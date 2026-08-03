Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este lunes 3 de agosto, minuto a minuto
La divisa oficial opera a $1510 para la venta en el Banco Nación; el dólar blue cotiza a $1560 para esa operación; qué pasó con el MEP y el CCL
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1465,00Venta$1515,00
Dólar blue
Compra$1513,20Venta$1560,00
Dólar tarjeta
Venta$1969,50
Dólar CCL
Venta$1582,12
Dólar MEP
Venta$1517,67
Dólar mayorista
Venta$1485,00
Euro
Compra$1700,00Venta$1760,00
El dólar minorista se comercializa a $1510 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1560 para la misma operación. Cómo se comportan los dólares financieros y a cuánto llega el riesgo país.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy
La divisa minorista se mantiene estable en la apertura de la jornada cambiaria de este lunes. El dólar oficial figura a $1460 para la compra y $1510 para la venta en el Banco Nación.
Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)
Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$1834,57. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
Cómo comprar dólares por home banking
- Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.
- Entre las opciones del menú del home banking, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares.
- Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día.
- Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Confirmar”.
A cuánto cerró el dólar oficial el viernes
En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del viernes 31 de julio a $1460 para la compra y $1510 para la venta.
- 1
El almuerzo de Rosalía en Palermo: el restaurante que eligió y el sabroso menú que degustó con su equipo
- 2
Miguel Ángel Pichetto afirmó que Villarruel será candidata a presidenta en las elecciones de 2027
- 3
En River se acabó la paciencia ante una crisis que se profundiza en la cancha y los despachos
- 4
La oposición prepara dos muestras de fuerza contra el Gobierno esta semana