“Pases cortos y pelota al piso” suele ser la recomendación de cualquier DT de fútbol cuando un equipo anda sin confianza. No está claro si en el Ministerio de Economía tuvieron presente esta máxima o no ahora que en unos días les toca enfrentar uno de los vencimientos de deuda en pesos más importantes del año y en medio de un tembladeral de mercados.

Billetes de pesos argentinos Martín Zabala - XinHua

Pero todo indica que sí, ya que, al definir hoy el menú de instrumentos con que buscarán convencer este jueves a los inversores para que mantengan sus colocaciones en pesos, fueron a lo seguro: ofrecer casi exclusivamente papeles por vencer antes de las próximas elecciones (es decir, ya a menos de un año de plazo).

Esto incluye opciones para hacerse de cobertura cambiaria, ahora que el dólar comenzó a moverse con algún grado de independencia de la ruta que pretende marcarle el Gobierno.

Es lo que esperaban en el mercado dado que se trata de una prueba importante y en un momento inoportuno: vencen títulos por $25,4 billones con el riesgo país ya por encima de los 1100 puntos, de los cuales se estima que casi $21 billones, un 82% del total, están en manos del sector privado con alta concentración en papeles emitidos a tasa fija.

Para tener una idea, ese monto total en manos de inversores por vencer representa un 42% de la base monetaria ubicada en apenas 47,3 billones. De allí la importancia del test.

La Secretaría de Finanzas anuncia una nueva licitación para el jueves 26 de noviembre:



➡️ Licitación



✅ LECAP:



16/2/27 (nuevo)

16/7/27 (nuevo)



✅ CER:



31/5/27 (TZXY7)

30/6/28 (TZX28)



✅ TAMAR:



10/5/27 (nuevo)



✅ TAMAR/DL:



31/1/2028 (TMVE8)



✅ DL:



12/3/2027 (nuevo)… pic.twitter.com/KEdTnGRVUe — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) November 24, 2026

Frente a esta situación, la Secretaría de Finanzas definió ofrecer un menú de ocho instrumentos de deuda en pesos:

-Dos letras Capitalizables (Lecap) a tasa fija por vencer en 79 y 228 días (a mitad de enero y mitad de julio del 2027);

-Otra Letra a tasa variable TAMAR a 162 días (por vencer el 10 de mayo del año que viene);

-Dos bonos con capital protegido por ajuste CER (inflación) o Boncer por caducar en 183 y 213 días (a fin de junio y julio del 2027);

-Y dos Letras ajustables por el dólar oficial (Lelink) por vencer el 12 de marzo y el 10 de mayo del 2027, es decir, en 103 y 162 días respectivamente.

A eso se agrega el único papel (TMVE8) que va más allá de fin de octubre del 2027, mes de las próximas elecciones presidenciales: un bono dual TAMAR/dólar para los que se animen a tomar riesgo en pesos —aunque con opciones— hasta fin de enero del 2028.

La mirada de los analistas

“Lo que se observa es que, frente a vencimientos altos, vuelve a ofrecer menú variado con tasa fija, CER, TAMAR y DLK a plazos menores al año. Apuesta a lo más seguro cuando le quedan depósitos en el BCRA por apenas unos $4 billones, aun cuando deja una ficha para escapar a la coyuntura con el regreso del Dual TAMAR/DLK a 2028, del que había adjudicado VN US$3467 millones a fin de julio pasado y US$727 millones a mitad de octubre”, explicó el economista Federico García Martínez.

“Como era de esperarse, optaron por un menú amplio apuntado a conseguir un alto grado de rollover dada la magnitud del vencimiento. Hace rato que no vemos dos Lecaps en el menú y a su vez hay instrumentos con cobertura cambiaria, respondiendo a la mayor demanda en este segmento que se nota por estos días. Es un vencimiento importante en un momento difícil y es lógico que el Gobierno refuerce el menú para achicar el riesgo de que salga una cantidad de pesos mayor a la que desea a engrosar la oferta monetaria cuando el dólar empuja al alza”, coincidió el analista Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras.

Los compromisos que vienen..

Para Daniel Chodos, socio de la sociedad de bolsa Dhalmore Capital, el Gobierno está frente a la colocación “más exigente de los últimos meses”, lo que supone un test que permitirá medir “la capacidad del mercado para absorber un volumen considerable de deuda”. Todo en momentos en que el colchón de ahorros del Tesoro es acotado “lo que hace que el nivel de aceptación que logre sea especialmente relevante porque a mediados de diciembre vencen otros $36,7 billones”, detalla.

Frente a eso, aclara que, a favor del Gobierno, la liquidez del mercado luce holgada. “El stock de pesos colocados en REPO alcanzó los $5,2 billones al 20 de noviembre, uno de los niveles más altos de los últimos meses, y la curva de tasa fija operó débil en las últimas ruedas”, agregó.