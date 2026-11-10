Crece la expectativa por el debut bursátil de Anthropic: los tres escenarios que proyectan los analistas

Cada vez falta menos para que Anthropic debute en la Bolsa de Wall Street, en lo que se perfila como una de las salidas a la bolsa más relevantes para una empresa tecnológica. El desarrollador de Claude concretaría su Oferta Pública Inicial (IPO) la próxima semana, si bien la fecha aún no fue confirmada.

Se trata del proceso por el cual una empresa privada comienza a cotizar y vender acciones en la bolsa por primera vez. Aunque el gigante de la inteligencia artificial registró un fuerte crecimiento en lo que va del año, su debut bursátil se da en el marco de dudas sobre la rentabilidad de la IA por sus altos costos.

Anthropic, la empresa creadora de Claude, podría recaudar hasta US$64.400 millones en su primer día cotizando en Wall Street Algi Febri Sugita

La magnitud de esta operación genera expectativas en Wall Street, dado que se estima una recaudación de hasta US$64.400 millones en su primer día de cotización, lo que la ubicaría entre las diez compañías más valiosas del mercado norteamericano. De todos modos, su valuación fue corregida a la baja en los últimos días y podría perder la oportunidad de superar el debut bursátil de SpaceX para convertirse en el IPO más grande de la historia.

¿Qué se sabe sobre el IPO de Anthropic?

Según información presentada al mercado este martes, Anthropic aspira a alcanzar una valoración de hasta US$1,02 billones en su salida a bolsa en Estados Unidos. De esa forma, pretende recaudar hasta US$64.400 millones mediante la venta de 825 millones de acciones en la salida a bolsa, con un precio estimado de entre US$70 y US$78 por acción.

Estas cifras son inferiores a las que se anticipaban meses atrás. Se esperaba una valoración de hasta US$2 billones y superar la marca récord de SpaceX, que en junio recaudó más de US$75.000 millones.

En paralelo, Anthropic también recaudará US$26.000 millones a través de una operación de colocación privada independiente con inversores clave, entre los que se incluyen Google, Nvidia y Advanced Micro Devices. Sumando estas inversiones, la oferta captaría hasta US$90.400 millones.

¿Qué espera el mercado con el IPO de Anthropic?

Gustavo Neffa, socio y director de Research for Traders, señaló que estas estimaciones bajaron tras la corrección que sufrieron los papeles de las compañías tecnológicas. El índice Nasdaq registró la semana pasada su mayor caída en 19 meses, lo que generó una pérdida multimillonaria ante el temor por mayor regulación sobre el sector tras las elecciones de medio término en EE. UU.

A pesar de ello, el analista consideró que el rango de precios es “conservador” y estimó que el valor final superará los US$1,4 billones. Sin embargo, advirtió que podría quedar por debajo de SpaceX, cuya capitalización ronda los US$1,93 billones.

Aunque se espera que sea uno de los mayores IPO de la historia, puede que no supere en récord de SpaceX TIMOTHY A. CLARY - AFP

Para Pedro Moreyra, cofundador de Guardian Capital, esta salida a bolsa podría reconfigurar el escenario tecnológico. Al sumar las valuaciones de Anthropic, SpaceX y OpenAI (con su esperado IPO para el próximo año), estas firmas representarían cerca del 5% de la capitalización bursátil estadounidense, lo que podría generar “un shock de oferta sin precedentes” que competirá por captar fondos.

A su vez destacó que “la compañía se encuentra respaldada por gigantes tecnológicos”, principalmente en el caso de Amazon y de Google. “Ninguna empresa invierte semejantes sumas por capricho; invierten porque temen quedar obsoletas en la carrera tecnológica más decisiva de nuestros tiempos”, sostuvo.

Por su parte, Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, calificó el IPO de Anthropic como “el gran test del mercado para la inteligencia artificial”. Señaló que los números de crecimiento son “extraordinarios”: los ingresos del primer semestre de 2026 llegaron a US$16.300 millones (frente a US$1160 millones previos) y, en el segundo trimestre, la compañía registró por primera vez una ganancia operativa de unos US$1000 millones.

En paralelo, la empresa reportó una pérdida neta semestral de US$80.700 millones, aunque cerca de US$72.000 millones corresponden a ajustes contables sin salida de caja. Si bien los gastos en capacidad de cómputo crecieron un 300% interanual, mantiene contratos de infraestructura por cientos de miles de millones de dólares. “La pregunta no es si la compañía crece, sino si ese crecimiento alcanza para cubrir una inversión de esa escala, la misma duda que en las últimas semanas castigó a otras tecnológicas con fuerte gasto en inteligencia artificial”, observó.

Si bien la empresa que dirige Dario Amodei registró este año un gran crecimiento, aún hay dudas por los altos costos de financiamiento que conlleva el desarrollo de la IA (Photo by Ludovic MARIN / AFP) LUDOVIC MARIN - AFP

En ese sentido, el analista señaló que se podrían dar tres escenarios:

Si las dudas sobre infraestructura pesan más, el precio se fija en el extremo bajo y la acción caería entre 20% y 40% en los meses siguientes.

Lo más probable es que la colocación se complete dentro del rango de US$70 a US$78, con oscilaciones de entre 10% abajo y 20% arriba a la espera de balances.

La demanda supera ampliamente la oferta y debuta con subas del 25% o más, lo que reactivaría el apetito por el sector.

Para los inversores locales, Lazzati recomendó prudencia y evitar perseguir el debut. También puntualizó que aún no es posible participar directamente desde el mercado argentino hasta el eventual lanzamiento de un Cedear.

En sintonía, Moreyra concluyó: “El entusiasmo del primer día, impulsado por FOMO y cobertura mediática masiva, históricamente no se traduce en retornos sostenidos”.

Con información de Reuters