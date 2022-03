Aníbal Fernández le respondió a Andrés Larroque: “El Presidente sacó casi 50% de los votos, ¿de qué 4% me querés hablar?”

Una vez más el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, fue el encargado de responderle al secretario general de La Cámpora y también ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés Larroque, las críticas dirigidas contra el presidente Alberto Fernández. Después de que el camporista tildara al mandatario de ser jefe de campaña “de un espacio que sacó cuatro puntos en la Provincia” -en referencia a su desempeño como asesor de Florencio Randazzo- Aníbal Fernández lanzó: “El Presidente sacó casi 50% de los votos cuando fue presidente, ¿de qué 4% me querés hablar?”.

Al considerar los dichos de Larroque como “una chicana que no tiene ningún sentido”, el ministro de Seguridad dijo que si se comunicase con el funcionario bonaerense ahora, entendería que “no sirve para nada” hacer ese tipo de declaraciones. “Si me querés chicanear, juguemos a la chicana, un ratito puede servir, pero se agota porque el Presidente sacó casi 50% de los votos cuando fue presidente”, remarcó Fernández en Radio El Destape. Así, volvió a oficiar como defensor del mandatario ante los cuestionamientos de La Cámpora y en medio de la cruda interna que vive el oficialismo.

Incluso, el ministro de Seguridad hizo una lectura diferente a la que emerge de la organización que conduce Máximo Kirchner cuando analizó el resultado electoral que llevó a Fernández a la Casa Rosada. Mientras que en las filas camporistas denuncian “ingratitud” a la vicepresidenta Cristina Kirchner de parte del Presidente y su séquito de funcionarios más cercano, el exjefe de Gabinete apeló a otro análisis, donde ponderó el rol de Fernández en la victoria de 2019.

“Juan Perón decía que tenías que ir el por el hormiguero y una vez que lo conquistaste o no, lo que debía suceder es ir hormiga por hormiga. El hormiguero en esta discusión de cuando gana el Frente de Todos lo aportaba Cristina, ese núcleo duro, pero el que terminó haciendo hormiga por hormiga fue Alberto”, desglosó.

Y agregó en ese sentido: “Claro que la cantidad de votos la aportó Cristina, aportó el núcleo duro. No nos olvidemos de que Alberto dijo que con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede. Ahí quedó demostrado, eso sucedió. Cristina estaba y aportó todo lo que podía aportar, después había que encontrar la diferencia y esa diferencia la aportó el presidente de la Nación”.

“Cristina se ganó el derecho de hablar mano a mano con el Presidente”

Sin embargo, Fernández dijo que si él fuese jefe de Estado no tendría una mesa chica que incluya tanto a Cristina Kirchner como al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, debido a que la vicepresidenta “se ganó el derecho de hablar mano a mano con el Presidente”. Pero inmediatamente también aclaró: “Cristina se ganó el derecho de una discusión con el Presidente que fue llevada a la práctica muchísimas veces”.

Aunque los dardos de La Cámpora por cómo se resolvió la situación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se acentúan, Fernández volvió a defender las negociaciones que tejió el ministro de Economía, Martín Guzmán. Lo hizo un día después de que Larroque dijera que el error del titular de la cartera económica es que desde hace dos años pretende “humanizar” al organismo de crédito.

“Si estás en mora nadie en el mundo te presta un sope. Dos casos bien claros: ni China, ni Rusia te hubieran prestado un centavo si no hubieras arreglado con el Fondo. Todos acá son terriblemente guapos, duros y criticones, pero nadie sabe cómo salir de esta situación si no es como el Presidente lo hizo: sentándose con el FMI, diciéndole cosas”, sostuvo el ministro de Seguridad, que replicó la voz de la Casa Rosada y destacó que este plan no incluye una reforma laboral ni previsional.

Tras destacar los números positivos de la balanza comercial y que la desocupación está en 7%, Fernández pidió: “No miremos más para un costado sin razonar, no nos hagamos los boludos. Venimos de una catástrofe que [el expresidente Mauricio] Macri nos generó”.