Tras los dichos de su madre, Nicole Neumann salió a responderle con un polémico mensaje

Escuchar

El mano a mano de Nicole Neumann con Héctor Maugeri dio que hablar en los últimos días, sobre todo porque la modelo tocó varios temas de su vida privada y no se guardó nada. Recordando sus comienzos sobre las pasarelas, la rubia culpó a su madre de haberse quedado con parte de su dinero. Luego de la respuesta de su progenitora, la esposa de Manu Urcera redobló la apuesta.

A través de su Instagram, cuenta en la que tiene dos millones de seguidores, la integrante del staff de Los 8 escalones (eltrece) publicó una serie de stories con indirectas que no pasaron desapercibidas.

“La gente está tan acostumbrada a que los demás sean indirectos y falsos que la comunicación clara y directa parece agresiva. A meditar unos minutos... Y a disfrutar la tarde en familia y con hijas. A lo mío y a cultivar buenos hábitos (cosa que deberíamos hacer todos y les aseguro que sus vidas mejorarán)”, lanzó.

Nicole Neumann apuntó contra su madre (Foto: Instagram/@nikitaneumannoficial)

Cabe destacar que este viernes, desde el programa Socios del espectáculo (eltrece), pusieron al aire una entrevista telefónica que Claudia Neumann había hecho con el periodista Matías Vázquez. “Yo estoy feliz acá en Tenerife, que se arreglen todos allá con sus problemitas”, lanzó la madre de la modelo desde España.

Al escucharla, el periodista le consultó sobre los dichos de su hija. “¿Cómo le voy a robar el sueldo? Yo hice todo para que ella tenga la carrera que tiene y si es una desagradecida, bueno, es lo que hay”, respondió y añadió: “No es que ella me tenga que agradecer, pero no hace falta que se dedique a difamarme tampoco”.

En ese sentido, aclaró cómo fue su rol como mamá y representante de quien en ese entonces era una adolescente: “Ella empezó a los 12, yo tuve que dejar mi carrera de psicóloga, estaba dando clases en una universidad, porque tenía que acompañarla, ella no podía ir a ningún lado sola. Y después fui la representante, cuando ella tenía 15. Y sí, obviamente yo cobraba una comisión, lo cual es lógico. Igual, le cobraba menos que cualquier otro representante. Así que no sé de qué habla”.

“Yo estuve siempre con ella. Le preguntas a cualquiera y yo era la madre que siempre estaba ahí, yo era la molesta”, recordó y se refirió a que tanto Nicole como Geraldine utilizan su apellido en vez del de sus respectivos padres. “Neumann soy yo, las chicas no son Neumann. Hasta mi apellido usan”, disparó.

La mamá de Nicole Nuemann tiene una excelente relación con Fabián Cubero

“No sé por qué no me puede soltar. Si yo no la molesto, no le pedí nada. Ella decidió que no quería hablarme, bueno, está bien. Mirá qué lejos me vine, así no se cruza conmigo”, sentenció.

Cuáles fueron los dichos de Nicole en contra de su madre

Nicole fue invitada al ciclo de entrevistas de Maugeri, que se transmite por CARAS TV, y el periodista le consultó sobre el trato que tuvo de los medios en sus inicios como modelo. “Por ahí no era muy consiente, yo todavía con 12,13 y 14 años y la gente por ahí se manejaba diferente porque hoy una chica de 13 o 14 te habla de igual a igual como una de 20, pero en ese momento no era tan así y siempre tenía de pantalla a mi mamá”, expresó.

Al escucharla, el conductor le mencionó que a Claudia se la acusaba de explotadora. “¿Quién se quedaba el dinero?”, le preguntó. Cuando la rubia le dijo que el dinero se lo quedaba su madre, Maugeri redobló la apuesta y comentó que algunos padres de famosos menores de edad destinaban el dinero que sus hijos ganaban en inmuebles para su futuro. “En mi caso, no sabemos a dónde fue”, sentenció.