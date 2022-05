Cris Morena: “El talento es algo que se puede generar con mucha pasión, perseverancia y voluntad”

Hay pocas personas en el mundo del entretenimiento argentino que hayan logrado el nivel de éxito de Cris Morena. , Chiquititas, Floricienta, Casi Ángeles y muchas otras producciones fueron el semillero de una camada entera de artistas que hoy copan escenarios, pantallas y listas de reproducción.

María Cristina De Giácomi, su nombre de origen, condujo espectáculos que se transformaron en 14 formatos en más de 40 países, 73 álbumes musicales con 14 millones de copias vendidas y 9 millones de espectadores. Marcó el ideario de toda una juventud.

Durante el cuarto capítulo de Management 2030, organizado por LA NACION y transmitido por los distintos canales del medio, Morena tuvo un mano a mano con José Del Rio, secretario general de Redacción del diario. En una conversación profunda, desentrañaron algunos de los factores que le permitieron guiar a tantos niños y adolescentes a encontrar su talento y destacarse. Actualmente, la productora argentina se encuentra liderando el proyecto Otro Mundo, definido como un espacio de aprendizaje y un semillero de talentos.

Morena cree y repite que todas las personas nacen con dones, pero muchas no los encuentran. “El tema es que no los descubrimos en toda una vida. Algo lo tapa o no nos damos cuenta porque estamos muy distraídos”, contó.

José Del Rio y Cris Morena Fabián Malavolta

En Otro Mundo busca que la comunidad que asiste no se cercene por palabras y conceptos que ella cree obsoletos. Por ejemplo, insiste en la necesidad de hablar de “aprendizaje”, más que de “educación”, para entenderlo como un proceso constante y creativo.

“Ser artista no es solamente subirse a un escenario. En esta industria se necesita compromiso completo, total. Se necesita perseverancia. No creo en el talento per se. Es una condición natural de algo especial que otros no tienen. El talento es algo que se puede generar con mucha pasión, perseverancia y voluntad”, opinó.

Además, destacó que lo que diferencia a alguien con éxito de alguien que no lo tiene, por muchos dones naturales que tenga, es la voluntad. “No todos tenemos voluntad. Ahí el talento se quiebra. El artista tiene que estar siempre en esa condición de servicio. Todos, en realidad”, comentó. Como diferencial, también puntualizó la necesidad de ser constante.

Cris Morena: "Ser artista no es solamente subirse a un escenario. En esta industria se necesita compromiso completo, total" Fabián Malavolta

“Creo que tenemos un desafío gigantesco. La Argentina, más todavía. No la llamo educación. Las palabras hablan. En Otro Mundo cambiamos el glosario. En el primer encuentro de grupo pusimos un papel en un vidrio y empezamos a escribir. Hicimos un encuentro. Todo lo que remitía a la educación lo sacamos. Cambiamos por aprendizaje”, explicó. Morena también colabora en el proyecto Almas, enfocado en chicos con discapacidades.

En un momento íntimo, admitió que fue difícil tomar la decisión de salir de enfrente a las cámaras, pero no se arrepiente. Admitió que “sufrió mucho” en momentos en los que “sentía que tenía seis personalidades distintas”. Siempre empujando por más, Cris Morena continúa pensando en nuevos proyectos. “Somos lo que soñamos”, dijo, y cerró: “Estoy feliz”.