Caputo dijo que la economía crece menos y que el riesgo país subió también por la incertidumbre local

PARÍS.- En una charla improvisada, rodeado de unos pocos periodistas en la embajada argentina en esta ciudad, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la economía sigue creciendo, pero admitió que a un ritmo menor, y dijo que la suba del riesgo país responde, además de a los shocks internacionales —suba de tasas de EE.UU. y del precio del petróleo—, al temor inversor a que vuelva el kirchnerismo.

El funcionario celebró además el interés inversor en Francia al cierre de la Argentina Week que se desarrolló en esta ciudad y que, según los datos divulgados por el Gobierno, implicó anuncios de inversión por US$27.000 millones.

Destacó la presencia de más de una decena de mandatarios provinciales en los encuentros con empresarios y fondos de inversión, y aseguró que para los mercados resulta relevante “ver a los gobernadores que ratifican el rumbo”.

Al referirse a los últimos datos oficiales negativos de actividad económica, el ministro rechazó el posible advenimiento de una recesión técnica y afirmó que las series desestacionalizadas del Indec muestran una “volatilidad” que no refleja la situación económica.

“Cuando miramos la tendencia ciclo, estamos creciendo desde hace 29 meses, ahora a un nivel más bajo”, señaló. Según explicó, la economía registra actualmente una expansión de 0,2% mensual, por debajo de los niveles previos. “Pero es diferente a decir que estamos en recesión. Lejos de eso”, agregó el ministro de Economía.

En ese marco, reconoció una desaceleración de los niveles de actividad. “Estamos creciendo menos que antes producto de los shocks internacionales y un poco del tema político local”, afirmó. Y remarcó: “Quiero dejar claro que se está creciendo, y se está creciendo solamente a un ritmo más bajo, como pasa en todos los otros países”.

Caputo atribuyó buena parte de ese fenómeno al contexto global. Según sostuvo, las economías enfrentan simultáneamente el impacto del encarecimiento de la energía y de las elevadas tasas de interés internacionales. “Todos los países están viendo menor nivel de crecimiento, mayor inflación y, en muchos casos, obviamente, suba de tasas”, afirmó el ministro.

Sobre la evolución del riesgo país en la Argentina, el ministro destacó que el indicador cayó desde niveles de entre 2500 puntos hasta valores cercanos a 600, y señaló que parte de los movimientos recientes obedecen a factores políticos. “El riesgo electoral también tuvo un impacto”, sostuvo.

Según relató, en reuniones que tuvo la semana pasada en Nueva York durante la asamblea de la ONU surgió en más de una oportunidad la preocupación por la posibilidad de un regreso del kirchnerismo. “En más de una reunión surgió el tema del riesgo de que volviera el kirchnerismo. Hoy eso genera una preocupación. No tanto en los inversores de la economía real, pero sí en los inversores financieros”, afirmó.

Aun así, consideró que el escenario internacional también explica parte de la evolución del riesgo país. Mencionó el efecto del petróleo y la fuerte suba de tasas en Estados Unidos y otras economías, un fenómeno que, según dijo, no se observaba desde hacía más de dos décadas.

El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller, Pablo Quirno, junto al ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, y gobernadores argentinos, durante el cierre del cóctel inaugural de la Argentina Week en París. @Rolo_Figueroa

De cara al futuro

Respecto de la evolución de la actividad económica, Caputo se mostró optimista para el corto plazo. Dijo que los datos de agosto y septiembre parecieran “venir mejor” y que la recaudación de ese último mes mostró mejores signos; sin embargo, se mostró cauteloso con ese adelanto.

Mencionó el comienzo de la construcción de 9000 kilómetros de concesiones viales y el efecto de los créditos hipotecarios sobre la actividad. “Eso le va a dar un impulso a la construcción”, afirmó y destacó que es un multiplicador.

Caputo además insistió en que muchas de las inversiones anunciadas todavía están en proceso de materialización y que sus efectos se verán gradualmente. “No estamos trabajando para estos cuatro años; estamos trabajando para los próximos 20 años”, sostuvo. Según explicó, esos proyectos generarán “un importante flujo de dólares” y aportarán estabilidad y previsibilidad en el largo plazo.

El ministro dijo que la suba de tasas y el aumento de la mora llevaron a los bancos a adoptar una posición más cautelosa, pero aseguró que esa situación comenzó a revertirse. “Hoy la mora ya está bajando, los bancos han refinanciado gran parte de eso y se empieza a ver nuevamente” una expansión del crédito, afirmó. También sostuvo que la recuperación del crédito como motor dependerá de que continúen descendiendo la inflación y las tasas de interés. “El crédito es el motor del crecimiento en cualquier país”, señaló.

El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller, Pablo Quirno, junto al ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, y gobernadores argentinos, durante el cierre del cóctel inaugural de la Argentina Week en París. Durante la jornada del jueves, el presidente Javier Milei participará del acto central de la Argentina Week en la sede oficial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde brindará un discurso. Presidencia

En cuanto a los ingresos, aseguró que el salario real muestra una mejora reciente. “Se ha recuperado en cuatro de los últimos cinco meses”, afirmó, y agregó que “seguramente en agosto también le va a haber vuelto a ganar a la inflación”. Dijo que la continuidad de la desinflación sostendrá esa recuperación en el bolsillo también de la actividad.

La Argentina Week

Caputo puso foco en el vínculo que se generó con los inversores en la semana argentina en París, felicitó al embajador, Ian Sielecki, y destacó la necesidad de construir previsibilidad. Remarcó nuevamente la presencia de gobernadores en los encuentros con empresarios y fondos de inversión. “Eso da mucha más previsibilidad”, dijo.

Según Caputo, el principal cambio percibido en esta ciudad es que “la Argentina ahora transmite confianza”.