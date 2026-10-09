Cuáles son las acciones tecnológicas que impulsan al Nasdaq 100 a escalar más de 20% en lo que va del año
El auge de la inteligencia artificial reconfigura el mapa bursátil global, con el protagonismo de firmas dedicadas a la producción de semiconductores y centros de datos
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En lo que va del año, el Nasdaq 100 ―índice bursátil de Estados Unidos que replica a las compañías más importantes de la industria tecnológica― acumula un avance del 21,7%. Si bien en las últimas jornadas registró retrocesos, este martes el indicador alcanzó las 27.599,79 unidades, un nuevo récord de cierre. Su crecimiento se puede explicar principalmente por el optimismo en torno a la inteligencia artificial (IA) y el impulso de las grandes firmas del sector.
“Las diez acciones del índice que más subieron en 2026 pertenecen todas a la infraestructura física de la inteligencia artificial”, detalló Damián Vlassich, team leader de Estrategias de Inversión en IOL. El desglose por sectores muestra fuertes alzas que, en su conjunto, acumulan un incremento promedio del 233% en el año:
- Memoria y almacenamiento: Sandisk (+578%), Micron (+263%), Seagate (+181%) y Western Digital (+128%).
- Semiconductores (diseño, fabricación y empaquetado de microchips avanzados): Marvell (+223%), Intel (+190%) y AMD (+190%).
- Conectividad óptica y nube: Lumentum (+184%) y Nebius (+162%).
Paulino Seoane, head of Investment Ideas de Balanz, coincidió en que las fuertes subas en Wall Street este año se deben a toda la cadena de valor de la IA, principalmente los semiconductores. “De las 13 compañías más valiosas del mundo (valen más de un trillón de dólares), solo cuatro son responsables de la mayor parte de la suba”, puntualizó y destacó que superan el rendimiento del S&P 500 (+13,5%), el índice que integra a las compañías de mayor capitalización de la Bolsa de Nueva York.
“El sector de semiconductores es hoy el motor del Nasdaq y, en buena medida, de la inversión y la actividad en EE.UU., por el gasto de las grandes tecnológicas en infraestructura de IA”, observó Damián Palais, asesor financiero de Cocos.
Este fenómeno contrasta con las Siete Magníficas, es decir, las empresas tecnológicas más grandes de EE. UU. que dominan el índice S&P 500: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Nvidia y Tesla. Seoane sostuvo que cuentan con subas “nada despreciables” de entre el 10% y 12% este año, pero “muy atrás” por las otras firmas relacionadas a la infraestructura de la IA. “Ponderadas por tamaño, el grupo apenas empata con el S&P 500, y cerca del 70% de la capitalización que ganaron en el año corresponde solo a Nvidia y Apple”, agregó Vlassich.
“Todo indica que esta tendencia puede continuar, ya que los balances de todas las compañías son extremadamente buenos, superando la previsión de analistas y la industria de la IA recién está en sus primeras etapas”, determinó Seoane.
No obstante, el especialista de IOL advirtió que esta rotación conlleva un costo: “Los ganadores del año comparten un mismo factor de riesgo —la demanda de inversión en centros de datos— y se mueven en bloque”. En jornadas de toma de ganancias, caen juntos entre un 7% y un 10%, por lo que el índice no ofrece una verdadera diversificación. Además, señaló que la memoria es el segmento más cíclico de los semiconductores, con márgenes dependientes de precios que en la actualidad se encuentran en máximos debido a la escasez de oferta, pero eso puede cambiar en un futuro.
Las empresas que lideran el Nasdaq y se destacan, según los especialistas
Frente a este escenario, algunos de los papeles con mayor ponderación en el Nasdaq 100 se destacan por su rendimiento sobresaliente. “Los distingue que el crecimiento viene con márgenes y flujo de caja sólidos, y con demanda ya comprometida hacia adelante”, indicó Palais.
- NVIDIA: la compañía más valiosa del planeta (cerca de US$6 billones de valuación y una suba anual del 30%) lidera el desarrollo futuro de la IA. Registró ventas por US$96.200 millones en el trimestre cerrado en julio (+106% interanual), con US$89.000 millones aportados por el segmento data center (+117%). Mantiene un margen bruto del 75%, una ganancia neta de US$59.700 millones (+126%) y un flujo de caja libre de US$21.300 millones. Además, proyecta una demanda de al menos US$1 billón para sus chips Blackwell y Rubin hasta 2027.
- Micron: este fabricante de chips de memoria de alta velocidad acumula un alza de alrededor de 260% en el año. Reportó ventas por US$54.200 millones en su último trimestre fiscal (+379% interanual) y US$133.200 millones en el año fiscal 2026. Alcanzó un margen bruto del 87%, una ganancia ajustada de US$33,42 por acción y un flujo de caja libre ajustado de US$33.200 millones en el trimestre. Su oferta de memoria HBM para 2026 ya está totalmente vendida gracias a 26 acuerdos plurianuales.
- AMD: el productor de chips CPU y GPU —núcleo de la IA— trepa cerca de 200% anual y supera los US$1 billón de capitalización. Anunció ventas por US$11.500 millones (+50% interanual), con su división de data center en US$6700 millones (+107% y 58% del total). Presentó un margen bruto ajustado del 56% y acuerdos de despliegue multianuales con Meta, Anthropic y OpenAI.
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