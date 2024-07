Carlos Melconian contó por qué no le preocupa la suba del dólar blue y dijo que la “etapa dos” del Gobierno no existe

Escuchar

El economista Carlos Melconian llevó a cabo este domingo por la noche un exhaustivo análisis sobre la situación económica en la que se encuentra inserto el gobierno del presidente Javier Milei. En Comunidad de Negocios (LN+), se refirió a las “exageraciones” económicas que promueve el jefe de Estado, explicó por qué no le preocupa la suba del dólar paralelo y aseguró que la “etapa dos” de la administración Milei “no existe”. “La etapa tres ni la pensaron todavía”, acotó.

En diálogo con José Del Rio, Melconian comenzó con un desglose del plan económico que llevó adelante el mandatario en los últimos meses. “El plan de Milei tuvo como base que las exportaciones bajen la brecha cambiaria y que parte de las importaciones se pedaleen y no se paguen. Eso generó una acumulación de reservas y puso en práctica un recorte fiscal con aumento de impuestos y un ajuste del gasto que implicó liquidación, motosierra y bicicleta”.

En materia cambiaria dijo que no existieron modificaciones. Si opinó que el oficialismo impulsó una devaluación “por arriba de lo que se necesitaba”. “Está claro que en una economía como la Argentina, eso genera inflación”, explicó. Y, en ese sentido, apuntó contra las “exageraciones” del jefe de Estado: “Todo esto pasa más allá de que ellos dicen que hacen el mayor ajuste de la humanidad, que pararon la hiper. Si bajamos un poco los decibeles, de eso no hubo nada”.

Carlos Melconian, en el congreso A Todo Trigo, en Mar del Plata

Luego, respecto del incremento en la cotización de la divisa norteamericana, el economista sostuvo que los cambios en su valor son una “trampa” para los gobiernos. “Los presidente caen en este engaño porque hacen bombo cuando cae la brecha cambiaria y más tarde, cuando sube, se vuelven todos locos”, indició. Esgrimió además los motivos por los cuáles no le preocupa que la versión paralela de la moneda estadounidense se aprecie frente al peso.

“Este tema ni siquiera me preocupa. No me preocupa porque el dólar de levante es el dólar oficial en términos de actividad económica. No lo podés descuidar al otro, pero donde hay que prestar atención en términos de tener una agenda es en el oficial. Es una discusión en este y en todos los gobiernos”, insistió.

Más adelante en la entrevista, criticó a Milei por haber estado “tirando globos durante” durante toda la campaña electoral. “Yo iba a los programas y me preguntaban si fulano iba a traer 15, si mengano iba a traer 20. Generaron toda esa ansiedad. Y ahora se pasaron completamente para el otro lado”, dijo.

Javier Milei durante un acto oficial TOMAS CUESTA - AFP

En esa línea, para el economista, “la etapa dos” de reformas “no existe” así como “la etapa tres ni siquiera saben cuál va a ser todavía”. “Esto del bombo y los platillos... Tenés que ir laburándolo, metiéndolo. No tenés que decir que tenés 800, 400 o 4000 y generar esa sensación. Y tampoco podés atropellar”, sumó. Y afirmó nuevamente: “La etapa dos no existe. La etapa dos es un asiento contable. ¿Para qué seguir dando manija con los pasivos”.

Consultado por José Del Rio sobre cómo se sale de este “punto de inflexión económico”, Melconian resaltó: “Acá hay un problema. Y es que yo no conozco qué es lo que Javier Milei pretende, más allá de las definiciones conceptuales de anarcocapitalismo que ha dado. No conozco su plan porque no se ha dado publicada más que a conceptos. Siempre se habla de lo fiscal, el pasivo del Banco Central y de no emitir para no generar inflación. Ahí termina todo”.

Fuera de aquella distinción, consideró que Milei tendrá que gobernar, por un lado, con cuestiones que “no se pueden revertir”. Entre ellas, mencionó: “Tenés las leyes, la relación con el Congreso, que juegan enfrente tuyo y son duros. En materia de política económica, ya arrancaste con este mercado cambiario. En materia de política fiscal, hay que buscar sostenibilidad. Y la ansiedad con lo tributario, se sigue visitando al campo y solidarizándose como si fuera un velorio”.

Para el resto, el economista empleó palabras del líder de La Libertad Avanza (LLA) y le aconsejó hacer “tabula rasa” -borrón y cuenta nueva-. “En algunas cosas hay que hacer eso. Tiene que armar un esquema cambiario, una agenda adulta y dejar de joder al ministro [Luis Caputo] con el cepo, que es ilevantable”. Para cerrar, Melconian le pidió a la gente ser optimista, “estar atentos a los cambios y evolucionar de acuerdo a lo que ocurre”.

LA NACION