PCR hizo su primera incursión en el mercado global y captó US$400 millones

Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), junto con su subsidiaria Luz de Tres Picos, tuvo este jueves su debut en los mercados de capitales internacionales al colocar su primer bono por un total de US$400 millones, un papel emitido a ocho años y por el que pactó una tasa de interés del 8,5% anual.

La compañía informó que la Obligación Negociable Clase I, denominada en dólares estadounidenses y bajo las leyes del Estado de Nueva York, “se realizó mediante el sistema de book-building y recibió una demanda cercana a US$1000 millones, equivalente a casi 2,5 veces el monto finalmente emitido", que originalmente se había estimado en US$350 millones, y que fue ampliado hasta el monto antes mencionado gracias a la buena recepción que tuvo en el mercado, pese al clima de incertidumbre que lo afecta por la reanudación del conflicto en Oriente Medio.

Makhtar Diop, Director General de la IFC, con Martín Brandi, CEO de PCR

La operación, que estuvo a cargo de los bancos Itaú BBA, BBVA y Santander como coordinadores globales, y que tuvo a Balanz junto a Allaria, Galicia e ICBC haciendo ese rol localmente, contó “con una amplia participación de inversores internacionales, principalmente de Estados Unidos y Europa, y tuvo sólido acompañamiento de inversores locales”, explicaron.

Para el director de Finanzas de PCR, Juan Giglio, “el éxito de esta primera emisión internacional representa un claro reconocimiento a la solidez de nuestros negocios, la disciplina financiera que nos caracteriza y la relación de confianza que construimos de forma continua con bancos e inversores”.

“Acceder al mercado internacional es un gran hito para PCR, que le permitirá tener mayor visibilidad internacional y le brindará una mayor flexibilidad para seguir invirtiendo en proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo energético e industrial de la Argentina, consolidando nuestro crecimiento de largo plazo”, sostuvo.

El aviso de Balanz sobre la emisión Compumar

Los fondos captados los destinará a una reingeniería financiera (principalmente a la cancelación y precancelación de deuda financiera de PCR y Luz de Tres Picos para fortalecer la estructura financiera de ambas compañías), y otra parte, “al desarrollo de proyectos de inversión en el sector energético”, según se explicó.

PCR es cabeza de un holding que opera en petróleo y gas aquí en Ecuador y los Estados Unidos, además de la producción de cemento y materiales para la construcción en Argentina. Es, según destacan, “la compañía privada más antigua de la industria petrolera argentina y hoy desarrolla uno de los portafolios privados de energías renovables más importantes del país, y mantiene una posición relevante en la industria del cemento en la región de la Patagonia”.