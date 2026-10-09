Cuáles son las acciones tecnológicas que impulsan al Nasdaq 100 a escalar más de 20% en lo que va del año

En lo que va del año, el Nasdaq 100 ―índice bursátil de Estados Unidos que replica a las compañías más importantes de la industria tecnológica― acumula un avance del 21,7%. Si bien en las últimas jornadas registró retrocesos, este martes el indicador alcanzó las 27.599,79 unidades, un nuevo récord de cierre. Su crecimiento se puede explicar principalmente por el optimismo en torno a la inteligencia artificial (IA) y el impulso de las grandes firmas del sector.

Las empresas que se dedican a la producción en la cadena de valor de la IA ganan peso en el Nasdaq 100 vectorfusionart - Shutterstock

“Las diez acciones del índice que más subieron en 2026 pertenecen todas a la infraestructura física de la inteligencia artificial”, detalló Damián Vlassich, team leader de Estrategias de Inversión en IOL. El desglose por sectores muestra fuertes alzas que, en su conjunto, acumulan un incremento promedio del 233% en el año:

Memoria y almacenamiento : Sandisk (+578%), Micron (+263%), Seagate (+181%) y Western Digital (+128%).

: Sandisk (+578%), Micron (+263%), Seagate (+181%) y Western Digital (+128%). Semiconductores (diseño, fabricación y empaquetado de microchips avanzados): Marvell (+223%), Intel (+190%) y AMD (+190%).

(diseño, fabricación y empaquetado de microchips avanzados): Marvell (+223%), Intel (+190%) y AMD (+190%). Conectividad óptica y nube: Lumentum (+184%) y Nebius (+162%).

Paulino Seoane, head of Investment Ideas de Balanz, coincidió en que las fuertes subas en Wall Street este año se deben a toda la cadena de valor de la IA, principalmente los semiconductores. “De las 13 compañías más valiosas del mundo (valen más de un trillón de dólares), solo cuatro son responsables de la mayor parte de la suba”, puntualizó y destacó que superan el rendimiento del S&P 500 (+13,5%), el índice que integra a las compañías de mayor capitalización de la Bolsa de Nueva York.

“El sector de semiconductores es hoy el motor del Nasdaq y, en buena medida, de la inversión y la actividad en EE.UU., por el gasto de las grandes tecnológicas en infraestructura de IA”, observó Damián Palais, asesor financiero de Cocos.

Los semiconductores ganan relevancia en el Nasdaq 100 por la demanda de chips para el desarrollo de la IA Hans Elmo

Este fenómeno contrasta con las Siete Magníficas, es decir, las empresas tecnológicas más grandes de EE. UU. que dominan el índice S&P 500: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Nvidia y Tesla. Seoane sostuvo que cuentan con subas “nada despreciables” de entre el 10% y 12% este año, pero “muy atrás” por las otras firmas relacionadas a la infraestructura de la IA. “Ponderadas por tamaño, el grupo apenas empata con el S&P 500, y cerca del 70% de la capitalización que ganaron en el año corresponde solo a Nvidia y Apple”, agregó Vlassich.

“Todo indica que esta tendencia puede continuar, ya que los balances de todas las compañías son extremadamente buenos, superando la previsión de analistas y la industria de la IA recién está en sus primeras etapas”, determinó Seoane.

No obstante, el especialista de IOL advirtió que esta rotación conlleva un costo: “Los ganadores del año comparten un mismo factor de riesgo —la demanda de inversión en centros de datos— y se mueven en bloque”. En jornadas de toma de ganancias, caen juntos entre un 7% y un 10%, por lo que el índice no ofrece una verdadera diversificación. Además, señaló que la memoria es el segmento más cíclico de los semiconductores, con márgenes dependientes de precios que en la actualidad se encuentran en máximos debido a la escasez de oferta, pero eso puede cambiar en un futuro.

Las empresas que lideran el Nasdaq y se destacan, según los especialistas

Nvidia es la empresa con mayor poderación en el índice Nasdaq (AP foto/Chiang Ying-ying) Chiang Ying-ying - AP

Frente a este escenario, algunos de los papeles con mayor ponderación en el Nasdaq 100 se destacan por su rendimiento sobresaliente. “Los distingue que el crecimiento viene con márgenes y flujo de caja sólidos, y con demanda ya comprometida hacia adelante”, indicó Palais.