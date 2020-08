"Nos llena de culpa ver a la Ciudad de Buenos Aires tan opulenta, bella, desigual e injusta con el resto del país", dijo ayer el Presidente Fuente: Archivo

Cada vez se abren más frentes entre el gobierno porteño y la Casa Rosada, como el regreso a clases de niños sin conectividad o la reforma judicial impulsada por el oficialismo. En las últimas horas se sumó otro: esta mañana, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó la frase que pronunció ayer el presidente Alberto Fernández sobre la "vergüenza" que le daba la "opulencia" de la Ciudad de Buenos Aires.

"Si en la Capital nos ha ido bien, lo que tenemos que hacer es igual para arriba, que en todo el país se trabaje para lograr un mismo nivel de desarrollo", dijo Rodríguez Larreta en una entrevista con radio Mitre.

Ayer, el Presidente encabezó un acto en Santa Fe junto con otros siete gobernadores en el que se anunció la creación de una sociedad del Estado para administrar la hidrovía Paraná-Paraguay cuya concesión se vence el año próximo.

"Soy el más federal de los porteños. Nos llena de culpa ver a la ciudad de Buenos Aires tan opulenta, bella, desigual e injusta con el resto del país. Quién puede vivir en paz en un país central y dos periféricos. Lo que pase en esa hidrovía dejará de decidirse en una oficina perdida en la ciudad de Buenos Aires. Lo que suceda en este río será de todos los gobernadores", dijo el Presidente.

La respuesta del jefe de gobierno porteño cuando le preguntaron esta mañana por los dichos de Fernández fue: "No me voy a enganchar en ninguna discusión que no sea constructiva. Para discutir ideas de cómo hacer para que a la Argentina le vaya mejor siempre voy a estar".