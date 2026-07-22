Compleja situación en la fábrica cordobesa de aviones FADEA por el pago de sueldos

CÓRDOBA.- La crisis de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) alcanzó uno de sus puntos más complicados de los últimos años. Su plantel, de 650 personas, estuvo dispensado de ir a trabajar, ya que la empresa les adeudaba hasta hoy el 40% de los salarios de junio. En ese contexto, hay protestas gremiales.

Los recursos para afrontar los sueldos los gira el Ministerio de Economía, aunque depende de Defensa. Recién este miércoles completó las transferencias.

En mayo del año pasado, la empresa inició un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) por 90 días que incluyó suspensiones y el pago de una parte del sueldo. A comienzos de este mes, cambiaron las autoridades de Fadea; Óscar López fue designado como presidente.

Con la nueva conducción, según señaló el comunicado, se buscó fortalecer “un proceso de transformación institucional, ordenamiento operativo y consolidación estratégica que permita recuperar previsibilidad, la reducción del desequilibrio operativo, y el fortalecimiento de capacidades industriales esenciales para la defensa nacional y para el desarrollo aeronáutico argentino”.

A comienzos de este mes, Oscar López fue designado como presidente.

En la actualidad, la empresa depende de desembolsos extraordinarios del Tesoro Nacional para afrontar los sueldos. Este mes, Economía liberó 60% de los fondos necesarios y no dio precisiones sobre cuándo llegará el resto. Tampoco desde Defensa hay datos certeros de cómo sigue la situación, aunque la expectativa es que llegue dinero esta semana.

Este miércoles, el Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA) marchó desde la puerta de la planta hacia la plaza San Martín en el centro de la ciudad. Las autoridades, primero, dispensaron a los trabajadores de no presentarse a trabajar el viernes y lunes pasados y, ante la falta de recursos para cumplir con los haberes, extendieron la decisión hasta que se concrete el pago, que será hoy.

El escenario vuelve a poner en discusión el futuro de Fadea, que, desde hace décadas, alterna proyectos de relanzamiento con sucesivas crisis económicas. Aunque los especialistas insisten en que cuenta con capacidades industriales y personal capacitado, su actividad está reducida al mínimo.

De la gloria al ocaso

Fundada en 1927 como Fábrica Militar de Aviones, la planta cordobesa se convirtió durante la década del 40 y comienzos de los 50 en uno de los motores de la industrialización nacional.

Integrada luego al complejo de Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME), llegó a fabricar no sólo aeronaves, sino también tractores, automóviles, motocicletas, lanchas y maquinaria agrícola. En 1952 empleaba a unas 11.000 personas, una cifra equivalente a toda la dotación que entonces tenía la industria automotriz instalada en el país.

Fue también el lugar donde nacieron algunos de los proyectos aeronáuticos más ambiciosos de América Latina: desarrolló el Pulqui I, que realizó su primer vuelo en 1947 y se convirtió en el primer avión a reacción diseñado y construido en la región.

Tres años después llegó el Pulqui II, considerado uno de los cazas más avanzados de su época. Más adelante, la fábrica produciría modelos emblemáticos como el Calquín, el Guaraní, el Pucará y el IA-63 Pampa, además de impulsar el nacimiento de una amplia red de proveedores metalmecánicos.

En 1995 pasó a manos de la estadounidense Lockheed Martin mediante una concesión por 25 años. El objetivo era convertir a Córdoba en un polo aeroespacial regional, pero la actividad terminó concentrándose principalmente en el mantenimiento de aeronaves militares. En 2009, el Estado decidió reestatizarla con la promesa de reconstruir la industria aeronáutica nacional. Nada de eso pasó.

El macrismo intentó relanzarla, logró ordenar parcialmente sus números e incorporó nuevos negocios pero siguió requiriendo de giros del Estado.

Con la llegada de Javier Milei al gobierno, Fadea logró quedar afuera de la lista de empresas estatales a privatizar. Incluso se barajó que el gobierno de Córdoba tenía interés en recibir la fábrica como parte de la consolidación de deudas con la Nación, pero la idea no cuajó.

Aunque hace algunos mantenimientos por fuera del Estado, el fuerte de sus ingresos vienen de ahí, de los contratos con la Fuerza Aérea. Hace un año en su directorio se planteó el avanzar en un “procedimiento de capitalización". No hubo novedades.