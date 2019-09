Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat Chrysler Automobiles, participó de la 40º Convención del Instituto Argentino de Finanzas (IAEF); "Lo conozco a Alberto Fernández. Es una persona lógica y normal. Por eso no creo que estemos pareciéndonos a Venezuela", indicó Crédito: IAEF

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- No hace falta esperar al resultado de las próximas elecciones presidenciales. Los empresarios ya auguran un año magro para sus negocios en 2020, según la encuesta anual que realiza la consultora EY desde hace 16 años. Ante este contexto, los empresarios volvieron a enfatizar en la necesidad de lograr consensos, sin subestimar que es más fácil decirlo que generarlos.

Ante esta coyuntura, Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat Chrysler Automobiles, hizo un repaso de los últimos cuatro años del Gobierno, en la 40º Convención anual del Instituto Argentino de Finanzas (IAEF): "Nos prometieron llevar la inflación a un dígito y ahora está fuera de control. Nos dijeron que iban a terminar con la pobreza y ahora es mayor. Nos prometieron el pacto fiscal para bajar impuestos, y ahora tenemos de nuevo retenciones y no bajaron ni ingresos brutos, ni impuesto al cheque ni impuesto al sello. Me encantan los consensos, pero qué país vamos a consensuar", se quejó, y fue aplaudido por el público que lo escuchaba.

"Votan Alí Babá y los 40 ladrones y no les importa nada. Alí Babá tuvo una genialidad que fue poner una persona que no era parte de ese grupo. El 46% de las personas dice que no pueden ser tan malos. El PRO pensaba confrontar con Cristina, por eso nunca puso mucho esfuerzo para ponerla en cana. Lo de ella fue muy hábil. Son jugadas que hay que saber hacer en política. Lo conozco [a Alberto Fernández], es una persona lógica y normal. Por eso no creo que estemos pareciéndonos a Venezuela", agregó, y concluyó: "Se necesitan 20 años de hacer las cosas bien para construir la infraestructura y hacer todo lo que hay que hacer".

El encuentro se realizó en el Hotel Llao Llao, característico de la ciudad rionegrina. Frente al lago Moreno, ejecutivos y empresarios se reunieron para escuchar de boca de Pablo De Gregorio, socio de EY, lo que ellos ya sabían: "Hoy existe una gran incertidumbre que está haciendo que la toma de decisiones sea muy difícil y esto impacta en los negocios".

De igual modo coincidió Vicente Campenni, CEO y gerente general de Invap, que dijo que "generar consensos lleva esfuerzo". "El que nos roba vuelve a ser elegido. Lo único que nos puede sacar adelante es la cultura del trabajo", señaló.

Isela Costantini, general manager de Grupo ST, le sacó una risa al público al decirles que "no saben lo difícil que es hacer política". "Más del 50% de los argentinos tiene hambre. Para encontrar consensos, hay que encontrar cuáles son las necesidades que son comunes entre todos los sectores. Que las personas puedan comer es importante. Después hay que explicarles por qué es necesario que haya seguridad jurídica", dijo la ex ejecutiva de Aerolíneas Argentinas y de General Motors.

Caen las expectativas de inversión

Según el informe de EY, basado en la participación de 60 compañías que representan a los principales sectores de la economía, apenas el 25% de los encuestados cree que las inversiones se incrementarán el próximo año. Este porcentaje es muy inferior al 45% que creía el año pasado que aumentarían las inversiones -aun en el medio de la corrida cambiaria que hubo en septiembre de 2018-, al 46% de 2017, y al récord de 81% en 2016, que reflejaba el optimismo que había en la primera encuesta realizada tras la victoria de Mauricio Macri. En concreto, para 2020, el 53% de los participantes dijeron que mantendrán el mismo nivel de inversión que en este año y el 23% dijo que decrecerán.

En relación a sus ventas, el 55% de los participantes estiman que crecerán el año que viene, mientras que el 11% indicó que se mantendrán constante y el 34% dijo que decrecerán. En cuanto a la rentabilidad, los resultados fueron muy parejos: un 42% cree que subirá y otro 42% estima que caerá; el 17% dijo que se mantendrá constante.

En el análisis de lo que fue este año, el 49% de los encuestados indicó que el valor de su empresa cayó, mientras que solo el 15% indicó que aumentó.

"La incertidumbre sobre la evolución de la coyuntura actual está demorando la toma de decisiones por parte de las empresas y las lleva a ser muy conservadoras en sus expectativas para el año próximo", señaló De Gregorio

Los sectores que los ejecutivos destacaron con mayor potencial de crecimiento para los próximos años son el agro y la energía. "En estos sectores la Argentina es competitiva a nivel global y solo es necesario que la gestión empresarial cuente con un marco claro y sustentable en el largo plazo", dijo De Gregorio.

Con relación a las acciones administrativas del Estado que mejorarían la competitividad y facilitarían un plan de inversiones, mencionaron la simplificación tributaria y administrativa (47%) y acuerdos entre el Gobierno, sindicatos y empresas (24%). Ante la pregunta de cual es el sector de la sociedad que debería incentivar la generación de confianza, los empresarios destacaron la necesitada de mejora en el funcionamiento del poder Judicial.

Finalmente, en lo que hace a educación, los empresarios ven la necesidad de focalizarse en tecnología (34%), ingeniería (25%) e innovación (15%).