Cuándo bajará el impuesto PAIS, por qué el Banco Central vende reservas y otras definiciones de Caputo

Escuchar

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó una conferencia de prensa junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en el microcine del Palacio de Hacienda. Lo hizo para anunciar una aceleración en el proceso de migración de la deuda del Banco Central (Leliq y pases) hacia el Tesoro a través de determinados instrumentos . El objetivo es ganar libertad para subir la tasa (y que sea positiva en términos reales) sin que esto impacte en el balance de la entidad monetaria, al tener que emitir para pagar los intereses de dicha deuda.

En este marco, los funcionarios dejaron definiciones respecto de por qué el Banco Central está vendiendo reservas y cuándo bajará el impuesto PAIS, algo que ya había prometido Caputo. “El Impuesto País lo vamos a bajar, como dijimos desde el día uno. Va a ser tan pronto sea reglamentada e implementada la Ley Bases y el Tesoro empiece a recibir los ingresos del paquete fiscal. Seguramente sea entre agosto y septiembre” , aseguró el ministro.

Añadió que la mejor forma de generar competitividad es “bajar impuestos, inflación y el costo del capital (tasa de interés)” , y completó: “Esa es la forma que pensamos de ganar competitividad, logrando superávit fiscal y devolviendo ese superávit con baja de impuestos a la gente. Nuestro objetivo es que al final de nuestro mandato hayamos podido reducir el 90% de los impuestos” .

De esta manera, descartó un inmediata devaluación y postergó la salida del cepo “para una tercera etapa”. “Queremos dar mayor certidumbre y solidez al programa económico para que no haya ansiedad en cuanto a la salida del cepo cambiario. No nos hemos enamorado del cepo. De lo que nos hemos enamorado es del orden macroeconómico, de no generarle problemas a los argentinos”, aclaró el titular de Hacienda, y remarcó: “ La salida del cepo es una tercera etapa que va a ser de crecimiento. No nos hemos fijado una fecha; nos hemos fijado parámetros que implican orden macroeconómico para que estemos lo más seguros posibles y que no genere ningún sobresalto que implica un riesgo para la gente” .

Una de las inquietudes del mercado durante las últimas semanas, y que provocó volatilidad en el mercado, fue la constante venta de reservas del Banco Central, al punto que junio es el primer mes que cierra en rojo en esta materia. “Es un tema estacional. De hecho, esta previsto que de acá a septiembre se pierdan unos US$3000 millones. Lo de junio fue porque se adelantó el invierno y hubo más importaciones de gas” , aclaró Bausili, y dijo que lo que sucede con las reservas “no es una sorpresa” sino que es “parte del plan” diseñado.

Segunda etapa

Caputo aseguró que el programa económico arrancó una segunda etapa que tiene por objetivo primordial bajar la emisión para seguir bajando la inflación. En una primera instancia, se había terminado con la inflación para financiar el déficit, ya que entre enero y mayo hubo superávit. “Estamos en la segunda etapa de este plan de estabilización, que consiste en cerrar la segunda canilla de emisión monetaria. Tenemos tres canillas de emisión monetaria: una es el déficit fiscal, la segunda son los intereses que el BCRA paga por los pasivos remunerados, y el tercero es cuando el BCRA compra dólares, que es el único efecto de emisión que no es dañino” , graficó. En este sentido, se busca no emitir más para pagar los intereses de la deuda del Central y de ahí que se decidió migrar esos pasivos al Tesoro, cuestión que le mete a Economía más presión para lograr el superávit fiscal.

Como fin último, como se dijo, es poder volver a usar la tasa de interés como herramienta de política monetaria sin perjudicar el balance del Central . Una opción sería, por caso, subirla para que sea positiva en términos reales y tentar a los pesos para que no vayan al dólar. “Esta medida implica menos problemas cambiarios, ya que al estar fija la cantidad de pesos, disminuye la volatilidad cambiaria y contribuye al proceso de desinflación” , indicó Caputo.

Y también confirmó que no va a devaluar. “Se mantiene el crawling peg del 2%, se mantiene el 80/20 y no hay ningún proyecto de devaluación. Tampoco es cierto que el Fondo haya pedido eso. Vamos a salir del cepo cuando estén dadas las condiciones. Queremos llegar a esa fecha dándole al mercado la mayor certeza posible”, explicó.

LA NACION