: $347,15

Más de 27 kilómetros: $370,18

Quienes cuentan con la tarifa social, abonan los siguientes montos:

De 0 a 3 kilómetros: $121,50

De 3 a 6 kilómetros: $135,35

De 6 a 12 kilómetros: $145,78

De 12 a 27 kilómetros: $156,22

Más de 27 kilómetros: $166,58

El precio del boleto de colectivo desde abril con tarjeta SUBE sin registrar en abril

Quienes no tienen la tarjeta SUBE nominalizada pagan los siguientes montos a partir de este mes:

De 0 a 3 kilómetros: $430

De 3 a 6 kilómetros: $479,03

De 6 a 12 kilómetros: $515,92

De 12 a 27 kilómetros: $552,87

Más de 27 kilómetros: $589,54

El precio del boleto de tren con la Tarjeta SUBE registrada en abril

Quienes cuentan con la tarjeta SUBE abonan:

0-12 km: $130

$130 12-24 Km: $169

Más de 24 Km: $208

Quienes cuentan con la tarifa social, abonan lo siguiente:

0-12 km: $58,50

12-24 Km: $76,05

Más de 24 Km: $93,60

El precio del boleto de tren desde abril con la Tarjeta SUBE sin registrar

A partir de este mes, quienes no tienen la tarjeta SUBE nominalizada pagan por el viaje en tren los siguientes montos, que corresponden al doble de la tarifa habitual para cada sección:

0-12 km: $260

12-24 Km: $338

Más de 24 Km: $416

¿Se puede registrar la tarjeta SUBE todavía?

Aunque ya se aplicó el aumento en los boletos del transporte público, el trámite para registrar la tarjeta SUBE sigue habilitado. Este se puede realizar por diferentes medios:

