Con menos pesos en la plaza, cae el dólar y suben las tasas

La escasez de pesos empieza a sentirse y se refleja en la caída del tipo de cambio y el aumento de las tasas. En la última semana, el oficial cayó -2,2% a $1162, mientras que el MEP lo hizo un 1,3% hasta $1177. Detrás del movimiento confluyen varios factores: demanda estacional de pesos por pago de impuestos y aguinaldo (se nota en los rescates de Money Market del mes), rollover del Tesoro con absorción neta en la última licitación ($1.9 billones netos) y la subasta del BOPREAL Serie 4, que también drenará liquidez ($1 billón). A eso podría sumarse una mayor oferta de USD por liquidación del agro, anticipándose a la suba de retenciones prevista para fin de junio.

Apareció la demanda por el Bopreal Serie 4

El BCRA busca canalizar de forma ordenada el remanente de las deudas comerciales y financieras corporativas con el exterior, incluyendo utilidades y dividendos retenidos hasta diciembre de 2024 y deuda comercial hasta el 12 de diciembre de 2023. Para esto, el miércoles, en la primera subasta de la Serie 4 adjudicó US$ 810 millones. Este monto representa casi el 30% de lo que está previsto emitir de esta serie. Si colocamos al BOPREAL Serie 4 en la curva de soberanos en US$, podemos pensar que el bono rendirá aproximadamente 10,5% de TIR en el mercado secundario cuando liquide la semana que viene, lo que implica un precio de aproximadamente US$80,7. Así, los corporativos que liciten y se quieran hacer de los US$ inmediatamente asumirían una brecha de 23% o un tipo de cambio efectivo de $1465.

Los bonos soberanos, con el foco sobre la política y las reservas

Hasta el jueves, los bonos soberanos cayeron entre 0,7% y 1,7% en la semana, siendo el tramo largo el más afectado, el cual acumula un retroceso de 2,1% en lo que va de junio. La comparación con otros emergentes deja en evidencia el rezago que lleva la deuda local en 2025: el ETF EMB, referencia del segmento, avanza 0,5% en el mes. Si bien los bonos soberanos, en niveles de tasa cercanos al 12%, tienen espacio para avanzar, los catalizadores que vemos para que el riesgo país —hoy en zona de 700 puntos básicos— vuelva a bajar son: 1) un sólido resultado electoral en octubre, y 2) una profundización en la acumulación de reservas

La Fed mantuvo tasas, pero ajustó el tono

El miércoles, la Reserva Federal de EE. UU. decidió mantener sin cambios su tasa de política monetaria en el rango de 4,25%–4,50%, en línea con lo que esperaba el mercado. Sin embargo, el comunicado mostró un tono algo más cauto: eliminó referencias al aumento de riesgos inflacionarios y reconoció cierto deterioro en el panorama económico. El dot plot (proyecciones de los miembros de la Fed) sigue mostrando dos recortes para este año, aunque con una suba en la expectativa de tasas para 2026 y 2027. Si los efectos del conflicto comercial y las tensiones geopolíticas —que continúan escalando en Medio Oriente— terminan filtrándose a los precios, esta perspectiva podría revisarse.