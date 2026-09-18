Quién es Howard, el sucesor de Warren Buffett que manejará miles de millones de dólares de Berkshire Hathaway

Este viernes se conoció la noticia de que el magnate estadounidense Warren Buffett dejó la presidencia del holding que lideró por 56 años: el grupo Berkshire Hathaway. Lo sucederá su hijo del medio, Howard, de 71 años, que ya había sido posicionado por su padre como heredero.

Warren Buffett, presidente y director general Nati Harnik - AP

Howard forma parte del holding desde 1993 como miembro del consejo de administración y dirige su propia fundación benéfica dirigida a pobres y vulnerables. También fue embajador de Naciones Unidas en el Programa Mundial de Alimentos y formó parte de consejos de administración de empresas como Coca-Cola o Archer Daniels Midland, entre otras.

Además, genera gran parte de sus ingresos a través de un negocio de seguros y de otras firmas que van desde la fabricación aeroespacial y el transporte ferroviario hasta la industria del chocolate.

En el campo

Hasta este año se dedicaba además a controlar una granja de 771 hectáreas. En 1986 su padre adquirió un campo en Nebraska ante la bajada repentina en el precio de las estancias rurales. Fue una oportunidad que aprovechó e invirtió US$250.000 en un amplio terreno que más tarde se anexaría a otras hectáreas en el estado de Illinois.

Fue en ese marco que Warren le alquiló la granja a su hijo, quien se dispuso a trabajar con el tractor, y a cultivar maíz y soja. Con el dinero que recaudó, amasó una pequeña fortuna, mientras que su padre lo posicionó como heredero a la presidencia de su holding de inversión, que va desde acciones en la bolsa a helados.

Howard W. Buffett maneja los campos de su padre y espropietario de otras hectáreas en Texas y África Nick Oza - (Fuente: Nick Oza/ for NPR)

Según Luxury Launches, Howard posee US$400 millones como reservas netas, tiene amistad con miembros de la realeza y formó parte de algunos de los consejos de administración de las mayores empresas estadounidenses.

“Mi padre es el dueño de la tierra. Le pago un porcentaje de los ingresos brutos como alquiler. Probablemente no debería contarles esto, pero el alquiler se basa en mi peso. Mido 1,73 metros y peso alrededor de 90 kilos. Él cree que peso demasiado, que debería pesar 83 kilos. Si peso más, mi alquiler es el 26% de los ingresos brutos. Si peso menos, el 22%”, dijo Howard en 1990 a Fortune.

Howard G. Buffett Riccardo Savi - Getty Images North America

Y añadió con humor: “En realidad, no me importa. Está demostrando que se preocupa por mi salud. Pero lo que sí me molesta es que, incluso con un 22%, está obteniendo una mayor recompensa que casi nadie. De alguna manera, siempre logra controlar las circunstancias”.

En una entrevista que ofreció en 2011 a CBS, también confirmó que su familia se vio beneficiada por los subsidios agrícolas estatales. Solo en ese año recibieron US$300.000.

Según expresó, le encanta trabajar la tierra y “ser uno más del montón”, aunque pertenezca a una familia acomodada e influyente en el mundo de los negocios a nivel internacional.

Ante CBS recordó que su pasión por la agricultura comenzó en su infancia. Con tan solo cinco años, convirtió el patio de su casa en un campo de maíz. Su padre se estaba convirtiendo rápidamente en multimillonario, pero la familia siempre vivió con modestia, destacó.

Howard Buffett fue a Ucrania en medio de la guerra para brindar asistencia humanitaria Kirill Chubotin / Ukrinform/Future - Getty Images

Gracias a su poder, anualmente destina US$50 millones con diferentes programas internacionales para terminar con la hambruna. Tiene como propósito lograr la seguridad alimentaria y crear un sistema de cultivo sustentable.

Su nuevo rol

Ahora, Howard asumirá como presidente de Berkshire Hataway mientras que el empresario canadiense Greg Abel controlará la parte operativa del holding, como lo hace desde comienzos de este año, cuando Warren anunció su salida como director ejecutivo.

La multitudinaria reunión de accionistas en el CHI Health Center Omaha para la reunión anual de Berkshire Hathaway (AP Photo/Rebecca S. Gratz) Rebecca S. Gratz - FR171818 AP

A pesar de que Berkshire Hathaway comenzó en el rubro textil, Buffett fue transformando al holding a través de la compra de empresas y participaciones en compañías que consideraba sólidas. Entre sus grandes inversiones estuvieron American Express, Coca-Cola, The Washington Post, GEICO, See’s Candies y Apple.

La estrategia fue usar el dinero generado por las operaciones del holding para hacer nuevas inversiones. La fórmula convirtió a Berkshire Hathaway en un conglomerado valorado en un billón de dólares.

Según los informes financieros recientes del primer trimestre de este año, Berkshire Hathaway maneja un récord histórico de aproximadamente US$397.000 millones en efectivo y equivalentes (como bonos del Tesoro a corto plazo).