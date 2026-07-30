Con una inversión de US$55 millones, PCR amplió el parque eólico Mataco-San Jorge

Con una inversión de US$55 millones, la empresa de infraestructura y energía Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) puso en marcha la ampliación del Parque Eólico Mataco–San Jorge, en Tornquist.

Con la incorporación de seis nuevos aerogeneradores Vestas de 6,2 megavatios (MW) de potencia unitaria —que en total adicionan unos 37,2 MW—, el complejo alcanzó una capacidad instalada total de 276,6 MW.

De esta manera, Mataco-San Jorge se consolida como el parque eólico de mayor capacidad en la provincia de Buenos Aires.

El Parque Eólico Mataco-San Jorge logró una capacidad instalada de 276,6 MW Gentileza

La nueva etapa del proyecto obtuvo la habilitación comercial otorgada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) para operar en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). A partir de este visto bueno, los nuevos aerogeneradores ya están proveyendo energía al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

“La incorporación de esta nueva capacidad refleja el compromiso sostenido de PCR con el desarrollo de las energías renovables y con las inversiones de largo plazo que acompañan la transición energética del país”, señaló Ariel Costanzo, director de Energías Renovables de PCR.

En cuanto a su suministro y el impacto ambiental, la expansión del predio permite generar la energía renovable necesaria para abastecer a más de 340.000 hogares y evita la emisión de cerca de 480.000 toneladas de dióxido de carbono al año.

Mataco-San Jorge se consolida como el parque eólico de mayor capacidad en la provincia de Buenos Aires Gentileza

La ampliación del parque eólico forma parte de un plan de crecimiento de PCR en el rubro de energías limpias y de la diversificación de la matriz energética nacional. Actualmente, la compañía opera cuatro complejos eólicos en el país que suman una capacidad instalada total de 582 MW, entre los cuales se incluye el primer parque híbrido (eólico-solar) de la Argentina.

En paralelo, la firma avanza en la construcción del Parque Eólico Olavarría en alianza con ArcelorMittal Acindar, obra que se prevé que tendrá 185,6 MW de potencia energética.

Con más de 100 años de trayectoria y capitales argentinos, PCR opera en tres divisiones centrales de negocios: energías renovables, petróleo & gas y cemento. El jueves pasado, tuvo su debut en los mercados de capitales internacionales, cuando colocó su primer bono por un total de US$400 millones, un papel emitido a ocho años y por el que pactó una tasa de interés del 8,5% anual.