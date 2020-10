Cristiano Rattazzi: "Buenos Aires es una linda ciudad, pero no es opulenta"

El presidente de Fiat en la Argentina retomó el debate generado a fines de agosto luego de que el presidente Alberto Fernández pronunciara que sentía "vergüenza" al ver la "opulencia" de la ciudad Fuente: Archivo

El presidente de Fiat Chrysler Argentina, Cristiano Rattazzi, participó esta noche de Terapia de noticias, por LN+, y retomó el debate generado a fines de agosto luego de que el presidente Alberto Fernández pronunciara que sentía "vergüenza" al ver la "opulencia" de la ciudad de Buenos Aires.

Rattazzi dejó en claro su postura: "Buenos Aires es una linda ciudad, pero no es opulenta". El empresario sostuvo que se debe igualar para arriba y, de este modo, rechazó los dichos del Presidente. "Tratemos de hacer que todos sean ricos como la ciudad de Buenos Aires, no que todos pasen a la pobreza que hay especialmente en el cordón uno, cordón dos y cordón tres de la provincia", agregó.

En otro momento del programa, el empresario se refirió al gobierno nacional y opinó: "Es tremendamente importante que lo ayudemos a Alberto Fernández". En esta línea, destacó que se debe hacer "lo máximo posible para que el Presidente llegue bien a sus últimos tres años". Y resaltó la importancia de asegurar el desarrollo de las elecciones de medio tiempo el año próximo.

Consultado sobre el pesimismo que manejan algunos empresarios, Rattazzi consideró que está vinculado con una vuelta a un país imprevisible. "Son 90 años que la Argentina no llega a encarrilarse hacia un camino de crecimiento en el tiempo. Hace 90 años que tenemos un país mediocre", sentenció.

En relación a la industria en el país, insistió en la necesidad de llevar adelante reformas estructurales y enfatizó en las dificultades que se encuentran al tener un 55% de brecha cambiaria y una inflación alta e incierta.

"Quieren que ahorremos en pesos cuando no sabemos cuánta inflación hay, qué reajuste hay que hacer en las tarifas, en los precios. Hay que eliminar la inflación, pero con la emisión no es fácil. No es muy creíble. Ojalá, yo soy un peleador en la lucha contra la inflación", dijo. Y concluyó: "Hay que ayudar y hacer que la gente quiera invertir en la Argentina".

