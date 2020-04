Entre el 4 de mayo y el 29 de mayo los contribuyentes podrán verificar en la página de la AFIP si están habilitados para recibir la ayuda Fuente: Archivo

Los monotributistas y autónomos que quieran tomar el crédito a tasa cero anunciado días atrás por el Gobierno y dispuesto por un decreto de necesidad y urgencia, deberán ingresar en la página de la AFIP entre el lunes próximo, 4 de de mayo, y el viernes 29 de ese mismo mes, para verificar si el organismo los habilitó para recibir la ayuda.

Según la resolución 4707 del organismo de recaudación de impuestos publicada hoy en el Boletín Oficial, en el período mencionado los contribuyentes tendrán que buscar, dentro de los servicios interactivos que aparecen cuando se ingresa con clave fiscal, el llamado "Crédito a Tasa Cero". En caso de estar aprobada para acceder al crédito, la persona será informada allí sobre el monto mínimo y el monto máximo que puede recibir y, entonces, deberá consignar cuánto dinero efectivamente solicita. El préstamo le será otorgado a través de una tarjeta de crédito y en tres cuotas mensuales y consecutivas; por eso, la gestión deberá continuarse luego en un banco.

Según lo que ya se había establecido, el importe al que puede accederse, como mucho, es el equivalente al 25% de la facturación anual tope de la categoría en la que se está anotado, aunque rige también un máximo general de $150.000 que, en la práctica, es el vigente para las categorías medias y altas.

En el caso del monotributo, como en la categoría A la facturación máxima es de $208.739,25, el monto tope a recibir a través de la tarjeta de crédito será de $52.184,81, que se obtendrá en tres cuotas consecutivas de $17.394,94 cada una. En la categoría B, con ingresos permitidos de hasta $313.108,87, el mayor importe será de $78.277,22, en tres partes de $26.092,40. En estas dos categorías muchos contribuyentes no calificarán, dado uno de los requisitos vigentes: la persona no debe estar incluida en el beneficio del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

En la categoría C, con una facturación máxima de $417.478,51, el monto prestado será de hasta $104.369,63, en cuotas de $34.789,87 cada una. Para las categorías superiores a esas tres, ya regirá el tope general del préstamo subsidiado, de $150.000.

En la página de la AFIP, además de informar el monto pedido, el interesado se deberá consignar el número de la tarjeta de crédito que usará para la operación. ¿Qué pasa en el caso de quienes no tengan ese recurso? Según la reglamentación conocida hoy, el contribuyente deberá informar a un banco (el que elija) sobre esa situación, para gestionar la emisión de un plástico.

El organismo recaudador, según lo previsto, le irá informando al Banco Central quiénes son los monotributistas y autónomos aprobados para esta operatoria, de cuánto es el monto que se les asigna y cuáles son los importes del aporte mensual con destino al fisco que hacen esos contribuyentes (el impuesto integrado más los pagos a la seguridad social en el caso del sistema simplificado, y la contribución previsional en el caso del régimen general). Esto último es porque se estableció que también quedará financiado el pago de esos conceptos aunque, en este caso, el dinero irá directamente a la AFIP.

Si la persona se encuentra con que el sistema le informa que no está aprobada para recibir el crédito, tendrá a su disposición los motivos del rechazo. Uno de los requisitos formales para acceder a esta ayuda es tener habilitado el domicilio fiscal electrónico; es algo que, en la práctica, todos los contribuyentes ya deberían tener, porque fue exigido hace un tiempo.

Los requisitos dispuestos para acceder a estos créditos, además de no cobrar el IFE, son: no ser asalariado ni jubilado a la vez que monotributista o autónomo; no facturarle al Estado el 70% o más del total de los ingresos; tener una facturación que, entre el 12 de marzo y el 12 de abril de este año haya sido igual o inferior al límite menor de ingresos, mensualizado, correspondiente a la categoría en que se está. Por ejemplo, en la B ese límite es de $17.394,94, mientras que en la C es de $26.092,40 y en la D, de $34.789,87.

De esta manera, por ejemplo, si un monotributista de la categoría C facturó en el período de referencia un total de $28.000, no estará aprobado. En cambio, si emitió comprobantes por $25.000, entonces sí podrá recibir el crédito. Al haber facturación electrónica obligatoria, la AFIP puede verificar esos datos.

El dinero del crédito deberá ser devuelto en 12 cuotas consecutivas a partir del mes de octubre próximo, según se había anunciado. Y desde el momento de la gestión hasta que se cancele completamente el préstamo, quienes lo tomen no podrán comprar moneda extranjera.