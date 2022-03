Cristiano Ratazzi: “Los privados tienen que volver a invertir fuerte en la Argentina”

El expresidente de Fiat Argentina, Cristiano Ratazzi, se refirió hoy a la situación de la economía del país luego del acuerdo con el FMI y dijo que son “los privados quienes tienen que invertir en la Argentina” para generar empleo, aunque el contexto económico tiene a las empresas “asustadas”.

Ratazzi, invitado al ciclo de Luis Novaresio en LN+, aseguró que cree que al presidente Alberto Fernández le va a costar ser reelegido en 2023 ya que su gobierno se basa en “planes y limosnas” y que de acuerdo a los resultados de las elecciones intermedias “se demostró que mucha gente joven no quiere planes, quiere trabajo real que la pueda llevar a crear valor agregado que es lo único que crea riqueza, quiere un país más abierto al mundo y que el trabajo sea dado por quien sabe darlo que son los privados”.

Cristiano Rattazzi: "Milei es una persona con impecable visión económica"

Así, Ratazzi afirmó: “Por lo tanto los privados tienen que volver a invertir fuerte en la Argentina, el país necesita esa inversión de los privados, que ahora están muy asustados, por la inflación y el desorden, pero para invertir fuerte tienen que ver que hay un país por delante y eso se empezará a ver en el futuro próximo”.

Historia e inflación en el país

Ratazzi, quien nació y vivió más de 30 años en la Argentina aunque su acento se debe a que vivió en Italia durante su juventud, hizo un análisis de la economía del país y aseguró que cuando en 2001 se salió de la convertibilidad, “salió mal”.

“Hace años que la Argentina está parada en el mismo lugar, desde el ´30 en adelante gran parte de la Argentina perdió el rumbo en lo que es macroeconomía y a donde iba el mundo. En la crisis del ´29 tuvo una reacción mala y luego fue una cadena de momentos un poco mejor y después de empeorar y siempre hubo inflación, menos en momentos de convertibilidad. Y cuando salió de la convertibilidad, salió mal, como Italia cuando salió al euro”.

Por otra parte, el empresario consideró que el peso es “poco creíble”, por lo que hay que repensar un nuevo sistema para salir del estancamiento económico y de la inflación.

“La Argentina tiró todo por la borda cuando en 2003 2004 empezó de nuevo la inflación, la inflación es el más injusto de los impuestos para la gente de menos recursos”, dijo.

“Hay que ver otro sistema para empezar una macroeconoía con una economía más fuerte, el peso no es creíble para nadie, solo para hacer populismo, el peso no existe. Los otros países han salido de la inflación, la Argentina es casi incurable”, expresó.

Ante la consulta de Novaresio si hay que ir a la convertibilidad o dolarizar, el empresario dijo: “Es la misma cosa, cuando entrás en convertibilidad entrás con monedas fuertes. Pero es exactamente lo mismo, es establecer una situación de funcionamiento de la economía montada en una lógica sólida en el tiempo. Hay que encontrar un sistema básico y hay que hacerlo rápido porque la gente no da más, estamos discutiendo si hay un 40% o 36,9% de pobreza”.

Sobre La Cámpora, Cristina y Alberto

Sobre el kirchnerismo y La Cámpora opinó que lo que quieren es “el híper populismo y el híper manejo de algunas cajas” y que la vicepresidenta Cristina Fernández “desde que vino encontró un sistema de vida en el híper populismo”.

Por otra parte, explicó que desde esos movimientos, que están en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se nota “una falta de respeto de todas las reglas”, “quieren cajas”. En tanto, opinó que desde “el otro lado, otros quieren un país más normal, no podemos ir al default [por no pagarle al FMI] porque podemos ir a una situación crítica, yo como ciudadano argentino quiero un auditor”.

Sobre el Presidente, opinó: “Yo le tenía bastante estima a Alberto Fernández, yo había hablado con él en algunas oportunidades, me desilusionó. Pensé que iba a manejar mejor el país. Lo que más me desilusionó es que nunca lo vi como una de esas personas que dicen una cosa y después lo contrario. Antes parecía una persona agradable, una cabeza inteligente una persona agradable, no sé qué le pasó”.

“Incluso lo alenté cuando entró en el Gobierno y trató de mantener un superábit, con impuestos distorsivos por todas partes, que es culpa de Mauricio Macri porque metió impuestos distorsivos por todas partes. Y cuando vino la pandemia, yo dije que era momento de una situación épica de la Argentina, y liberar todas las fuerzas, que son el sector privado, porque el Estado solo puede dar limosnas, y el privado tiene que mostrar reacción, y él [por el Presidente] dijo ´solo el sector público va a resolver todo´. Pero el populismo sin plata es complicado”, dijo.

Noticia en desarrollo