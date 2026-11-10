Hasta US$4 millones: se conocieron los precios de referencia para comprar los inmuebles de una textil en quiebra

El juez Fabián Lorenzini, que decretó la quiebra de Algodonera Avellaneda, la textil ligada a integrantes de la familia Vicentin, estableció cómo se venderán los bienes de la compañía. La decisión se conoció luego de que la semana pasada se comunicara el interés en los activos por parte de Algoservicios SA, Vicentin Cereales SA, Tipoiti SATIC, ENOD SA y Bolton SA.

En esta historia, el Banco Nación (BNA) representa más del 80% del pasivo quirografario computable. El crédito verificado y admisible del BNA se ubica en $1.585.782.428,89 y US$260.791.600,40. Lorenzini le ofreció al banco quedarse con la hilandería de Reconquista, Santa Fe. El BNA tiene una opción de compra preferente hasta el jueves 19 del actual. Deberá decir si quiere quedarse con la hilandería usando su crédito, por qué valor, que según se aclaró no puede ser menor que su propia tasación, y cuál es esa tasación.

El magistrado procedió a fijar la venta en cinco lotes. Según se indicó, cada lote incluye inmuebles, edificios, instalaciones, máquinas, rodados, repuestos e insumos, según el inventario de la Sindicatura.

El primer lote es la hilandería y tejeduría, en Reconquista (Santa Fe). Sobre esta unidad se detalló que en octubre produjo 305.000 kg de hilado y 100.000 kg de tejido. Como se mencionó, está hipotecada a favor del BNA. “La hilandería está gravada con hipoteca a favor del BNA, por un capital de US$100.000.000 en garantía de préstamos de prefinanciación de exportaciones de Vicentin S.A.I.C. El privilegio especial verificado asciende a US$149.095.242,40 (US$100.000.000 de capital y US$49.095.242,4 de intereses al 12/11/2024), más un tramo eventual en pesos”, se indica en el escrito del magistrado. En contexto, si el banco no quiere esa unidad su tasación será el valor de referencia de la hilandería para todos los interesados. En tanto, si el BNA la quiere y nadie mejora su valor se quedará con la hilandería.

Según lo dispuesto por el magistrado, el segundo lote es la desmotadora de Bandera (Santiago del Estero), con un predio de 5 hectáreas (1 hectárea para residuos) y dos viviendas. Esto tiene un valor base de referencia de US$4.000.000. De acuerdo con el proceso, el tercer lote lo integran las desmotadoras de General Pinedo (Chaco): Pinedo I y II (predio de 45 hectáreas) y Pinedo III (un predio de 138 hectáreas), en un solo lote. Se estableció un valor base de referencia de US$3.500.000.

El edificio en la calle Luis Sáenz Peña 1074 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de titularidad de Algodonera Avellaneda SA Google Maps

Según se indicó, Pinedo supera entre 1,2 y 1,9 veces el valor de remate y representa entre el 18% y el 19% del valor de mercado. En tanto, en el caso del establecimiento de Bandera este se encuentra entre 2,7 y 4 veces por encima del valor de remate estimado y significa entre el 40% y el 44% del valor de mercado.

El cuarto bloque está integrado por un inmueble de oficinas y depósito en la calle Luis Sáenz Peña 1066/74, en la ciudad de Buenos Aires. El precio base de referencia se ubica en US$1,75 millones. El quinto lote es el predio de la exdesmotadora de El Colorado (Formosa). Se indicó que el valor será el que determine la Sindicatura.

Proceso

“Tanto la hilandería como las desmotadoras presentan perspectivas de continuidad y desarrollo, aunque con necesidades y condiciones operativas diferentes”, destacó el fallo para dar una dimensión de la situación actual. Agregó: “En la hilandería, el principal desafío consiste en concretar las inversiones que permitirían incrementar sustancialmente la producción, reducir los costos energéticos y mejorar la rentabilidad de la operación”.

“Tanto la hilandería como las desmotadoras presentan perspectivas de continuidad y desarrollo, aunque con necesidades y condiciones operativas diferentes”, destacó el fallo del juez Algodonera Avellaneda

Para destacar, se le da una alta importancia para las ofertas a quienes conserven empleos y la continuidad. “Los criterios con que se evaluarán las ofertas, su peso y el modo de asignar los puntos se encuentran establecidos siguiendo las pautas de la LCQ (arts. 204, 205, 206 y 209), ponderando las condiciones de las plantas industriales que –como se explicitó– están operativas y en condiciones; y evaluando la presencia o inexistencia de un plan operativo que permita conservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo (sin que esto implique un compromiso de pleno empleo sobre el total de la nómina del personal), y manteniendo el valor de una industria de relevancia en nuestra zona”, dijo.

Para tener en cuenta, el juzgado prefiere una sola oferta que compre todas las plantas productivas. Si no se presenta una oferta así, según trascendió, se elegirá la oferta que brinde más plata a los acreedores. “Como venimos explicitando, el objetivo principal es la adjudicación integral de los activos productivos a quien preserve las fuentes de trabajo y la continuidad operativa, en lo posible manteniendo la cadena de valor desmote-hilado (arts. 204 y 205 inc. 8 LCQ)”. La firma tiene más de 300 empleados.