PNC de la Anses: cuál es el monto de las Pensiones no Contributivas en mayo de 2026
La cifra del mes aumenta en un 3,38%; cuál es el valor total con el bono previsional, según el caso
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Los titulares de las PNC (Pensiones no Contributivas) reciben en mayo una nueva actualización de la prestación, producto del reajuste automático que se realiza con base en el último porcentaje de inflación publicado por el Indec (Instituto Nacional de estadísticas y Censos).
En mayo este reajuste es del 3,38%, en concordancia con la inflación registrada en marzo, que fue del 3,4%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
A esta suma se añade la entrega del bono previsional, cuya aplicación depende de la escala de ingresos del beneficiario.
Como es habitual, las PNC se acreditan en la segunda semana de cada mes según la terminación del DNI de sus titulares y, junto a las jubilaciones mínimas y la AUH, dan inicio al cronograma de pagos del organismo previsional, que realiza las entregas de acuerdo a la terminación del DNI.
Cuál es el monto de las pensiones en mayo de 2026
|Tipo de jubilación o pensión
|Haber con aumento
|Bono
|Total a cobrar
PNC (Invalidez/Vejez)
$275.221,87
$70.000
$345.221,87
PNC (madres de siete o más hijos)
$393.174,10
$70.000
$463.174,10
PUAM
$314.539,27
$70.000
$384.539,27
Jubilación mínima
$393.174,10
$70.000
$463.174,10
Jubilación máxima
$2.645.689,40
-
$2.645.689,40
Cómo cobran el bono los titulares de PNC
El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado de manera completa a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.
Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $463.174,10.
Cómo tramitar la jubilación en la Anses
Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.
- Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.
- Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.
- Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.
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