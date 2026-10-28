Con una garantía de inversión de US$200 millones: así es el megaplan eléctrico que promete cambiar para siempre el AMBA y el corredor patagónico

El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una garantía de inversión de US$200 millones para aumentar la capacidad de transmisión eléctrica en la Argentina.

El proyecto se enfoca en la ampliación del corredor eléctrico

Este instrumento tiene un plazo de 25 años y cubre el proyecto AMBA I, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y el corredor Puerto Madryn, Choele Choel y Bahía Blanca, que atraviesa Chubut, Río Negro y el sur de la provincia de Buenos Aires. El objetivo del proyecto es reducir riesgos para inversores privados y mejorar el abastecimiento para 16 millones de usuarios.

Qué obras eléctricas están previstas la garantía de US$200 millones del BID en la Argentina

La cobertura alcanzará AMBA I y los tramos Puerto Madryn a Choele Choel y Choele Choel a Bahía Blanca, con la finalidad de aumentar la capacidad del Sistema Argentino de Interconexión.

Cabe aclarar que la garantía no equivale a un desembolso directo de US$200 millones para construir las líneas, sino a un mecanismo para disminuir parte del riesgo de la inversión.

El Ministerio de Economía indicó que la operación es la primera bajo una línea de crédito condicional modificada para promover inversiones que permitan un suministro confiable y eficiente.

La representante del Grupo BID en la Argentina, Viviana Alva Hart, afirmó que una red confiable es “esencial para sostener el crecimiento económico”. También sostuvo que el esquema permite movilizar capital privado hacia infraestructura estratégica.

Qué cambia para AMBA I después de la aprobación del BID

Tal como informó LA NACION, el Gobierno ya preparaba la licitación de AMBA I y la garantía del BID se encontraba en proceso de estructuración, lo que se concreta ahora con la aprobación formal por el Directorio Ejecutivo del banco.

AMBA I fue presentado como la primera de 16 iniciativas del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico. El programa oficial contempla más de US$6600 millones y 5610 kilómetros de líneas de 500 kilovatios. El proyecto metropolitano apunta a reforzar una región donde la alta demanda y la limitación de la red elevan el riesgo de fallas durante períodos de consumo intenso.

La garantía también incorpora el corredor patagónico que une Puerto Madryn con Choele Choel y Bahía Blanca. Esa traza conecta nodos de Chubut, Río Negro y Buenos Aires y puede aumentar la capacidad de transportar electricidad entre regiones.

La inversión mejorarpa el tendido eléctrico en distintas zonas Inés Clusellas.

Cómo se benefician los hogares y las empresas

El BID y la Secretaría de Energía estiman un beneficio directo para 16 millones de usuarios, entre hogares y empresas, mediante un suministro más confiable.

En términos prácticos, ampliar la transmisión permite trasladar más energía entre los puntos de generación y consumo y reduce cuellos de botella. El efecto final dependerá de que las líneas se construyan, entren en servicio y se integren con obras complementarias. También influirán el mantenimiento, la generación disponible y la calidad de las redes de distribución.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.