Crisis política: las acciones en Brasil caen hasta 12% tras la fuga de Flavio Bolsonaro a Estados Unidos

Este miércoles, las acciones brasileñas no encuentran un respiro y caen hasta 12% en la Bolsa de San Pablo. Esto ocurre en medio de una crisis política en el país vecino, donde el excandidato presidencial Flavio Bolsonaro aterrizó con su familia en Estados Unidos tras haber perdido el balotaje contra Lula Da Silva el pasado domingo.

El senador se fugó tras una orden del Supremo Tribunal Federal (STF) que le prohibía salir del país y le pedía que entregue su pasaporte por una causa de lavado de dinero.

Flávio Bolsonaro aterrizó en Miami con su familia este miércoles (AP Photo/Marta Lavandier) Marta Lavandier - AP

En ese contexto, el índice Bovespa esta mañana retrocede 2,8% hasta las 170.718,30 unidades en reales. Las principales caídas son de la mano de Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos (-12,4%), Magazine Luiza (-11,6%), Azzas 2154 (-10,2%) y Minerva (-9,4%). A contramano, Prio sube 1,6%.

Los papeles de empresas bancarias también sufren, pero de forma más moderada: Bradesco (-5,5%), Banco Santander (-4,5%), Itaú (-3,5%) y Banco do Brasil (-2,6%). Por su parte, Petrobras cede 0,5%.

Por su parte, el real hoy se aprecia 0,5% en comparación con el dólar, si bien inició la jornada con un leve retroceso.

Cabe recordar que la Bolsa de San Pablo registró una fuerte caída tras los resultados del balotaje, donde el presidente Lula consiguió su reelección cuando el mercado descontaba que Bolsonaro consiguiera la victoria por su buen desempeño en la primera vuelta. En ese sentido, este lunes el Bovespa se desplomó 13,9% y el real brasileño se depreció 8,1% frente al dólar.

Las acciones brasileñas y el real cayeron tras la reelección de Lula da Silva en el balotaje de este domingo Natacha Pisarenko - AP

Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, evaluó que la crisis política influye en las bajas de la Bolsa de San Pablo y del real, pero consideró que no es la causa principal de la caída de hoy. “El mercado todavía está procesando el cambio de escenario que dejó la elección y, sobre todo, la incertidumbre respecto del programa fiscal y del equipo económico que acompañará a Lula”, señaló.

En cuanto a la llegada de Bolsonaro a Estados Unidos, señaló que “agrega ruido” porque eleva el riesgo de conflictividad institucional y dificulta una transición política ordenada. “Sin embargo, el movimiento también tiene un componente financiero: el rebote de ayer fue principalmente técnico y no alcanzó para revertir la fuerte corrección postelectoral”, determinó, en especial en un contexto internacional más cauteloso por la decisión de tasas de la Reserva Federal de hoy.

En tanto, indicó que el real “se viene acomodando de a poco” tras la devaluación que tuvo el lunes después de los comicios. “Brasil no es la Argentina. No tenés la presión cambiaria que tenés acá eventualmente en años electorales”, puntualizó.

Leonardo Chialva, socio de Delphos Investment, sostuvo que la reacción del mercado hoy se debe principalmente a la crisis política que transita el país vecino. “Es una combinación de tres cosas: un resultado electoral opuesto al que esperaban los inversores, un marcado deterioro en la democracia brasileña que se profundiza luego de este acto electoral y la falta de un mensaje político de responsabilidad fiscal por parte de Lula”, puntualizó.

Efecto en el mercado argentino

Las acciones argentinas caen tanto en Wall Street como en el mercado local EITAN ABRAMOVICH - AFP

En ese contexto, las acciones argentinas también tienden a la baja. Los papeles que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) retroceden de la mano del sector financiero: Banco Superviell (-5,8%), BBVA (-4,5%) y Grupo Financiero Galicia (-3,9%). En tanto, Globant suma 1,4%.

La Bolsa porteña también se tiñe de rojo: el MCSI Merval cae 1,5% hasta las 95.269 unidades, lo que equivale a un retroceso de 1,7% al ajusta al dólar contado con liquidación (CCL). Las principales bajas son de Banco Supervielle (-5,5%), BBVA (-4,2%) y Grupo Financiero Galicia (-3,8%).

Por su parte, el riesgo país desciende 11 unidades y se ubica en los 742 puntos básicos (-2,4%), de acuerdo a la pantalla de Rava. Al inicio de la jornada llegó a tocar los 735, pero luego recortó parte de la baja. De esa forma, mantiene la tendencia bajista de ayer y se aleja de su máximo del año, cuando el lunes cerró los 765.

Los bonos soberanos tienden a la baja. Los títulos bajo ley local ceden hasta 0,8% (AE38D), aunque el AL30D suma 0,3%. Los Globales caen hasta 1% (GD46D).

Por su parte, el mercado cambiario no registra cambios. El dólar oficial mayorista hoy se sostiene en los $1538. En las pizarras del Banco Nación, el minorista figura a $1560, el mismo valor que mantiene desde el lunes.

Chialva indicó que los movimientos de la Bolsa de San Pablo contagian a los locales en el corto plazo y “se ve que por ahora pega”. Sin embargo, evaluó que se podría diferenciar si se sostiene en el programa financiero del Gobierno y si Brasil mantiene la devaluación e inflación creciente, aunque esto tampoco ayudaría a la Argentina desde lo económico.