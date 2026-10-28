Saltar al contenido principal
LA NACION

Revuelo en el aeropuerto de Puerto Iguazú tras el despegue del avión que esperaba a Bolsonaro

El operativo se desplegó en el aérodromo local durante la medianoche del miércoles; la aeronave ya sobrevoló territorio paraguayo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La imagen del avión a punto de despegar
La imagen del avión a punto de despegar

Durante la medianoche de este miércoles se desplegó un operativo en el aeropuerto de Puerto Iguazú, Misiones, tras el despegue de un avión Gulfstream G400 que esperaba al senador brasileño Flavio Bolsonaro, excandidato presidencial de ese país.

Luego del despegue, la aeronave sobrevoló el territorio paraguayo.

El avión que despegó de Puerto Iguazú al sobrevolar Paraguay
El avión que despegó de Puerto Iguazú al sobrevolar Paraguay

Durante la noche del martes, la aeronave con matrícula argentina LV-JQW -perteneciente a la empresa Baires Fly S.A.-, no había conseguido la autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para despegar con destino a Miami. Finalmente, durante la medianoche del miércoles el avión partió desde el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú, aunque su destino aún no trascendió.

Noticia en desarrollo

LA NACION
Elecciones en BrasilFlavio Bolsonaro
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de El Mundo
  1. El papa León XIV confirmó que viene a la Argentina
    1

    El papa León XIV confirmó que viene a la Argentina: “Me llena de alegría regresar al continente”

  2. Qué puede pasar con la estrategia de Flavio Bolsonaro para anular el balotaje
    2

    Elecciones en Brasil: qué puede pasar con la estrategia de Flavio Bolsonaro para anular el balotaje

  3. Se dispara el dólar ante el real en Brasil tras el triunfo de Lula: registró su mayor salto desde 1999
    3

    Elecciones en Brasil: qué pasa con el real y con las acciones tras el triunfo de Lula

  4. El voto argentino en las elecciones en Israel: “Espero que nos traigan agua fresca, un cambio de gobierno”
    4

    La comunidad argentina se sumó a la masiva votación en Israel: “Espero que estas elecciones nos traigan agua fresca”