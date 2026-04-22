“Moralmente me destruye”: a un productor se le murieron 60 terneros y denunció fallas en una vacuna

"Estoy pasando un momento terrible“. La frase es de Marcelo Beltrán, dueño del establecimiento ganadero Las Chilcas, quien reportó la pérdida de al menos 60 animales y más de 300 afectados por un brote de neumonía. El temor que tienen es que la pérdida podría aumentarse con el correr de los días. Advirtió que el laboratorio proveedor del tratamiento preventivo no brindó respuestas y aguarda los informes finales del INTA Balcarce para iniciar acciones legales por el impacto económico y productivo.

Según relató en una entrevista con LA NACION, el proceso de destete en el establecimiento, ubicado en la zona de Ayacucho, provincia de Buenos Aires, derivó en un escenario crítico a nivel productivo y del que le va a “costar” recuperarse. Beltrán es la tercera generación a cargo del campo familiar, y denunció que la falla de una vacuna preventiva contra la neumonía provocó, hasta el momento, la muerte de unos 60 terneros y dejó un saldo de más de 300 ejemplares con secuelas graves.

“El campo viene de mi abuelo y ahora estoy yo con mis hijos”, narró Beltrán, con pesar porque la mortandad de los terneros le va a generar un impacto importante en la economía y en el circuito productivo. En el establecimiento combinan agricultura y ganadería, aunque la cría bovina es la actividad central. Como cada año, explicó, el manejo sanitario se planificó junto al veterinario Juan Mujica, siguiendo un protocolo que el productor aseguró haber aplicado de manera sistemática.

El proceso coincidía con el destete que se llevó a cabo entre febrero y marzo pasado. “Hacemos un destete de 7 a 9 meses. Para eso se aplica una vacuna preventiva 30 días antes y una segunda dosis en el momento del destete, combinada con otros tratamientos y antiparasitarios”, detalló. Según afirmó, se trata de un producto de uso habitual en el establecimiento, con resultados positivos en campañas anteriores.

El campo se llama Las Chilcas y está ubicado en Ayacucho, provincia de Buenos Aires

Sin embargo, este año el resultado del procedimiento derivó en una pérdida de animales. Tras completar el esquema sanitario sobre un rodeo de 1200 animales, comenzaron a aparecer los primeros síntomas. El diagnóstico preliminar es “neumonía”, aunque por ahora esperan los resultados finales de los análisis para confirmar a ciencia cierta los motivos de la mortandad. Se prevé que estén cerca del fin de semana. En tanto que el laboratorio en cuestión también habría mandado a realizar estudios, pero todavía no se conocen los resultados.

“Voy a perder alrededor de 60 animales, cada uno con más de 100 kilos y un valor superior a los 6000 pesos por kilo”, describió. A eso se suma un dato que agrava el cuadro: más de 300 animales quedaron afectados, muchos de ellos con secuelas o en riesgo de muerte. “Por eso es difícil calcular el monto total de la pérdida, no lo hemos hecho”, explicó.

Parte de los animales que quedaron con secuelas

El daño económico no se limita a la mortandad, según contó el propio productor; también contabiliza el costo de las vacunas y los tratamientos aplicados en la totalidad del rodeo, incluidos antibióticos. “Esto fue un golpe muy fuerte. Ya veníamos complicados por la sequía, con objetivos productivos deteriorados, y este evento termina de impactar de lleno en el resultado del año”, resumió.

A la dimensión económica se suma el desgaste personal y emocional que esto conlleva. “Es la única actividad que tenemos. Vivimos de esto y no puedo equivocarme porque me arruina”, afirmó. El momento más duro, dijo, fue recorrer el campo y encontrar los animales muertos. “Moralmente esto me destruye. Es muy duro”.

Para subsanar la pérdida económica y emocional, el productor contó que decidió que va a avanzar por la vía judicial. Con el acompañamiento de su veterinario, asesoramiento legal y el respaldo técnico del INTA Balcarce, buscará determinar responsabilidades. “Esta semana vamos a tener los resultados finales. Con esos papeles en mano, iremos a la Justicia”, anticipó.

El productor recurrirá a la Justicia

Sin mencionar el nombre de la empresa, Beltrán cuestionó la poca respuesta de la firma proveedora de las vacunas y la falta de contención que tuvo en ese momento. “No me ayudaron en la parte humana. Me dejaron solo. Nunca me llamaron”, sostuvo y agregó: “Es un laboratorio muy grande, sé que la lucha va a ser desigual porque ellos tienen 10 abogados y yo uno, pero voy a ir hasta el final con la verdad”.

Mientras espera definiciones técnicas de parte de las autoridades sanitarias, Beltrán dijo que intenta sostener la actividad con el apoyo de su familia. “No bajo los brazos, pero estoy pasando un momento terrible”, concluyó.