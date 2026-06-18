Confirman que Jan De Nul ganó la licitación y operará la Hidrovía por los próximos 25 años

El Gobierno confirmó hoy que la empresa belga Jan De Nul, que hace los trabajos de mantenimiento hace 30 años de la Vía Navegable Troncal (VNT), ganó la licitación de la Hidrovía y se queda con el negocio por los próximos 25 años. Se encargará de la ruta fluvial junto a la firma de capitales nacionales Servimagnus.

“Adjudíquese la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025, Proceso N° 508-0002LPU25, a la firma JAN DE NUL N.V. - SERVIMAGNUS S.A. (CUIT 30717268640) por ajustarse a los extremos exigidos en los pliegos que rigen la presente licitación, resultando dicha oferta la más conveniente, calificada en el primer orden de mérito". Con este párrafo, y con la firma de Iñaki Miguel Arreseygor, director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), la Resolución 2026-36-APN-ANPyN#MEC da por finalizada la mayor licitación del gobierno de Javier Milei.

En el documento se hace mención a que la Vía Navegable Troncal concentra el mayor movimiento logístico portuario del país, aglomera cerca de sesenta terminales portuarias a lo largo de su cauce y constituye la ruta fluvial por la que se traslada aproximadamente el ochenta por ciento (80 %) de las exportaciones del país.

En un comunicado del Ministerio de Economía se informó que habrá una baja del 13,5% en los costos logísticos y que se completó “una licitación histórica para el país”.

La cartera que lidera Luis Caputo informó que, tal como sucedió en las etapas previas, el cierre del proceso licitatorio no registró impugnaciones por parte de las empresas participantes, “que de esta manera convalidaron los dictámenes técnicos emitidos por la Comisión Evaluadora en cada una de las etapas de la licitación pública”, aseguró.

En cuanto a precisiones administrativas, aclaró que la firma del contrato, prevista para dentro de un máximo de 30 días, “servirá como punto de inicio para una nueva y moderna Vía Navegable, con obras de profundización y la incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico”.

Detalles de la oferta

Se calcula que la adjudicataria tendrá una facturación anual promedio por US$628,2 millones y la total, proyectada al término de la concesión, ascendería a US$15.707 millones.

También se contempló un crecimiento acumulado para el periodo de 25 años del tráfico internacional en un 38,1%, el de cabotaje 28,2% y los que transitan de Santa Fe al norte serán un 52,4% más.

Según la Anpyn, “se observa que el oferente realizará el esfuerzo grande de inversiones en los años 1 a 7, y comenzaría a recuperar en los años 8 a 15, con su respectiva toma de ganancias a partir del año 16″.

La Vía Navegable Troncal es la autopista fluvial por donde sale el 80% de la exportaciones de la Argentina Marcelo Manera - LA NACION

Vencido el plazo para formular impugnaciones, que son siete días corridos, la Anpyn se tomó unos días más y finalmente dictó el acto administrativo de adjudicación. Se notificó al adjudicatario y al resto de los oferentes. El acto administrativo será ahora publicado en el Boletín Oficial. Tal como estipula el pliego de licitación.

El 19 de diciembre de 2025, la Anpyn lanzó la licitación para la elección de un concesionario para realizar las tareas de modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización, tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal. Es un régimen de concesión de obra pública por peaje, a riesgo empresario sin aval del Estado. La concesión tendrá un plazo de duración de 25 años, contados a partir de la fecha de la suscripción del contrato. Podrá prorrogarse por un período adicional que no excederá el 20% del plazo original, es decir, cinco años más.

El ganador de la licitación debe constituir una Sociedad de Propósito Específico (o para un fin determinado); presentar garantías y ejecutar las tareas de modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización, dragado, redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal, conforme a las especificaciones técnicas y etapas previstas. También debe cumplir con la normativa ambiental y legal.

Como aclaración, los oferentes no podrán ceder su participación en el contrato sin la autorización previa y expresa de la Anpyn. La venta o transferencia de acciones de la sociedad de propósito específico que no implique un cambio de control estará permitida. La venta o transferencia de acciones de la Sociedad de Propósito Específico que sí implique un cambio de control exigirá la autorización previa y expresa del concedente.

Los beneficios que vienen

Según un documento de Ciara-CEC al que tuvo acceso LA NACION, cada pie adicional de profundización implica aproximadamente 2200 toneladas más de carga. A los 40 pies, se pueden completar los barcos y esto implica un importante ahorro en los costos.

Unos días antes de que se definiera el nombre de la empresa adjudicataria, Gustavo Idígoras, en representación de las empresas que integran la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), le envió una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, para “solicitar que el Gobierno Nacional adopte las medidas necesarias para concluir de manera prioritaria y definitiva los procesos de adjudicación de la Vía Navegable Troncal (VNT)”.

También se refirió a la “necesidad de formalizar la exención del IVA en los servicios de dragado y balizamiento”, ya que son “un insumo indispensable para la navegación internacional y, por ende, para la exportación”, explicó Idígoras en la misiva.

Las etapas de profundización pueden resumirse en:

Etapa 0, que es el dragado de mantenimiento: no incluye nuevas profundizaciones. Solo se realizan tareas de mantenimiento para conservar la profundidad actual. Va a llevar de 9 meses a un año;

Etapa 1: una vez aprobada la documentación técnica, legal y ambiental por la Anpyn, se llevará la profundización del Río de la Plata a 36 pies, y la ruta Guazú Bravo a 34 pies, mientras que otro tramo del Guazú a 28 pies. El plazo es dos años. Luego hay un plazo de mantenimiento de alrededor de 2 años;

Etapa 2: aprobada la documentación correspondiente por la Anpyn, se ejecuta la etapa más importante. Se trata de la profundización del tramo Río Paraná hasta Timbúes a 40 pies, y Río de la Plata a 39 pies. Será entre dos y tres años. Luego se mantiene hasta el fin de la concesión;

Según Ciara-CEC, el mayor peaje anual asociado al nuevo esquema tarifario, calculado sobre el segmento granelero del tráfico internacional y considerando los ajustes por tarifa base, factor de calado y reducción en la cantidad de buques, se estima en un rango del orden de US$65 a 80 millones por año.

En cuanto a los beneficios, arrojan valores del orden de US$1,8 a 2,1 millones por buque, según su porte. La profundización a 38 pies permite una reducción estructural del orden del 9% al 11% en la cantidad de buques necesarios, equivalente a 189 a 230 buques evitables por año.

Esta reducción de buques arroja un ahorro logístico sistémico anual del orden de US$375 a US$456 millones, y excede ampliamente el mayor costo del peaje asociado al nuevo esquema tarifario, según los cálculos de la entidad Ciara-CEC.