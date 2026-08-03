LA NACION
en vivo

Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este lunes 3 de agosto, minuto a minuto

La divisa oficial opera a $1510 para la venta en el Banco Nación; el dólar blue cotiza a $1560 para esa operación; qué pasó con el MEP y el CCL

La cotización del dólar oficial y el blue este lunes 3 de agosto
La cotización del dólar oficial y el blue este lunes 3 de agostorafastockbr - Shutterstock

Cotización del dólar de hoy

El dólar minorista se comercializa a $1510 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1560 para la misma operación. Cómo se comportan los dólares financieros y a cuánto llega el riesgo país.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy

La divisa minorista se mantiene estable en la apertura de la jornada cambiaria de este lunes. El dólar oficial figura a $1460 para la compra y $1510 para la venta en el Banco Nación.

Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)

Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$1834,57. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
Cómo funcionan las criptomonedas

Cómo comprar dólares por home banking

  • Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.
  • Entre las opciones del menú del home banking, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares.
  • Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día.
  • Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Confirmar”.

A cuánto cerró el dólar oficial el viernes

En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del viernes 31 de julio a $1460 para la compra y $1510 para la venta.

LA NACION
Más leídas
  1. El almuerzo de Rosalía en Palermo: el restaurante que eligió y el sabroso menú que degustó con su equipo
    1

    El almuerzo de Rosalía en Palermo: el restaurante que eligió y el sabroso menú que degustó con su equipo

  2. Pichetto afirmó que Villarruel será candidata a presidenta en las elecciones de 2027
    2

    Miguel Ángel Pichetto afirmó que Villarruel será candidata a presidenta en las elecciones de 2027

  3. En River se acabó la paciencia ante una crisis que se profundiza en la cancha y los despachos
    3

    En River se acabó la paciencia ante una crisis que se profundiza en la cancha y los despachos

  4. La oposición prepara dos muestras de fuerza contra el Gobierno esta semana
    4

    La oposición prepara dos muestras de fuerza contra el Gobierno esta semana