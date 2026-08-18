Cristo Redentor: luego de más de un mes cerrado y 1500 camiones en espera, reabrió un paso clave para el comercio con Chile

El Paso Internacional Cristo Redentor, que atraviesa ‌la cordillera ‌de ⁠Los Andes para unir Argentina con Chile, reabrió hoy tras ​un récord ⁠de ⁠34 días cerrado por las nevadas ​y el viento intenso.

El cierre del túnel había dejado más de 1500 camiones en espera, especialmente del lado argentino. Tras la apertura de la vía, solo fueron autorizados los vehículos de transporte de carga, que van pasando por tandas de a 100 camiones. Por las malas condiciones meteorológicas y las intensas nevadas, desde el 14 de julio permanecía cerrado el principal corredor terrestre entre la Argentina y Chile.

El paso, por el que se transporta alrededor del 70% del comercio exterior entre ambos países, es clave para el intercambio de bienes. Chile es un socio comercial muy importante para la Argentina. En 2025, el intercambio comercial fue de más de US$7000 millones, pero la Argentina tuvo un saldo positivo de más de US$5000 millones.

Según cifras oficiales de la Unidad de Pasos Fronterizos, en Chile, durante 2025, por este complejo transitaron 427.214 camiones, movilizando más de 6,5 millones de toneladas de carga.

Se acumulan los camiones por el cierre de la via que conecta la Argentina con Chile

Ubicado a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, el Sistema Integrado Cristo Redentor conecta la provincia de Mendoza con la Región de Valparaíso, en Chile, y constituye una de las vías de comunicación más importantes entre ambos países. Por este corredor circulan habitualmente vehículos particulares, ómnibus de larga distancia y transporte internacional de cargas.

El acceso al paso se realiza a través de la Ruta Nacional 7, en territorio argentino, y de la Ruta 60, en Chile. Forma parte del Corredor Bioceánico Central, una infraestructura clave para el intercambio comercial entre el Atlántico y el Pacífico. El Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor está integrado por tres complejos. El primero es Los Libertadores, que vincula Villa Las Cuevas con la ciudad chilena de Los Andes. El segundo es Horcones, donde funciona el Área de Control Integrado para el ingreso y egreso de turistas. El tercero es Uspallata, destinado principalmente al control del transporte de cargas.

La operatoria del sistema involucra de manera coordinada a distintos organismos nacionales, entre ellos la Dirección Nacional de Migraciones, la Aduana y Gendarmería Nacional, responsables de los controles migratorios, sanitarios y aduaneros de personas y mercaderías.

Desde el Gobierno recuerdan que, debido a su emplazamiento en una zona de alta montaña y clima riguroso, “el paso puede verse afectado por condiciones climáticas adversas, como nevadas intensas, que obligan a cierres temporales por seguridad”. Por ese motivo, las autoridades recomiendan verificar siempre su estado antes de emprender un viaje.

En este contexto, Gendarmería Nacional informó que diariamente se realizan reuniones virtuales entre las coordinaciones argentina y chilena junto con los organismos con competencia en el corredor para evaluar los pronósticos meteorológicos y determinar si existen condiciones para una eventual reapertura.

Según comunicó la fuerza, se mantiene la entrega de raciones alimentarias y la presencia de personal sanitario que realiza recorridas periódicas para monitorear el estado de salud de los camioneros que permanecen en las zonas de espera.

Por su ubicación estratégica y por el volumen de cargas que conecta entre ambos países, cada día de cierre generó un impacto directo en el transporte, el comercio exterior y las economías regionales.