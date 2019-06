Gonzalo Bofill Velarde, director de Bonafide, corta la cintas ante la mirada del ministro Dante Sica y de los ejecutivos de la firma Natalia Brandan y Facundo Velasco

31 de mayo de 2019

La tradicional marca de café y chocolates Bonafide, en manos del grupo chileno Carozzi de la familia Bofill, inauguró hoy la primera etapa de la renovación de su planta en Villa Ballester, partido de San Martín.

El proyecto implicó una inversión de $600 millones (unos US$15 millones) a lo largo de dos años, para ampliar su capacidad productiva, incorporar tecnología y cuadruplicar su capacidad de almacenamiento. En una segunda etapa, la firma tiene previstas nuevas inversiones en sus plantas de café y chocolates, e incursionar en nuevas categorías de productos.

En diálogo con LA NACION, Gonzalo Bofill Velarde presidente de Bonafide y titular de Grupo Carozzi, destacó: "Buscamos desarrollar nuevos productos, para ampliar nuestra cartera de clásicos y seguir innovando"

Uno de los objetivos de la compañía es exportar al menos un 20% de su producción. "Abrirse al mercado exportador no es una decisión fácil -sostuvo Bofill Velarde-. Tienen que darse las condiciones en el país que permitan hacerlo. Hay que sumar tecnología, mejorar los procesos y tiene que haber un tipo de cambio que incentive y sea atractivo. Además, hay que ser competitivo internamente. En este sentido, la Argentina tiene muchas cosas por mejorar en el sector logístico, la burocracia que incrementa costos y hace más difícil el proceso exportador. Pero nosotros somos optimistas, miramos siempre a largo plazo y nos sentimos orgullosos de haber cumplido más de cien años en el país".

Por otra lado se refirió a la ley de etiquetado: "La ley en sí es buena y necesaria, para abordar el tema del sobrepeso. El tema es la forma. En Chile no fue bien abordado, con etiquetas que, en su afán de simplificar, no brindan toda la información al consumidor para que pueda decidir. Creo que la Argentina tiene que aprender de esos errores y desarrollar un etiquetado que tenga en cuenta las porciones, no la cantidad de gramos", explicó.

El ministro de producción Dante Sica (centro) recorrió la planta junto a Gonzalo Bofill Velarde (derecha) y Martín Castro (izquierda)

Por último, destacó que la compañía familiar seguirá invirtiendo a pesar de la coyuntura. "Con esta iniciativa, mostramos con hechos que estamos mirando al futuro y que queremos consolidar nuestra posición en el mercado argentino con una visión de largo plazo sólida, consistente y comprometida", destacó.

En tanto, el gerente general de Bonafide Argentina, Martín Castro, señaló: "Hoy comenzamos a planificar una segunda etapa de inversiones por otros US$15 millones, con el objetivo de exportar al menos un 20% de nuestra producción y desarrollar nuevos productos para nuevos mercados. El grupo a nivel internacional está en 18 categorías de consumo masivo y aquí en la Argentina estamos sólo en tres. Estamos evaluando expandirnos a otros segmentos, ya sea por compra de equipos como por adquisición de otras empresas"

Del evento de inauguración participaron, además de autoridades y empleados de la compañía, el Ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica; su par de la provincia de Buenos Aires, Javier Tizado; el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis; y el secretario de la CGT Héctor Daer, entre otras figuras.

Durante la recorrida de las instalaciones, Sica afirmó: "Es un orgullo ver que, a pesar del difícil momento que estamos transitando, hay empresas y empresarios que invierten en innovación, que crecen y que se animan a pensar en una salida exportadora".

Con más de 100 años en el mercado, Bonafide es una de las empresas de consumo masivo más tradicionales de Argentina. La marca posee 270 cafeterías en la Argentina, Chile y Uruguay, tiene una importante presencia con marcas como Franja Blanca, Selección Sensaciones en café, y Nugatón, Chocman, Bocadito, Vizzio, Mecano y Donuts, en chocolates. En la firma trabajan 300 personas en forma directa y en los 270 locales de la marca trabajan unas 2400 personas más en forma indirecta.