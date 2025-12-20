Cruce entre Caputo y el intendente de Lanús por las tasas municipales a compras en hipermercados

“Toto, yo te conozco”, fue la frase que desató el cruce en redes sociales entre el intendente de Lanús, Julián Álvarez, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por las tasas municipales aplicadas a distintos rubros, entre ellos, al del hipermercado.

Según el Gobierno, Lanús se destaca como el distrito con la alícuota más alta del relevamiento que se puede ver en el portal de Transparencia Tributaria Municipal, con un 6% sobre Ingresos Brutos. Le siguen Pilar, con una tasa del 4,5%, y Quilmes, que grava la actividad con un 3,74%.

En ese contexto, el funcionario de la administración libertaria apuntó el viernes directamente contra el jefe municipal de La Cámpora por la tasa sobre las compras en los hipermercados del distrito local. “Los ‘progresistas’ se ocupan de progresar ellos y sus amigos, a costa de los que menos tienen”, escribió Caputo en su cuenta de X.

Tan sólo horas más tarde, Álvarez salió al cruce con una imagen que dice “Toto, yo te conozco”, en referencia al slogan de una conocida marca de supermercados. “Ministro, endeudador serial y hambreador social, soy peronista. Mi anhelo es transformar la vida de cada lanusense y me ocupo todos los días de aminorar el daño que ustedes generan gobernando, ajustando a cada familia de la Argentina. Lo hago a pesar del desfinanciamiento feroz al que nos someten, tanto a Lanús como a todos los municipios”, apuntó el intendente con duros términos.

Tras eso, apuntó a la gestión económica del Gobierno: “Ya que quiere hablar de alimentos, le cuento que en estos dos años las raciones de comida que cubrimos en nuestros barrios desde el municipio se duplicaron a causa de sus políticas de hambre”.

Y cerró con chicanas: “PD, Toto, no te olvides, que yo te conozco. Y lo más importante, es que mis vecinos y vecinas de Lanús también. Si tanto te preocupan los lanusenses, en vez de hacer lobby por los que se la llevan toda y twittear boludeces, te propongo que mandes para Lanús algo de los dólares que se fugan vos y tus amigos”.

Ya en las primeras horas de este sábado, el ministro de Economía le respondió: “Tenés más respuestas bardeándote que likes. No soy muy ducho en X, pero no lo había visto nunca eso”.

Las tasas municipales

La pelea entre Nación y los municipios por las tasas municipales data del año pasado, cuando distintos distritos bonaerenses, ante la baja en la recaudación, aumentaron los impuestos en varios rubros, como hipermercados, combustible y entidades financieras.

Tasas municipales de los hipermercados, según el Gobierno

Esta semana, la cartera de Economía retomó su cruzada contra el cobro de estas tasas y publicó el portal de Transparencia Tributaria Municipal, una herramienta que expone las diferencias de presión fiscal entre distritos de todo el país.

A partir del relevamiento oficial, que detalla bases imponibles, alícuotas, rangos máximos y mínimos, montos fijos y esquemas mixtos para distintas actividades, surgen marcadas diferencias entre municipios y un grupo de distritos que concentra los niveles más altos de presión fiscal.

Uno de los sectores donde la presión fiscal resulta más elevada y heterogénea es el de entidades financieras, con impacto en el crédito y las transacciones bancarias. Allí, varios municipios bonaerenses aplican alícuotas que superan el promedio provincial, combinadas además con mínimos elevados y cargos adicionales por cajeros automáticos, superficie, personal o ubicación. La Matanza y La Plata encabezan el ranking con alícuotas del 7,5% sobre la suma de las cuentas de resultado, mientras que Quilmes alcanza el 5,25%. Lanús y San Isidro, en tanto, aplican tasas del 4%, con esquemas que incluyen montos fijos y variables que elevan la carga efectiva sobre las entidades.

Además, hace pocas semanas, el municipio de Pilar, encabezado por el intendente Federico Achával, modificó la “Tasa de Protección Ambiental”, que desde el el 15 de diciembre dejó de ser de un monto fijo por módulo y pasó a calcularse sobre cada operación, con una alícuota del 2%. La medida provocó la reacción inmediata de Caputo y también de las cámaras que nuclean a los supermercados.

“No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente. Muy bien la ASU (Asociación de Supermercados Unidos), es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria”, escribió el ministro de Economía en su cuenta de X.

El posteo de Luis Caputo

Otro capítulo es el de la tasa de mantenimiento vial, aplicada sobre la venta de combustibles. Mientras numerosos municipios cobran alícuotas de entre 2% y 3% por litro expendido, otros optan por montos fijos que elevan de manera significativa la carga efectiva. José C. Paz, General Rodríguez, Junín y San Fernando figuran entre los distritos con los valores más altos por unidad, muy por encima del promedio provincial y con impacto directo sobre los costos logísticos y de transporte.