Tecnología: una marca presentó una nueva generación de maquinaria con automatización y gestión inteligente

SAN NICOLÁS.- Con foco en la eficiencia, la conectividad y la automatización, Case IH mostró en Expoagro una nueva generación de equipos que integra tecnología en tractores, pulverizadoras y cosechadoras, con sistemas que gestionan automáticamente torque y transmisión, optimizan el uso de agroquímicos y permiten a las máquinas autorregular su funcionamiento en el campo.

Según explicaron los técnicos de la compañía, la capacidad de las máquinas para gestionar datos en tiempo real y tomar decisiones autónomas. Las innovaciones presentadas en esta edición forman parte de “un nuevo legado de productividad” para la maquinaria agrícola en el país, dijo Rodrigo Lanciotti, gerente de marketing de Case.

“Estamos en un estadío muy interesante de eficiencia. La tecnología ya hizo la parte de consumo; ahora necesitamos tocar el otro factor clave para el productor: el costo de mantenimiento y reparación”, explicó el ejecutivo, al definir el ADN de la línea New Gen. Esta nueva generación de maquinaria busca maximizar la disponibilidad de los equipos en el campo, reduciendo las intervenciones humanas y optimizando cada gota de insumo, explicaron.

Con una renovación del 80% de su catálogo, la firma introdujo innovaciones que van desde transmisiones inteligentes que gestionan el torque de forma automática para ahorrar combustible, hasta sistemas de “inteligencia agronómica” que permiten a las cosechadoras aprender del lote mientras avanzan. La actualización tecnológica abarca tractores, pulverizadoras y cosechadoras, con innovaciones que apuntan a optimizar el consumo de combustible, mejorar la precisión en las aplicaciones y aumentar la disponibilidad de las máquinas en el campo.

La actualización tecnológica abarca a las pulverizadoras

En el segmento de tractores, la compañía presentó equipos que van desde los 140HP hasta los 525HP de potencia, con sistemas de transmisión que gestionan de forma automática el torque y la potencia según las condiciones de trabajo. “La tecnología hoy está muy enfocada en cómo la transmisión puede administrar el torque y la potencia para reducir el consumo de combustible, que es uno de los costos clave para el productor”, subrayó Lanciotti.

Entre los modelos exhibidos se encuentran los nuevos Puma, producidos en la planta de Córdoba, que cubren el rango de 140 a 230HP, con mejoras en los sistemas de conectividad a partir de cambios en la antena y el monitor para optimizar la recepción de señal. A su vez, la línea Magnum, con potencias de entre 265 y 415HP, incorpora una nueva versión del sistema APM de gerenciamiento automático de la productividad, además de funciones como el giro automático en cabecera y el control automático de implementos.

Rodrigo Lanciotti, gerente de marketing de Case Marcelo Manera

En Expoagro, la firma también mostró el Quadtrac de 525HP con sistema de orugas, diseñado para mayor tracción y reducir la compactación del suelo.

En el área de pulverización, la empresa lanzó el Patriot 4050, un equipo clase 4 con tanque de 4000 litros y barras de 36 metros. El pulverizador incorpora un sistema de inyección directa que permite aplicar sin formar el caldo previo, lo que posibilita recuperar el principio activo no utilizado y reutilizarlo en otra aplicación. Además, incluye control de presión para regular el tamaño de gota y reducir la deriva durante las aplicaciones.

“Hoy, el uso eficiente de los agroquímicos es clave tanto por el impacto en los costos como por la cuestión ambiental”, agregó el ejecutivo.

Otra de las novedades presentadas fue la cosechadora de la serie 80, que se exhibe por primera vez en el país tras su lanzamiento a fines del año pasado. El equipo incorpora sistemas de automatización con inteligencia agronómica que permiten que la máquina se autorregule durante el trabajo. Según la empresa, uno de los objetivos del desarrollo fue reducir los costos de mantenimiento mediante mayores intervalos de servicio, que alcanzan las 100 horas de operación, lo que puede traducirse en varios días de trabajo continuo sin intervenciones.

De acuerdo con Lanciotti, la evolución tecnológica del sector permitió avanzar significativamente en eficiencia energética, por lo que el foco actual también está puesto en reducir los costos de mantenimiento y reparación de los equipos.

El nuevo Quadtrac de 525HP con sistema de orugas

Además de las innovaciones en maquinaria, la compañía presentó herramientas de análisis de productividad como la plataforma FieldOPs, una plataforma digital integral de gestión agrícola que permite visualizar, monitorear y gestionar flotas de maquinaria en tiempo real.

Clima de negocios

Al ser consultado sobre el clima de negocios de la exposición, Lanciotti no ocultó su entusiasmo. “Todos coincidíamos en que fue una sorpresa. Ya el primer día de la expo marcó una referencia porque hubo mucha gente y muchas consultas, comparado con las últimas dos exposiciones”, sostuvo.

Si bien esperaban un buen escenario por la estabilidad de los precios de los commodities y una campaña gruesa prometedora, la realidad superó las previsiones. “El productor está mucho más activo, consultando, cotizando, armando planes de inversión”, destacó el ejecutivo. Aunque los balances definitivos se harán al cierre, Lanciotti informó: “Hasta el segundo día teníamos el 50% más de consultas respecto del año pasado”.

Por otra parte, desde la industria advirtieron que el ingreso de maquinaria usada del exterior podría implicar riesgos sanitarios, como la introducción de nuevas malezas, y una brecha tecnológica respecto de los estándares actuales de producción.

En ese sentido, Lanciotti apuntó que la maquinaria producida para el mercado argentino atraviesa procesos de “tropicalización”, es decir, adaptaciones específicas a las condiciones de uso locales, que incluyen ajustes en los sistemas de conectividad y en la resistencia operativa de los equipos. “El productor argentino es un adoptante temprano de tecnología y busca permanentemente mejorar la eficiencia productiva”, resumió.