Revuelo en el aeropuerto de Puerto Iguazú tras el despegue del avión que esperaba a Bolsonaro

Durante la medianoche de este miércoles se desplegó un operativo en el aeropuerto de Puerto Iguazú, Misiones, tras el despegue de un avión Gulfstream G400 que esperaba al senador brasileño Flavio Bolsonaro, excandidato presidencial de ese país.

Luego del despegue, la aeronave sobrevoló el territorio paraguayo.

El avión que despegó de Puerto Iguazú al sobrevolar Paraguay

Durante la noche del martes, la aeronave con matrícula argentina LV-JQW -perteneciente a la empresa Baires Fly S.A.-, no había conseguido la autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para despegar con destino a Miami. Finalmente, durante la medianoche del miércoles el avión partió desde el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú, aunque su destino aún no trascendió.

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