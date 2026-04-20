PNC de la Anses: cuál es el monto de las Pensiones no Contributivas en mayo de 2026

Los titulares de las PNC (Pensiones no Contributivas) reciben en mayo una nueva actualización de la prestación, producto del reajuste automático que se realiza con base en el último porcentaje de inflación publicado por el Indec (Instituto Nacional de estadísticas y Censos).

Las PNC se ajustan en un 3,38% Shutterstock - Shutterstock

En mayo este reajuste es del 3,38%, en concordancia con la inflación registrada en marzo, que fue del 3,4%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

A esta suma se añade la entrega del bono previsional, cuya aplicación depende de la escala de ingresos del beneficiario.

Como es habitual, las PNC se acreditan en la segunda semana de cada mes según la terminación del DNI de sus titulares y, junto a las jubilaciones mínimas y la AUH, dan inicio al cronograma de pagos del organismo previsional, que realiza las entregas de acuerdo a la terminación del DNI.

Cuál es el monto de las pensiones en mayo de 2026

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar PNC (Invalidez/Vejez) $275.221,87 $70.000 $345.221,87 PNC (madres de siete o más hijos) $393.174,10 $70.000 $463.174,10 PUAM $314.539,27 $70.000 $384.539,27 Jubilación mínima $393.174,10 $70.000 $463.174,10 Jubilación máxima $2.645.689,40 - $2.645.689,40

Cómo cobran el bono los titulares de PNC

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado de manera completa a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $463.174,10.

El valor de las PNC con el bono previsional Pexels/Kampus Production

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.