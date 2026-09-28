Cristiano Rattazzi dijo que el peso argentino “es una moneda falopa” y habló del “pésimo impuesto” del país

Cristiano Rattazzi volvió a encender el debate sobre la dolarización. En una entrevista televisiva en LN+, el empresario automotriz reclamó avanzar con lo que considera una promesa del Gobierno, criticó a la moneda nacional y alertó sobre la carga impositiva. Además, definió a la gestión del gobernador Axel Kicillof como “pésima”.

“Yo creo que hay un error en no haber avanzado en la dolarización mucho antes”, apuntó el extitular de Fiat Argentina. Ante la consulta de si cree que se debe retomar esa propuesta de cara a las próximas elecciones, respondió: “Sí, no hay duda. Esa es una promesa de campaña del Presidente”.

En esa línea, Rattazzi criticó a la moneda nacional: “El peso se ha vuelto una moneda basura desde hace cien años. Tenemos que empezar a dar la posibilidad de avanzar”, planteó. “A los países que han dolarizado les ha ido mucho mejor, porque cuando vos le ponés a la gente del Gran Buenos Aires 10 dólares, en vez de 15.000 pesos, tiene en el bolsillo algo que vale”.

El debate de la economía real, Cristiano Ratazzi, empresario: "Los impuestos son absurdos"

“Es una moneda con la cual han estafado a la gente año tras año, década tras década. Es una moneda totalmente falopa”, enfatizó Rattazzi y se preguntó: “¿Por qué a la gente pobre que usa la moneda le das pesos? Por lo menos a ellos dales dólares, y falopa a los financistas para divertirse, hacer carry trade y todo eso”.

En ese sentido, Rattazzi auguró un cambio global en el manejo de divisas: “Dentro de diez años no va a haber muchas monedas falopas. Va a haber un dólar, el euro, la moneda china y, en un cierto momento, habrá algo en la moneda cripto”.

Al ser preguntado sobre el costo de vida en dólares en la Argentina, el empresario centró su respuesta en la carga fiscal: “Hay un problema impositivo tremendo en Argentina. Seamos claros, los impuestos que tienen las pymes son horribles, distorsivos, absurdos y eso hay que eliminarlo lo más rápido posible, porque hacen menos competitiva a la economía”.

“El sistema impositivo Ingresos Brutos desapareció en Europa hace cien años porque es un pésimo impuesto. El único país serio que tiene Ingresos Brutos es Argentina”, advirtió. Y sopesó: “El Impuesto al Valor Agregado sirve; no tiene que ser demasiado alto, pero es aceptable. Ingresos Brutos mata toda la cadena de la producción argentina, que es lo que tenemos que reforzar. Los chinos han creado cadenas de producción que le dan miedo a todos”.

El ex presidente de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi Ignacio Coló

Asimismo, amplió respecto a la potencia de Oriente: “Por suerte todos tienen algún tipo de relación importante con China y sus fábricas. Si no la tuviéramos, habrían problemas en varios sectores. Ellos están siendo tan eficientes en la producción, en especial en mecánica, que los hace muy competitivos. Hay que juntarse, ver qué hacen, traer una fábrica de China”.

En el plano político, Rattazzi dijo que Axel Kicillof demuestra que “Argentina tiene problemas en su pensamiento político hace 100 años”. Así, criticó al líder opositor: “La verdad que su gestión en economía fue trágica, su gestión en la provincia de Buenos Aires es pésima, pero tiene votos... y a toda una parte de Argentina le gusta esta especie de populismo que promete ayuda a todos”.

Por último, el empresario ítalo-argentino reflexionó sobre su sector: “Tenés que mantenerte si sos un empresario importante, tenés que jugar en toda la cancha. No sos un político, sos un empresario. Tenés que hacer el interés tuyo y de tus accionistas”.

En ese marco, al ser consultado sobre cuál es el perfil de empresario que apoyaría a Kicillof, disparó: “quienes piensan que van a seguir haciendo el negocio de antes: Alí Babá y los 40 ladrones”.