Con el barril en US$100: la obra que llega justo para exportar más crudo

Durante años, el cuello de botella de Vaca Muerta no estuvo en el subsuelo, sino en la superficie. Había petróleo, pero faltaban caños para sacarlo, y las empresas terminaban transportando el crudo de exportación en camión desde Neuquén hasta Buenos Aires, a un costo cercano a los US$10 por barril contra US$1,5 por oleoducto. Esa restricción quedará atrás.

Techint Ingeniería & Construcción informó hoy que completó la última soldadura en línea regular del Duplicar Norte, el ducto de 207 kilómetros que amplía la capacidad de evacuación del norte de la cuenca neuquina y que Oldelval, la principal operadora de oleoductos del país, prevé poner en marcha de manera parcial a fin de año.

El 80% del proyecto lo financiaron cuatro productoras —Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol y Gas y Petróleo del Neuquén, la compañía provincial— y el 20% restante quedó a cargo de Oldelval, que pidió la incorporación al RIGI. El ducto está pensado para bajar la producción de los yacimientos del norte neuquino que entran en desarrollo masivo, como Bajo del Choique (Pluspetrol), Los Toldos II Este (Tecpetrol) y El Trapial (Chevron). Es el tercer proyecto consecutivo que Techint E&C construye para Oldelval.

La obra no se explica sola. La Argentina alcanzó en julio un récord histórico de producción, con 916.200 barriles diarios, mientras que el mercado interno consume alrededor de 590.000 barriles por día. Todo el resto tiene destino de exportación, de manera que cada ducto nuevo acorta el tiempo que tarda ese crudo en llegar al mercado internacional.

El Duplicar Norte une la estación de bombeo de Puesto Hernández, en Neuquén, con la de Allen, en Río Negro, y tiene 26 pulgadas de diámetro Gentileza: Oldelval

El momento juega a favor. El conflicto en Medio Oriente mantiene el precio del barril por encima de los US$100 desde hace casi 10 días, un nivel que mejora el ingreso por cada barril que el país logra colocar afuera. El Gobierno proyecta para este año un superávit comercial energético de más de US$11.000 millones.

Duplicar Norte demandó una inversión de US$380 millones y une la estación de bombeo de Puesto Hernández, en Neuquén, con la de Allen, en Río Negro. El ducto, de 26 pulgadas de diámetro, arrancará transportando 50.000 barriles diarios en una primera etapa, a fin de este año, y llevará esa capacidad a 220.000 barriles diarios durante el primer trimestre de 2027.

El hito concentra la parte más pesada de la construcción. Los equipos ejecutaron cerca de 9840 juntas con soldadura semiautomática en línea regular y otras 7410 en la planta de doble junta, sobre un total de unas 17.250 que contempla el proyecto, incluidos los cierres metálicos, los cruces y los empalmes que siguen en ejecución. La traza tiene más de 150 cruces especiales y, en el pico de obra, llegaron a trabajar 850 personas en simultáneo.

“Finalizar la última soldadura en línea regular dentro del plazo previsto es un motivo de enorme orgullo para todo el equipo. Alcanzamos uno de los hitos más importantes del proyecto, que concentra una parte clave de los recursos y del esfuerzo operativo”, destacó Luciano Jara, supervisor de soldadura de Techint E&C.

La ampliación del sistema viene de arrastre. En abril del año pasado, Oldelval inauguró Duplicar, un ducto construido en paralelo al original, que ya tenía 60 años, con una inversión de US$1400 millones. Esa expansión llevó la capacidad de transporte entre la cuenca neuquina y Bahía Blanca de 225.000 a 540.000 barriles diarios.

El otro gran frente es el Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la mayor obra de infraestructura privada de los últimos años, con una inversión de US$3000 millones. Se trata de un oleoducto de 437 kilómetros que conecta Allen con el puerto de Punta Colorada, en Río Negro, donde la profundidad de las aguas permite el ingreso de buques VLCC, con capacidad para 2 millones de barriles, lo que abarata el flete. En marzo completó el tramo más complejo, la instalación del ducto bajo el lecho del río Negro, y el inicio de operaciones está previsto para noviembre, con la primera exportación entre fines de enero y principios de febrero. En el segundo semestre de 2027 podrá transportar hasta 550.000 barriles diarios, ampliables a 700.000.

Todas esas obras apuntan al mismo objetivo. La industria espera producir 1,5 millones de barriles diarios en Vaca Muerta para 2030, de los cuales se exportaría alrededor de un millón, lo que implicaría ingresos anuales por al menos US$21.600 millones con un precio promedio del barril de US$60.