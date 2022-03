Cuáles son los puntos que tuvo que ceder Guzmán en su pulseada con el FMI

Un ajuste de tarifas que no superaría el 20% para la mayoría de los usuarios; la intención de llegar a déficit fiscal cero recién en 2027 y la idea de no subir las tasas de interés para no entorpecer el crecimiento. Estas consignas tienen algo en común: fueron esgrimidas por el Gobierno como condiciones que no se resignarían en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero en las que al final terminó cediendo.

En efecto, esas pretensiones fueron denegadas: el acuerdo con el FMI prevé un aumento de tarifas superior al 20% (según un esquema de segmentación, en la mayoría de los casos sería superior al 40% y de 130% para los usuarios de mayores ingresos); fija una meta de reducción del déficit fiscal primario para este año de 2,5% del PBI, que cae a 1,9% en 2023; y al 0,9% en 2024, para llegar a cero en 2025, y establece una baja del financiamiento monetario del déficit, ajustando la política monetaria para tener tasas de interés reales positivas.

Estos tres puntos fueron esgrimidos el 5 de enero en Casa Rosada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, ante gobernadores, vicegobernadores y funcionarios de 23 distritos. En esa oportunidad el titular del Palacio de Hacienda dijo: “El sendero fiscal es el punto donde no hay acuerdo con el Fondo”. La idea era fijar un déficit de 3% del PBI para 2022 y, como se dijo, llegar a cero en 2027, pero finalmente lo que se firmó adelantó el calendario.

El economista Miguel Kiguel, director de la consultora Econviews, dijo que tanto en el tema de la magnitud del aumento de tarifas, como en del año en que se llegaría a déficit cero y en el de la suba de las tasas de interés, el Gobierno perdió la pulseada. “Aunque en este último caso tampoco se sabe mucho cuánto se aumentará la tasa”, acotó.

Kiguel también señaló que puede contarse como no cumplida la promesa de que no iba a haber ajuste. “Si bien será bastante leve, ajuste va a haber. Sobre todo en el tema de las tarifas, donde, debido al encarecimiento que provocó la guerra entre Rusia y Ucrania de los precios del gas licuado, su importación será cinco veces más cara que el año pasado”, remarcó.

No son las únicas pretensiones que debieron dejarse por el camino, ya que en la serie de resignaciones se cuenta el pedido de que se eliminaran los sobrecargos que cobra el Fondo a aquellos países a los que les otorga préstamos elevados. Esa exigencia, que era un reclamo del cristinismo para avanzar en un acuerdo, no pudo concretarse, al igual que otra idea de Cristina: un acuerdo de 20 años de plazo. El FMI contestó que el máximo son 10 años.

Puntos a favor

El Gobierno puede apenas colgarse algunas modestas medallas: una de ellas es que el Fondo no le haya exigido reformas estructurales (justamente lo que, según los economistas, necesita el país para salir adelante), mientras que otra, más dialéctica que práctica, tiene que ver con la reafirmación de que la inflación “es un fenómeno multicausal”.

Kiguel señala otra batalla ganada por el Gobierno en su renegociación de deuda con el Fondo. “En lo que sí se salió con la suya fue en el tema del tipo de cambio, porque no estará obligado a devaluar y podrá seguir con un tipo de cambio que el año pasado apreció casi 20 puntos, bastante menos que la inflación”, indicó el economista.

En lo que atañe a la no exigencia de reformas estructurales, el Ministerio de Economía aclaró que en el caso de las jubilaciones “el acuerdo con el FMI no prevé ninguna reforma previsional y se prevé continuar con la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la Ley 27.609″.