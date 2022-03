Córdoba, ¿la fábrica de programas económicos para el próximo gobierno?

CÓRDOBA.- La centralidad política que viene teniendo Córdoba en los últimos años -porque le dio el triunfo a Mauricio Macri en 2015, porque Alberto Fernández no logra remontar los votos del kirchnerismo y porque el gobernador Juan Schiaretti no se alinea con ninguno- se completa ahora con una faceta económica. En este distrito se articulan propuestas para el ganador de las elecciones presidenciales de 2023. Carlos Melconian y los técnicos del Ieral, de la Fundación Mediterránea, ya presentaron su hoja de ruta, a la que se sumarán otras instituciones.

También Guido Sandleris, expresidente del Banco Central del macrismo y ahora asesor de la Bolsa de Comercio de Córdoba, anunció que trabaja con el exministro Hernán Lacunza. En ese caso es para Juntos para el Cambio (JxC) y, en particular, con la Fundación Pensar, que hoy sostiene Horacio Rodríguez Larreta.

Después de la tormenta que generó el desembarco de Melconian en la presidencia del Ieral -el brazo técnico de la Mediterránea; el mismo que aportó gran parte del diseño de las reformas en la Cconvertibilidad de Domingo Cavallo en 1991-, su presentación en Córdoba fue estructurada para demostrar que se logró consenso en torno a su figura y al trabajo del equipo.

La empresaria Pía Astori (de Astori Estructuras, hija de Piero Astori, uno de los fundadores de la Mediterránea) incluso sobreactuó en la presentación para asegurar que todas las diferencias están superadas. “Estoy feliz”, dijo para dar paso a Melconian, y sostuvo que se respetará el ideario de la entidad.

El economista subrayó, varias veces, que no encabeza un “grupo de porteños” -una respuesta a los cuestionamientos de que una fundación nacida en el interior sería copada por gente de la CABA-, que el trabajo que realizan es “apartidario” (fue muy cuidadoso en no pegarse a Juntos por el Cambio) y que el plan que diseñan es “integral” y no se reduce al ordenamiento de la macro y que el resto venga por añadidura.

Otro es el esquema de trabajo que, según Manuel Tagle, presidente de la Bolsa, tienen Sandleris y Lacunza. Según dijo, están formulando una propuesta para JxC e invitó al Ieral y a otras entidades a sumarse. Tanto el empresario como Sandleris, hablaron de Melconian, quien no los mencionó en su presentación, que se concentró en mostrarse lo más amplio e integrador posible.

Hernán Lacunza trabaja también en un programa, pero para Juntos por el Cambio. Fabián Marelli - LA NACION

Antes de que Melconian asumiera en el Ieral en Córdoba, ese instituto, junto con el de la Bolsa, la Universidad Siglo 21, Idesa y el ICDA de la Universidad Católica, habían decidido trabajar en conjunto con el objetivo de elaborar un programa para el próximo gobierno. La dinámica se frenó y, ahora, la Mediterránea mantiene abierta la invitación. De hecho, el economista nombró a Idesa y a la Siglo 21 y muy cerca estaban Osvaldo Giordano (ministro de Finanzas de Córdoba y uno de los fundadores de Idesa) y Juan Carlos Rabat (creador de la Siglo 21).

La Mediterránea enfatiza la idea de un trabajo “apartidario” porque entiende que hay un sector del peronismo al que no se puede dejar afuera. “La oferta genera demanda”, desliza un empresario que participa de la mesa chica; cree que en el más del año y medio que falta para la elección puede aparecer un “tercero”.

Una señal de que están dispuestos a abrir el juego son las reuniones que empezarán a tener los integrantes del equipo con los gobernadores y dirigentes en las provincias de diferentes fuerzas. Hay empresarios que, en las últimas semanas, volvieron a mirar a Sergio Massa por el rol que cumplió en las negociaciones para que la Cámara de Diputados aprobara el acuerdo con el FMI. Es cierto que el presidente de la Cámara baja genera desconfianza por las diferentes alineaciones que ha tenido.

El “círculo rojo” del que tanto se habló cuando Mauricio Macri llegó al poder fue tomando distancia del expresidente. No quieren repetir la historia de que el programa económico se empiece a armar cuando los votos estén contados. Por eso en la Fundación Pensar también quieren mostrar que aprendieron de la experiencia. Por el momento, Lacunza prefiere un perfil más bajo.